CD Projekt Red: показанное - не полноценный геймплей The Witcher 4, а техническая демонстрация возможностей движка

На презентации State of Unreal разработчики CD Projekt Red представили первую техническую демонстрацию, действие которой происходит в мире The Witcher 4. Она была запущена на PlayStation 5 с активной трассировкой лучей и продемонстрировала возможности движка Unreal Engine 5.

Однако чуть позже студия уточнила, что это не полноценный геймплей, а лишь технологический пример. В разговоре с VGC представители CD Projekt Red подчеркнули, что это «первый взгляд на передовые технологии», которые станут основой для новой части «Ведьмака».

Она демонстрирует мощную основу, которую мы создаем в тесном сотрудничестве с Epic Games, чтобы продвинуть дизайн открытого мира дальше, чем когда-либо прежде, а также основные системы и функции, которые мы разрабатываем с использованием Unreal Engine 5

В ролике демонстрировались такие решения, как Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer и FastGeo Streaming — ключевые инструменты для создания более живого, детализированного и масштабного открытого мира.