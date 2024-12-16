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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 675 оценок

CD Projekt RED раскрыла имя новой актрисы, которая исполнит роль Цири в The Witcher 4

butcher69
Новости

CD Projekt RED официально подтвердила изменения в образе Цири, которые заметили поклонники в первом трейлере The Witcher 4. Теперь образ персонажа основан на британской актрисе Киаре Беркли, чьё участие в проекте вызвало оживлённые обсуждения.

Главный анонс The Game Awards 2024: первый трейлер нового "Ведьмака" с Цири

В отличие от The Witcher 3: Wild Hunt, где Цири не была смоделирована с конкретной актрисы, новая часть серии делает акцент на более глубокой интеграции технологии захвата движения. Разработчики объяснили выбор Беркли её актёрским мастерством и умением передать дух героини, сохраняя верность оригиналу и добавляя свежую интерпретацию.

Изменения вызвали первые споры среди поклонников. Некоторые отметили несоответствие внешности Цири, но команда CD Projekt подчеркнула, что стремилась сделать персонажа аутентичным и динамичным. В трейлере, представленном на The Game Awards 2024, новая Цири впечатлила фанатов, но также породила вопросы о том, почему разработчики решили обновить её образ.

The Witcher 4: всё, что известно на текущий момент

Одной из возможных причин называют скачок во времени, который может повлиять на характер и внешность персонажа. Официальных комментариев на этот счёт пока нет.

-15
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
BashfulUgochi
22
reactivity

деньги на завтраки в школу родители не забыли тебе дать?

-6
Темный-Властелин

шедевры пополняются милорд

3
Дворф

Кто ещё сомневатся что это не соя? вок культура убила ведьмака .. дожили

4
ZAUSA
Разработчики объяснили выбор Беркли её актёрским мастерством и умением передать дух героини, сохраняя верность оригиналу и добавляя свежую интерпретацию.

Тут будут картинки из одного изветного фильма...

2
hpi

Не нашел я фильмов.

-2
ZAUSA hpi

И не надо искать. Там ничего такого нет..

1
hpi ZAUSA

Да даже про актрису что она актриса ничего нет.

0
kedmaker hpi

Ciara Berkeley так попробуй

0
hpi kedmaker

Мля. Не подумал)

0
Nebuchadnezzar228

А то я думаю, вот с какого резона CDPR выставили широкие скулы и очень низкие брови у Цири в тизере W4? Всё оказалось очень просто - подобрали актрису, обсчитали видеозахватом $^%$%*, $$$&($& - и в продакшн.

2
Олег Дудин

Симпатичная актриса. Чего минусят-то?

2
Фризостат
Чего минусят-то?

Ты находишься на ПГ

0
Темный-Властелин

и никого не смутило, что в Польше актрис не нашлось)

2
-zotik-

Так вроде это была, щас женщина старенькая

1
вупсич пупсич

Я так понимаю, только движения и шарм актрисы будут дополнять образ Цири. Внешность останется такой же с какими то возрастными изменениями. Почему нет.

1
Balmont92

Я один не понимаю, зачем нужен огромный скачок во времени? Разве не было бы интереснее показать становление Цири, её первые шаги, первые ошибки и успехи? Или это специально сделано, чтобы изобразить её сильной и независимой скуфиней?

1
вупсич пупсич

По факту разрыв 3 года. А зачем огромный скачок - непонятно.

Но в трейлере мы видим, как она ошибается

Она убивает монстра, но жители деревни убили девушку все равно. Потому что такой порядок в этом мире.

Идентичный квест есть и в 3 части с Геральтом. Когда он прогоняет бандитов, а по возвращению всю деревню вырезали под корень.

Это её урок, который определяет выборы в дальнейшем по игре.

0
canteexnik

Ну прям одно лицо 😅😅

0
ka27

Зато если там будут мужики, будут похожими на себя :) а девушек обязаловка делать страшнее

3
Темный-Властелин ka27

сразу видно что за дело брались девочки

1
Max Rolens

Мы поняли... на игре крест, спасибо тебе су** из SBI

0
Пользователь ВКонтакте

А теперь найдите 10 совпадений. Подсказка - их нет. Ну и к чему это было? // Александр Ковалёв

0
Igor Korobkin

Расшифровываю: "В этот раз у нас есть актриса захвата движений конкретно под Цири, но мы также хотели сохранить полюбившуюся всем внешность Цири из ведьмака 3, поэтому сохранили те же черты лица, но с поправкой на новую актрису и захват её мимики"

-1
Пользователь ВКонтакте

зато старик похож на Вассермана // Александр Чацкий

0
Криал
0
SteadyMorgathus

А мне вот нравится новая Цири. Была девочкой стала женщиной.Главное геймплей и боевку завезите.

0
Пользователь ВКонтакте

Не образ основан, если берете новости с иностранных сайтов, переводите хотя бы нормально. Сиару Беркли взяли на озвучку, а не рисовали с нее, где там хотя бы что-то совпадающее с моделью Цири в игре? // Илья Афанасьев

0
Hartelose

Игру можно забыть, пока ей лицо не поправят модом на оригинальную Цири из 3 части. А эту Ересь, пусть отправят к новой Белоснежке чёрной.

-5
SteadyMorgathus

налепиш на экран фотку старой цири и будеш играть)

1