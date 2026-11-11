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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 431 оценка

CD Projekt RED получила две награды на Golden Joystick Awards 2026 благодаря The Witcher 3 и The Witcher 4

monk70 monk70

CD Projekt RED стала одним из главных победителей Golden Joystick Awards 2026. Сразу две награды достались играм серии The Witcher.

The Witcher 3 получила приз в категории «Лучший ремейк/ремастер» за обновлённое издание, выпущенное ранее в этом году. Благодаря этому общее количество наград Golden Joystick Awards у RPG достигло 12 — игра остаётся самым титулованным проектом за всю историю премии. Ранее она уже получала 11 наград в период с 2013 по 2016 год.

The Witcher 4, в свою очередь, победила в номинации «Самая ожидаемая игра». Ранее в этой категории два года подряд выигрывала GTA 6, а среди других обладателей награды — Elden Ring, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и God of War: Ragnarok.

Для CD Projekt RED это уже пятая победа в данной номинации. Дважды награду получала The Witcher 3 (2013 и 2014), ещё дважды — Cyberpunk 2077 (2018 и 2019).

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Комментарии:  36
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
The Witcher 3 получила приз в категории «Лучший ремейк/ремастер» за обновлённое издание, выпущенное ранее в этом году.

Это тот ремейк, что весь был полностью сломан с пропадающими лицами персонажей, тенями и текстурами; лютыми пересветами; плохой оптимизацией; кучей багов и прочих лагов? Да, это определенно лучший ремейк в истории!

The Witcher 4, в свою очередь, победила в номинации «Самая ожидаемая игра».

Ожидаемая для кого? Почему не уточнили? Для ЛГБT сообщества? Или для феминисток? А может ожидаемая для ведущих этой церемонии? Непонятно.

42
Azimut zvuk

Серьёзно за сломанную игру дали награду?)

17
maximus388
Для CD Projekt RED это уже пятая победа в данной номинации. Дважды награду получала The Witcher 3 (2013 и 2014), ещё дважды — Cyberpunk 2077 (2018 и 2019)

Прикол в том, что Ведьмак полностью оправдал ожидания, а Киберпанк -- ровно наоборот, пришлось даже извиняться и просить прощения.
Неудивительно, почему поляки для реабилитации вернулись к проверенному варианту и стали пилить очередную часть Ведьмака, а не сиквел Киберпанка.

Вполне логично, что после выхода ГТА 6 именно мультиплатформенное приключение Цири станет новым объектом вожделений для массового геймера.

10
Mr-Moskvich

Можно показать красочный трейлер невышедшей игры и получить за это холден джостик…умопомрачительнАя стратегия

7
Dunovo

Ой ну вас на хай с 4 ведьмаком.

в третьим все уже закончили

4
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