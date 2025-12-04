CD Projekt RED продолжает расширять свои команды разработчиков, нанимая сотрудников на важные должности

Хотя ни для кого не секрет, что CD Projekt RED расширяет свои команды разработчиков, работающие над The Witcher 4, сиквелом Cyberpunk 2077, а также другими проектами, студия опубликовала в социальных сетях список некоторых крупных вакансий, которые она ищет. В сообщении студии говорится, что перечисленные вакансии предназначены для команды в Варшаве и включают в себя должности от художников визуальных эффектов до руководства командой видеосъемки и даже директора по разработке бизнес-систем.

Полный список вакансий в CD Projekt RED: директор по разработке бизнес-систем, руководитель видеогруппы в RED Creative Services, руководитель отдела захвата игр, ведущий художник визуальных эффектов, старший художник визуальных эффектов и специалист/старший нарративный дизайнер по контенту открытого мира. Студия пока не подтвердила, над какими проектами будут работать эти вакансии, но на изображении, сопровождающем вакансии, изображены главный герой сериала «Ведьмак» Геральт и главный герой Cyberpunk 2077 Ви, представляющие собой две главные франшизы студии.

Расширение команды, вероятно, является частью планов CD Projekt RED по более быстрому выпуску игр серии The Witcher после выхода The Witcher 4. Соруководитель студии Михал Новаковски недавно говорил об этом на конференции CD Projekt Group, где также выразил удовлетворение прогрессом студии в использовании Unreal Engine 5.