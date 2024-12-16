CD Projekt RED раскрыла имя новой актрисы, которая исполнит роль Цири в The Witcher 4

CD Projekt RED официально подтвердила изменения в образе Цири, которые заметили поклонники в первом трейлере The Witcher 4. Теперь образ персонажа основан на британской актрисе Киаре Беркли, чьё участие в проекте вызвало оживлённые обсуждения.
В отличие от The Witcher 3: Wild Hunt, где Цири не была смоделирована с конкретной актрисы, новая часть серии делает акцент на более глубокой интеграции технологии захвата движения. Разработчики объяснили выбор Беркли её актёрским мастерством и умением передать дух героини, сохраняя верность оригиналу и добавляя свежую интерпретацию.
Изменения вызвали первые споры среди поклонников. Некоторые отметили несоответствие внешности Цири, но команда CD Projekt подчеркнула, что стремилась сделать персонажа аутентичным и динамичным. В трейлере, представленном на The Game Awards 2024, новая Цири впечатлила фанатов, но также породила вопросы о том, почему разработчики решили обновить её образ.
Одной из возможных причин называют скачок во времени, который может повлиять на характер и внешность персонажа. Официальных комментариев на этот счёт пока нет.
деньги на завтраки в школу родители не забыли тебе дать?
шедевры пополняются милорд
Кто ещё сомневатся что это не соя? вок культура убила ведьмака .. дожили
Тут будут картинки из одного изветного фильма...
Не нашел я фильмов.
И не надо искать. Там ничего такого нет..
Да даже про актрису что она актриса ничего нет.
Ciara Berkeley так попробуй
Мля. Не подумал)
А то я думаю, вот с какого резона CDPR выставили широкие скулы и очень низкие брови у Цири в тизере W4? Всё оказалось очень просто - подобрали актрису, обсчитали видеозахватом $^%$%*, $$$&($& - и в продакшн.
Симпатичная актриса. Чего минусят-то?
Ты находишься на ПГ
и никого не смутило, что в Польше актрис не нашлось)
Так вроде это была, щас женщина старенькая
Я так понимаю, только движения и шарм актрисы будут дополнять образ Цири. Внешность останется такой же с какими то возрастными изменениями. Почему нет.
Я один не понимаю, зачем нужен огромный скачок во времени? Разве не было бы интереснее показать становление Цири, её первые шаги, первые ошибки и успехи? Или это специально сделано, чтобы изобразить её сильной и независимой скуфиней?
По факту разрыв 3 года. А зачем огромный скачок - непонятно.
Но в трейлере мы видим, как она ошибается
Она убивает монстра, но жители деревни убили девушку все равно. Потому что такой порядок в этом мире.
Идентичный квест есть и в 3 части с Геральтом. Когда он прогоняет бандитов, а по возвращению всю деревню вырезали под корень.
Это её урок, который определяет выборы в дальнейшем по игре.
Ну прям одно лицо 😅😅
Зато если там будут мужики, будут похожими на себя :) а девушек обязаловка делать страшнее
сразу видно что за дело брались девочки
Мы поняли... на игре крест, спасибо тебе су** из SBI
А теперь найдите 10 совпадений. Подсказка - их нет. Ну и к чему это было? // Александр Ковалёв
Расшифровываю: "В этот раз у нас есть актриса захвата движений конкретно под Цири, но мы также хотели сохранить полюбившуюся всем внешность Цири из ведьмака 3, поэтому сохранили те же черты лица, но с поправкой на новую актрису и захват её мимики"
зато старик похож на Вассермана // Александр Чацкий
А мне вот нравится новая Цири. Была девочкой стала женщиной.Главное геймплей и боевку завезите.
Не образ основан, если берете новости с иностранных сайтов, переводите хотя бы нормально. Сиару Беркли взяли на озвучку, а не рисовали с нее, где там хотя бы что-то совпадающее с моделью Цири в игре? // Илья Афанасьев
Игру можно забыть, пока ей лицо не поправят модом на оригинальную Цири из 3 части. А эту Ересь, пусть отправят к новой Белоснежке чёрной.
налепиш на экран фотку старой цири и будеш играть)