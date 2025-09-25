ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 243 оценки

CD Projekt RED провела экскурсию по новому офису, который назвала домом The Witcher 4

monk70 monk70

Всегда интересно увидеть, в какой обстановке разрабатываются наши любимые игры. Именно поэтому CD Projekt RED приглашает нас открыть для себя новую студию, предназначенную для команд, работающих над The ​​Witcher 4.

Это новое здание с деревянным фасадом, балконами на каждом этаже, звукоизоляцией, большой зоной отдыха с захватывающим видом на Варшаву и кинотеатром на 200 мест. Тепло от серверов используется для нагрева воды, а системы охлаждаются, когда на улице прохладно. Кроме того, каждый этаж назван в честь персонажа из саги «Ведьмак».

Это невероятно современная студия, которая, как надеется CD Projekt RED, привлечёт множество талантливых людей.

Комментарии:  8
Egik81

Судя по качеству игр удобная студия скорей мешает игроделам. Хотя по логике не должна была бы.

7
Длинный ник чтобы не запо

Гай Юлий Цезарь завидует Вашим аналитическим способностям.
Ваши познания в научной логике не сравнимы.
Записываю каждое ваше слово и стараюсь научиться быть хоть на щёпоть таким же крутым как вы

4
Рикочико Длинный ник чтобы не запо

ПЛЕБС!

У него не просто так аватарка из Hamster Kombat. Мни каждое его слово!

5
Длинный ник чтобы не запо Рикочико

Уйми свои таланты, прихлебатель.
Ты пыль на его сандалях.

3
qDan

От СД Прожекта исходит слишком много говорильни, хорошим это вряд ли закончится. Когда сидели тихо и делали дело - получились 3 хорошие игры. Когда пиарились и болтали - получился КиберБаг.

6
ОфициальныйАккаунт

Там у входа планируют поставить статую Цириллы, а вокруг нее - мелкие фигурки хейтеров с взрывающимися пуканчиками.

5