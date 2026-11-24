CD Projekt RED рассчитывает совершить сопоставимый качественный и технологический рывок при переходе от The Witcher 3 к The Witcher 4, какой игроки увидели между Grand Theft Auto 5 и Grand Theft Auto 6. Об этом заявил со-гендиректор компании Михал Новаковски во время финансового отчёта за третий квартал 2026 года.

По его словам, разработчики прекрасно понимают, насколько сильно изменились игры Rockstar за прошедшие годы, и намерены добиться аналогичного результата со следующей частью «Ведьмака».

Прошло 11 лет. Мы работаем над The Witcher 4, чтобы сделать её значительно красивее и улучшить практически каждый аспект игры. Так что да, стоит ожидать гораздо более масштабного скачка между The Witcher 3 и The Witcher 4.

При этом успех GTA 6 никак не повлиял на амбиции CD Projekt RED в отношении The Witcher 4 и Cyberpunk 2. Более того, Новаковски назвал подобные проекты источником вдохновения для сотрудников студии, поскольку они показывают, насколько впечатляющие вещи можно реализовать в игровой индустрии.

Руководитель также подчеркнул, что обе игры не разрабатываются в рамках заранее установленного бюджета. По его словам, это проекты, движимые творческими амбициями, хотя финансовые ограничения, разумеется, никуда не исчезают.

Отдельно Новаковски рассказал о влиянии GTA 6 на аудиторию предыдущих игр студии. На PlayStation и Xbox вовлечённость игроков CD Projekt RED снизилась как минимум на 25% на фоне выхода новинки Rockstar. Однако на ПК никаких заметных изменений не произошло — GTA 6 пока не вышла на этой платформе.

В долгосрочной перспективе компания не ожидает существенного влияния GTA 6 на свои результаты за четвёртый квартал.

Наконец, Новаковски прокомментировал масштабную рекламную кампанию Rockstar. По его словам, важный урок заключается в необходимости выходить за пределы привычной игровой аудитории и привлекать внимание массового рынка. CD Projekt RED намерена учитывать этот подход в будущих кампаниях, но копировать маркетинговую стратегию Rockstar не собирается.

Напомним, The Witcher 4 ожидается в 2028 году, а Cyberpunk 2 пока находится на более ранней стадии разработки.