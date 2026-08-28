CD Projekt RED пообещала "физическое издание" "Ведьмака 4" с разными приятными мелочами, даже если в нем не будет диска

Вопреки опасениям фанатов, что долгожданная RPG The Witcher 4 выйдет исключительно в цифровом формате, польская студия заявила, что постарается сохранить традицию с коллекционными изданиями. Однако судьба непосредственно игрового диска на PS5 остается под вопросом.

Причиной для беспокойства послужило сразу два события. Во-первых, CD Projekt RED официально подтвердила, что "Ведьмак 4" выйдет в 2028 году. Во-вторых, Sony ранее объявила, что с января 2028 года прекращает производство физических дисков для всех новых игр на своих консолях. Таким образом, релиз игры автоматически попадает в эпоху "цифрового будущего" PlayStation.

В интервью The Game Business генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский пояснил ситуацию. Он признал, что студия не может повлиять на политику Sony, так как диски для PlayStation производятся только на заводах компании.

Мы не знаем, как все будет. Мы знаем, что анонсировала PlayStation, и мы не влияем на политику первых лиц. Если они действительно прекратят производство к 2028 году, то да [у нас не будет диска].

Тем не менее, глава CDPR заверил фанатов, что студия не намерена отказываться от тактильных коллекционных предметов.

Мы сами большие фанаты того, чтобы у людей был доступ к коллекционным вещам. Мы сами гики, и нам это нравится. Мы всегда это поддерживали. Так или иначе, у нас точно будет коробка. В ней будут приятные мелочи, которые захочется открыть и получить удовольствие.

Таким образом, хотя физический диск в боксе может исчезнуть из-за позиции Sony и Microsoft (где также наблюдается крен в сторону цифры, CD Projekt RED намерена сохранить дух физического издания за счет дополнительного содержимого.