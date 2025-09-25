CD Projekt RED провела экскурсию по новому офису, который назвала домом The Witcher 4

Всегда интересно увидеть, в какой обстановке разрабатываются наши любимые игры. Именно поэтому CD Projekt RED приглашает нас открыть для себя новую студию, предназначенную для команд, работающих над The Witcher 4.
Это новое здание с деревянным фасадом, балконами на каждом этаже, звукоизоляцией, большой зоной отдыха с захватывающим видом на Варшаву и кинотеатром на 200 мест. Тепло от серверов используется для нагрева воды, а системы охлаждаются, когда на улице прохладно. Кроме того, каждый этаж назван в честь персонажа из саги «Ведьмак».
Это невероятно современная студия, которая, как надеется CD Projekt RED, привлечёт множество талантливых людей.
Судя по качеству игр удобная студия скорей мешает игроделам. Хотя по логике не должна была бы.
Гай Юлий Цезарь завидует Вашим аналитическим способностям.
Ваши познания в научной логике не сравнимы.
Записываю каждое ваше слово и стараюсь научиться быть хоть на щёпоть таким же крутым как вы
ПЛЕБС!
У него не просто так аватарка из Hamster Kombat. Мни каждое его слово!
Уйми свои таланты, прихлебатель.
Ты пыль на его сандалях.
От СД Прожекта исходит слишком много говорильни, хорошим это вряд ли закончится. Когда сидели тихо и делали дело - получились 3 хорошие игры. Когда пиарились и болтали - получился КиберБаг.
Там у входа планируют поставить статую Цириллы, а вокруг нее - мелкие фигурки хейтеров с взрывающимися пуканчиками.