CD Projekt RED провела экскурсию по новому офису, который назвала домом The Witcher 4

Всегда интересно увидеть, в какой обстановке разрабатываются наши любимые игры. Именно поэтому CD Projekt RED приглашает нас открыть для себя новую студию, предназначенную для команд, работающих над The ​​Witcher 4.

Это новое здание с деревянным фасадом, балконами на каждом этаже, звукоизоляцией, большой зоной отдыха с захватывающим видом на Варшаву и кинотеатром на 200 мест. Тепло от серверов используется для нагрева воды, а системы охлаждаются, когда на улице прохладно. Кроме того, каждый этаж назван в честь персонажа из саги «Ведьмак».

Это невероятно современная студия, которая, как надеется CD Projekt RED, привлечёт множество талантливых людей.