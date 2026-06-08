CD Projekt RED создаёт глубокие и эмоциональные отношения в The Witcher 4

Разработчики подтвердили, что романтические линии возвращаются в новую часть серии, однако студия хочет вывести их на совершенно другой уровень. Гейм-директор Себастьян Калемба заявил, что романтика всегда была важной частью повествования CD Projekt RED, поэтому в The Witcher 4 отношения должны быть «очень захватывающими и очень значимыми».

Исполнительный продюсер Малгожата Митрега также отметила, что романтика не будет добавлена ​​«для галочки» ради очередных вариантов отношений. По ее словам, команда стремится сделать ее естественной частью истории и развития персонажей.

Судя по комментариям разработчиков, игроки могут подождать:

более глубокие и длительные отношения вместо романов;

эмоциональные последствия принятых решений;

больше внимания к личной жизни Цири;

более сложные и зрелые отношения, вдохновлённым образом Цири из книг Анджея Сапковского.

Учитывая опыт CD Projekt с романтическими линиями в The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, студия явно хочет, чтобы отношения в The Witcher 4 ощущались не побочным контентом, а полноценной частью сюжета и развитием героев.