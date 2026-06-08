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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 365 оценок

CD Projekt RED создаёт глубокие и эмоциональные отношения в The Witcher 4

monk70 monk70

Разработчики подтвердили, что романтические линии возвращаются в новую часть серии, однако студия хочет вывести их на совершенно другой уровень. Гейм-директор Себастьян Калемба заявил, что романтика всегда была важной частью повествования CD Projekt RED, поэтому в The Witcher 4 отношения должны быть «очень захватывающими и очень значимыми».

Исполнительный продюсер Малгожата Митрега также отметила, что романтика не будет добавлена ​​«для галочки» ради очередных вариантов отношений. По ее словам, команда стремится сделать ее естественной частью истории и развития персонажей.

Судя по комментариям разработчиков, игроки могут подождать:

  • более глубокие и длительные отношения вместо романов;
  • эмоциональные последствия принятых решений;
  • больше внимания к личной жизни Цири;
  • более сложные и зрелые отношения, вдохновлённым образом Цири из книг Анджея Сапковского.

Учитывая опыт CD Projekt с романтическими линиями в The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, студия явно хочет, чтобы отношения в The Witcher 4 ощущались не побочным контентом, а полноценной частью сюжета и развитием героев.

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Комментарии:  13
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
CD Projekt RED создаёт глубокие и эмоциональные отношения в The Witcher 4

Отношения с кем, с женщинами как в книгах? В позе ножниц?

эмоциональные последствия принятых решений;

Наверное имеется ввиду классический любовный треугольник. Цири влюблена в одну девушку, а та любит другого трaнса. Очень печальная и эмоциональная история. Плак-плак.

.Исполнительный продюсер Малгожата Митрега также отметила, что романтика не будет добавлена

Господи, ещё и женщина всем этим занимается, да с таким именем что выговорить его нельзя. Ну все, закапывайте этот Лeзбак 4! Ничего хорошего там все равно не будет, кроме сопель и лecбийских романов. Прости нас Геральт, мы все прое****!!!

10
Etteri

Помню играл в первого Ведьмака и можно было подарить крестьянке букет цветов и сразу того... Ну вы поняли. Очень глубокие отношения были.

Тут... Такое вряд ли будет.

7
LexxSentano

бордели и доступные женщины - вот одна из главных тем всего ведьмака, а не сюси пуси.... хотя пусси как раз таки тоже была той темой, будет пичаль, если ведьмачка не будет разгульной бабёнкой

3
era aoi

Ясно, навалят повестки по самые уши

2
Дворф

буквально - Теперь вумен павер

1
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