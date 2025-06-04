CD Projekt Red: показанное - не полноценный геймплей The Witcher 4, а техническая демонстрация возможностей движка

На презентации State of Unreal разработчики CD Projekt Red представили первую техническую демонстрацию, действие которой происходит в мире The Witcher 4. Она была запущена на PlayStation 5 с активной трассировкой лучей и продемонстрировала возможности движка Unreal Engine 5.
Однако чуть позже студия уточнила, что это не полноценный геймплей, а лишь технологический пример. В разговоре с VGC представители CD Projekt Red подчеркнули, что это «первый взгляд на передовые технологии», которые станут основой для новой части «Ведьмака».
Она демонстрирует мощную основу, которую мы создаем в тесном сотрудничестве с Epic Games, чтобы продвинуть дизайн открытого мира дальше, чем когда-либо прежде, а также основные системы и функции, которые мы разрабатываем с использованием Unreal Engine 5
В ролике демонстрировались такие решения, как Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer и FastGeo Streaming — ключевые инструменты для создания более живого, детализированного и масштабного открытого мира.
Ну это же презентация была, очевидно же. На релизе ожидайте:
У меня в Киберпанке на релизе такого не было. На скрине явная проблема с HDD, плюс играть нужно на SSD.
Ни хрена. Релизный третий Ведьмак тоже отличался от презентационного трейлера, но отличался в лучшую сторону - графон сочнее получился.
На консолях было)
Ждем теперь море видосов - топ 100 скрытых пасхалок и секретов в 1 уровне ведьмака 4
С пеной уу рта вчера в тик токах доказывали что это настоящая графика "соевые фанаты" типам подсунули жирную бабу полумужика как эбби в ласт оф ас 2 а они терпят 😂 // I-Die-Alone Dont-Cry
После выхода GTA 6 на соснолях мы поймём, будет ли такой же графон в Ведьмаке 4 на релизе, как в этой демонстрации.
Да это пререндер голимый да ещё и с Блэром 5го анрила повсюду мыло то там то тут ещё и демо в 1080 🤣🤣🤣
Пять лет уже этому ролику , а Нехтгэн что то не приходит и не приходит )
Тот что демонстрирует этот ролик этого нет ни в одной игре.
Буквально так выглядят уровни в Star Wars Jedi: Survivor.
Ну может чуть поменьше геометрии.
Так что, что они продавать будут - первые 2-3 года тоже будет "техническая демонстрация движка"
Ну в целом выглядит неплохо, если все так будет на релизе, круто! Главное, чтобы не выкатили второй гиберпанк) Все же если игра не готова, стоит подождать..
Да ладно? Серьёзно? Ебббааа
Ну да конечно, мы этот движок итак прекрасно знаем по другим проектам уже ))) Просто видать надо было чем то оправдать низкий фпс демонстрации))))
Чувствуете, хлопцы?) Это кто-то начинает заднюю врубать!)) сколько существует технодемок и сколько мы видели реальных проектов по качеству сопоставимых с технодемками?)