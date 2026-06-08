CD Projekt RED создаёт глубокие и эмоциональные отношения в The Witcher 4

Разработчики подтвердили, что романтические линии возвращаются в новую часть серии, однако студия хочет вывести их на совершенно другой уровень. Гейм-директор Себастьян Калемба заявил, что романтика всегда была важной частью повествования CD Projekt RED, поэтому в The Witcher 4 отношения должны быть «очень захватывающими и очень значимыми».
Исполнительный продюсер Малгожата Митрега также отметила, что романтика не будет добавлена «для галочки» ради очередных вариантов отношений. По ее словам, команда стремится сделать ее естественной частью истории и развития персонажей.
Судя по комментариям разработчиков, игроки могут подождать:
- более глубокие и длительные отношения вместо романов;
- эмоциональные последствия принятых решений;
- больше внимания к личной жизни Цири;
- более сложные и зрелые отношения, вдохновлённым образом Цири из книг Анджея Сапковского.
Учитывая опыт CD Projekt с романтическими линиями в The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, студия явно хочет, чтобы отношения в The Witcher 4 ощущались не побочным контентом, а полноценной частью сюжета и развитием героев.
Отношения с кем, с женщинами как в книгах? В позе ножниц?
Наверное имеется ввиду классический любовный треугольник. Цири влюблена в одну девушку, а та любит другого трaнса. Очень печальная и эмоциональная история. Плак-плак.
Господи, ещё и женщина всем этим занимается, да с таким именем что выговорить его нельзя. Ну все, закапывайте этот Лeзбак 4! Ничего хорошего там все равно не будет, кроме сопель и лecбийских романов. Прости нас Геральт, мы все прое****!!!
Помню играл в первого Ведьмака и можно было подарить крестьянке букет цветов и сразу того... Ну вы поняли. Очень глубокие отношения были.
Тут... Такое вряд ли будет.
бордели и доступные женщины - вот одна из главных тем всего ведьмака, а не сюси пуси.... хотя пусси как раз таки тоже была той темой, будет пичаль, если ведьмачка не будет разгульной бабёнкой
Ясно, навалят повестки по самые уши
буквально - Теперь вумен павер