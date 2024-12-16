CD Projekt RED раскрыла имя новой актрисы, которая исполнит роль Цири в The Witcher 4

CD Projekt RED официально подтвердила изменения в образе Цири, которые заметили поклонники в первом трейлере The Witcher 4. Теперь образ персонажа основан на британской актрисе Киаре Беркли, чьё участие в проекте вызвало оживлённые обсуждения.

В отличие от The Witcher 3: Wild Hunt, где Цири не была смоделирована с конкретной актрисы, новая часть серии делает акцент на более глубокой интеграции технологии захвата движения. Разработчики объяснили выбор Беркли её актёрским мастерством и умением передать дух героини, сохраняя верность оригиналу и добавляя свежую интерпретацию.

Изменения вызвали первые споры среди поклонников. Некоторые отметили несоответствие внешности Цири, но команда CD Projekt подчеркнула, что стремилась сделать персонажа аутентичным и динамичным. В трейлере, представленном на The Game Awards 2024, новая Цири впечатлила фанатов, но также породила вопросы о том, почему разработчики решили обновить её образ.

Одной из возможных причин называют скачок во времени, который может повлиять на характер и внешность персонажа. Официальных комментариев на этот счёт пока нет.