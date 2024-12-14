CD Projekt RED подробно разобрала первый трейлер The Witcher 4

Официальный анонс The Witcher 4 стал одним из самых ярких моментов The Game Awards, и хотя нам не показали никаких реальных геймплейных кадров, кинематографический трейлер был длинным и содержал большое количество интересных подробностей, которые можно было бы раскрыть. В официальном ролике, опубликованном CD Projekt RED, игровой директор Себастьян Калемба поделился некоторыми из этих подробностей.

Для начала, то, что показано в трейлере, — это реальный квест в игре, а молодую деревенскую женщину, которую Цири пытается спасти от ритуального жертвоприношения, зовут Миони. Между тем, монстр, с которым она сражается, называется Баук. Интересно, что хотя Миони умирает в конце трейлера, Калемба говорит, что она может выжить в игре, основываясь на выборе, который делают игроки.

Калемба также раскрыл небольшие подробности о сражениях в игре. Как было замечено в битве Цири с Бауком в трейлере, молодая ведьмачка также может использовать цепи в бою, в то время как эти цепи также могут быть зачарованы магией (например, огнем в трейлере), чтобы сделать их мощнее. Кроме того, Цири, которая является особенно мощным Источником, также может использовать свои способности, чтобы высасывать элементы из окружающего её мира и катализировать их, чтобы использовать в качестве мощных магических заклинаний.

Расширенный набор боевых приёмов Цири, безусловно добавляет гораздо более разнообразного игрового процесса и большей свободы действий игрока в Ведьмаке 4 по сравнению с предыдущей частью. Режиссёр также подтвердил, что игра сохранит преемственность со всеми концовками Ведьмака 3. Между тем, бывшему главному герою серии Геральту также предстоит сыграть свою роль.