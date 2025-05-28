CD Projekt Red расширяет команду для разработки The Witcher 4 и Cyberpunk 2

Польская студия CD Projekt Red продолжает активно наращивать кадровый состав в рамках подготовки к своим будущим амбициозным релизам. Согласно отчету за первый квартал 2025 года, в компании трудятся уже 730 разработчиков — на 23 человека больше по сравнению с февралем этого года.

Главный фокус студии сейчас направлен на следующую игру во вселенной «Ведьмака». Над условным The Witcher 4, который пока не имеет официального названия и вряд ли выйдет раньше 2027 года, трудится 422 сотрудника. Это делает проект крупнейшим по числу задействованных специалистов в истории студии на данный момент.

Второй приоритетный проект — продолжение Cyberpunk 2077. Количество разработчиков, задействованных в создании Cyberpunk 2 (кодовое название Project Orion), увеличилось с 84 до 96 человек. Игра официально перешла в стадию пре-продакшна.

Помимо основных франшиз, студия развивает и другие инициативы. Так, 48 сотрудников работают над Project Sirius — многопользовательским проектом во вселенной «Ведьмака», а 19 — над оригинальной новой игрой под кодовым именем Project Hadar.

Еще 131 разработчик обеспечивают общие функции студии, включая локализацию, контроль качества и пользовательский опыт. Дополнительно 14 специалистов задействованы в других, в том числе пока неанонсированных, проектах, разрабатываемых как внутри CD Projekt, так и сторонними студиями-партнерами.

Таким образом, CD Projekt Red демонстрирует серьезный и долгосрочный подход к развитию своих ключевых IP, одновременно расширяя техническую базу и распределяя ресурсы между несколькими направлениями.