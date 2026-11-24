Польская студия CD Projekt RED опубликовала обновлённые данные о распределении сотрудников между своими текущими проектами. Согласно информации, представленной 24 ноября 2026 года в официальном аккаунте компании в социальной сети X, почти половина разработчиков по-прежнему сосредоточена на создании The Witcher 4, хотя за последние несколько месяцев численность команды немного сократилась.

Компания представила диаграмму, демонстрирующую распределение ресурсов между основными играми, включая The Witcher 4, Cyberpunk 2, проекты Sirius и Hadar, а также подразделения общих служб и другие направления деятельности.

С июля по октябрь 2026 года количество специалистов, работающих над The Witcher 4, уменьшилось с 519 до 513 человек. Несмотря на незначительное сокращение, четвёртая часть «Ведьмака» остаётся главным проектом студии, на который направлена значительная часть её производственных ресурсов.

The Witcher 4 также номинирована на звание самой ожидаемой игры на церемонии The Game Awards 2026. Точная дата выхода проекта пока не объявлена. Однако во время финансового отчёта за третий квартал 2025 года CD Projekt RED заявляла о намерении выпустить всю новую трилогию «Ведьмака» в течение шести лет.

В то же время команда Cyberpunk 2 продолжает постепенно расширяться. Если в июле 2026 года над продолжением Cyberpunk 2077 работали 184 разработчика, то к октябрю их число увеличилось до 199 человек. Таким образом, за три месяца проект получил ещё 15 специалистов.

Cyberpunk 2 была впервые анонсирована в 2022 году, однако компания до сих пор не раскрыла ни дату выхода, ни ориентировочные сроки релиза. Тем не менее увеличение численности команды свидетельствует о постепенном расширении производственных ресурсов, выделяемых на разработку продолжения.

В целом представленные показатели демонстрируют, что CD Projekt RED сохраняет относительно стабильное распределение сотрудников между своими ключевыми проектами, внося лишь небольшие изменения в состав команд. The Witcher 4 остаётся крупнейшим направлением разработки, тогда как Cyberpunk 2 постепенно привлекает всё больше специалистов.