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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 065 оценок

CD Projekt Red: показанное - не полноценный геймплей The Witcher 4, а техническая демонстрация возможностей движка

butcher69 butcher69

На презентации State of Unreal разработчики CD Projekt Red представили первую техническую демонстрацию, действие которой происходит в мире The Witcher 4. Она была запущена на PlayStation 5 с активной трассировкой лучей и продемонстрировала возможности движка Unreal Engine 5.

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Однако чуть позже студия уточнила, что это не полноценный геймплей, а лишь технологический пример. В разговоре с VGC представители CD Projekt Red подчеркнули, что это «первый взгляд на передовые технологии», которые станут основой для новой части «Ведьмака».

Она демонстрирует мощную основу, которую мы создаем в тесном сотрудничестве с Epic Games, чтобы продвинуть дизайн открытого мира дальше, чем когда-либо прежде, а также основные системы и функции, которые мы разрабатываем с использованием Unreal Engine 5

В ролике демонстрировались такие решения, как Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer и FastGeo Streaming — ключевые инструменты для создания более живого, детализированного и масштабного открытого мира.

22
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Solstice

Ну это же презентация была, очевидно же. На релизе ожидайте:

21
BENDJI

У меня в Киберпанке на релизе такого не было. На скрине явная проблема с HDD, плюс играть нужно на SSD.

15
North235

Ни хрена. Релизный третий Ведьмак тоже отличался от презентационного трейлера, но отличался в лучшую сторону - графон сочнее получился.

8
BloomingVysor BENDJI

На консолях было)

2
Lady_Leda

Ждем теперь море видосов - топ 100 скрытых пасхалок и секретов в 1 уровне ведьмака 4

7
Пользователь ВКонтакте

С пеной уу рта вчера в тик токах доказывали что это настоящая графика "соевые фанаты" типам подсунули жирную бабу полумужика как эбби в ласт оф ас 2 а они терпят 😂 // I-Die-Alone Dont-Cry

6
BENDJI

После выхода GTA 6 на соснолях мы поймём, будет ли такой же графон в Ведьмаке 4 на релизе, как в этой демонстрации.

5
Punisher1

Да это пререндер голимый да ещё и с Блэром 5го анрила повсюду мыло то там то тут ещё и демо в 1080 🤣🤣🤣

5
MNM 777

Пять лет уже этому ролику , а Нехтгэн что то не приходит и не приходит )

5
Punisher1 MNM 777

Тот что демонстрирует этот ролик этого нет ни в одной игре.

3
BENDJI MNM 777

Буквально так выглядят уровни в Star Wars Jedi: Survivor.

Ну может чуть поменьше геометрии.

1
BewitchingBaron

Так что, что они продавать будут - первые 2-3 года тоже будет "техническая демонстрация движка"

4
yagaorl

Ну в целом выглядит неплохо, если все так будет на релизе, круто! Главное, чтобы не выкатили второй гиберпанк) Все же если игра не готова, стоит подождать..

1
Carissa7517

Да ладно? Серьёзно? Ебббааа

1
askazanov

Ну да конечно, мы этот движок итак прекрасно знаем по другим проектам уже ))) Просто видать надо было чем то оправдать низкий фпс демонстрации))))

Карнаж Абрамович

Чувствуете, хлопцы?) Это кто-то начинает заднюю врубать!)) сколько существует технодемок и сколько мы видели реальных проектов по качеству сопоставимых с технодемками?)

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