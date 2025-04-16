CD Projekt RED опровергла слухи о бета-тесте The Witcher 4 и предупредила о мошенниках

В сети вновь активизировались мошенники: в последние сутки в интернете стали распространяться слухи о том, что пользователи начали получать приглашения на бета-тестирование The Witcher 4. Однако студия CD Projekt RED оперативно отреагировала и опровергла эту информацию.

В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, разработчики подтвердили, что никаких приглашений к тестированию The Witcher 4 на данный момент не существует. Компания также добавила, что предпринимает шаги по удалению фейковых сообщений и призывает игроков проявлять бдительность.

«Мы уже работаем над тем, чтобы устранить мошеннические сообщения. Если вы получили подобное письмо или увидели такую новость — используйте встроенные инструменты платформ, чтобы пожаловаться на фейк», — заявили в CD Projekt RED.

Разработчики с иронией добавили, что настоящий ведьмак не попадется на удочку мошенников — он сразу их разоблачит и уничтожит.

Также студия подчеркнула, что любая официальная информация о тестировании The Witcher 4 будет публиковаться только через проверенные каналы: официальные соцсети и сайты CD Projekt RED. Так что, если вы вдруг получили письмо о «бета-тесте», знайте — это обман.

На момент написания статьи никаких дат или подробностей о тестах The Witcher 4 не объявлено.