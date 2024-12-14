CD Projekt RED подробно разобрала первый трейлер The Witcher 4

Официальный анонс The Witcher 4 стал одним из самых ярких моментов The Game Awards, и хотя нам не показали никаких реальных геймплейных кадров, кинематографический трейлер был длинным и содержал большое количество интересных подробностей, которые можно было бы раскрыть. В официальном ролике, опубликованном CD Projekt RED, игровой директор Себастьян Калемба поделился некоторыми из этих подробностей.
Для начала, то, что показано в трейлере, — это реальный квест в игре, а молодую деревенскую женщину, которую Цири пытается спасти от ритуального жертвоприношения, зовут Миони. Между тем, монстр, с которым она сражается, называется Баук. Интересно, что хотя Миони умирает в конце трейлера, Калемба говорит, что она может выжить в игре, основываясь на выборе, который делают игроки.
Калемба также раскрыл небольшие подробности о сражениях в игре. Как было замечено в битве Цири с Бауком в трейлере, молодая ведьмачка также может использовать цепи в бою, в то время как эти цепи также могут быть зачарованы магией (например, огнем в трейлере), чтобы сделать их мощнее. Кроме того, Цири, которая является особенно мощным Источником, также может использовать свои способности, чтобы высасывать элементы из окружающего её мира и катализировать их, чтобы использовать в качестве мощных магических заклинаний.
Расширенный набор боевых приёмов Цири, безусловно добавляет гораздо более разнообразного игрового процесса и большей свободы действий игрока в Ведьмаке 4 по сравнению с предыдущей частью. Режиссёр также подтвердил, что игра сохранит преемственность со всеми концовками Ведьмака 3. Между тем, бывшему главному герою серии Геральту также предстоит сыграть свою роль.
Цири конечно капец... // Владимир Николаевич
напоминает гг из асасин адисея
Возраст берет своё, вот и постарела после третьи части, в третьи части Цири молодой выглядела, а на видео постарела. Геральт тоже сам знатно постарел, в первой части Геральт был молодым, на протяжение трилогии Геральт старел, и возраст брало своё. // Владимир Азаров
Тесак?
народ, хоспади ну это рпг, у геральта 3 игры, выхотите чтоб он в конвеере был? Цири здесь не небинарный негр, окститесь. Вы же играли за алкашку и качка в лос2, ну что разнылись
всё ясно ведьмак для девочек, а где ведьмак для мужиков?
Еще Ведьмаке 3 давали играть за Цири, и убивать врагов. Когда играли Ведьмаке 3 за Цири, то возмущения массового не было, фу за женщину играть дали. Еще Ведьмаке 3 были намёки, что Цири будет ведьмачкой. Первое: Цири еще когда была девочкой, то училась уворачиваться и атаковать мечом. Второе: Геральт дарит хороший меч для Цири. Третье, есть концовка Ведьмаке 3, где Цири становится ведьмачкой, и охотится на монстров будет как Геральт. Те кто играли в дополнение в Кровь и вино, то Геральт уходит потом на пенсию, и начинает жить в Туссенте. Сам Геральт будет так же Ведьмаке 4.