CD Projekt RED получила две награды на Golden Joystick Awards 2026 благодаря The Witcher 3 и The Witcher 4

CD Projekt RED стала одним из главных победителей Golden Joystick Awards 2026. Сразу две награды достались играм серии The Witcher.

The Witcher 3 получила приз в категории «Лучший ремейк/ремастер» за обновлённое издание, выпущенное ранее в этом году. Благодаря этому общее количество наград Golden Joystick Awards у RPG достигло 12 — игра остаётся самым титулованным проектом за всю историю премии. Ранее она уже получала 11 наград в период с 2013 по 2016 год.

The Witcher 4, в свою очередь, победила в номинации «Самая ожидаемая игра». Ранее в этой категории два года подряд выигрывала GTA 6, а среди других обладателей награды — Elden Ring, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и God of War: Ragnarok.

Для CD Projekt RED это уже пятая победа в данной номинации. Дважды награду получала The Witcher 3 (2013 и 2014), ещё дважды — Cyberpunk 2077 (2018 и 2019).