После релиза GTA 6 звание самой ожидаемой игры индустрии, пожалуй, перешло к The Witcher 4. В CD Projekt RED рассчитывают выпустить проект в 2028 году, хотя геймплей новинки студия пока не демонстрировала.

В недавнем интервью порталу InvenGlobal вице-президент по сюжету Марчин Блаха и нарративный директор Филипп Вебер признались, что хотят привлечь к новой части больше игроков, чем собрал The Witcher 3: Wild Hunt. При этом авторы не намерены жертвовать уникальным стилем серии. Ставку делают не только на привычных геймеров, но и на зрителей адаптации от Netflix, а также на поклонников настольных игр и комиксов по вселенной.

Как отметил Марчин Блаха, со времен разработки третьей части масштаб бренда кардинально изменился:

«Когда мы делали The Witcher 3, нашей главной аудиторией были фанаты RPG, и лишь немногие из них проходили первые две игры. Сегодня всё иначе — The Witcher превратился в огромную франшизу, куда люди приходят разными путями: через сериал, настолки или комиксы. Теперь нам приходится учитывать интересы как ветеранов третьей части, так и новичков, узнавших о мире из других медиа. Но мы не собираемся упрощать игру или снижать планку. Наша цель и обязанность — сделать настоящую RPG, которая увлечет и хардкорных геймеров, и казуальную аудиторию».

Нарративный директор Филипп Вебер добавил, что попытка угодить всем подряд без сохранения авторского почерка обречена на провал:

«Если лишить The Witcher его фирменной остроты ради расширения аудитории, игра в итоге не зацепит вообще никого. Поэтому для нас критически важно оставаться верными самой сути серии».