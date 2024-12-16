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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 690 оценок

CD Projekt RED стремится к тому уровню качества, который показан в трейлере The Witcher 4

Gruz_
Новости

Трейлер The Witcher 4 стал главным сенсацией The Game Awards 2024, вызвавшей огромный резонанс не только в игровой индустрии, при этом польские разработчики рассказали несколько интригующих подробностей из отснятого материала. Из одного из интервью с режиссером игры Себастьяном Калембой стало известно, что события происходят через несколько лет после The Witcher 3, что объясняет, почему перед нами предстала такая изменившаяся Цири. В любом случае, эти изменения вызвали бурную реакцию со стороны части игроков, которые остались недовольны внешним видом главной героини.

Впрочем, стоит признать, что постановочный трейлер выглядел крайне мрачно и атмосферно - персонажи, детали их одежды, мимика и поведение, а также сцена боя Цири с монстром впечатляют.

По всей видимости, графика The Witcher 4 будут очень близки к качеству трейлера. CD Projekt RED заявила, что эти кадры «отражают эффект, которого хочет добиться студия», и что они передают «общую атмосферу» игры.

Трейлер представляет собой кинематографический взгляд на тот опыт, который The Witcher 4 стремится предложить игрокам. Трейлер не рендерится в реальном времени, но работает на той же технологии, на которой разрабатывается The Witcher 4, а именно на Unreal Engine 5, говорится в официальном описании ролика.

О том, что польская студия сменила движок и тесно сотрудничает с Epic Games, чтобы использовать в своем проекте Unreal Engine 5, известно уже несколько лет. Разработчики уже заявили, что новая часть The Witcher станет «самой захватывающей и амбициозной игрой» CD Projekt RED, а значит, им есть что доказывать.

Если мы получим такой визуально яркий геймплей, который, к тому же, не содержит множества багов, тогда можно будет говорить о том, что релиз Cyberpunk 2077 - это действительно урок.

-10
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Max Rolens

Угу... Увольте SBI мусор для начала...

17
Night Driving Avenger

Они скорее оставшихся нормальных сотрудников уволят

15
Fatum Sibir

А можно хотя бы к качеству Witcher 3 из трейлеров приблизиться?

12
AlexVurhis

Можно меньше новостей про эту фигню? По сотне новостей о ведьмаке без повода. Уже реально задрали.

10
PartisanTravis

а ты не читай!!!!!!!!!!

-9
Рома Валевский

пытаются создать видимость ажиотажа, и обсуждаемость.

0
Janekste

Тебя кто-то заставляет читать сотни новостей по ведьмаку? Не читай! В чём проблема?

0
hpi

Ото прожарка кумпов будет.

2
Denis Kyokushin
Из одного из интервью с режиссером игры Себастьяном Калембой стало известно, что события происходят через несколько лет после The Witcher 3, что объясняет, почему перед нами предстала такая изменившаяся Цири

Как-будто бухала лет 20.

2
PatronizingUnferth

Жду, с удовольствием пройду историю за Цири.

2
6363

Главное не стремится к внешности Цири из трейлера)))

2
SERGEY-SP

пока игра выйдет там уже и 7090 выйдет или 6090!

2
MadaraDance

Будет воукнутая игра СТАТТЕРМАК 4 в главной роле Цири белый волк пивное пузо

1
Рома Валевский

лол) это звучит лучше того, что они собираются сделать)

1
askazanov

Мда... Решили себя закопать!? )))

1
Freund Benno

а зачем приписка про то что на новой карте инвидии запущено было? не всели равно на каком железе технодемки запускают, это же не реальная игра получается. Да и зачем тогда трейлер если он едва игры касается?

0
vtl7888

Я не хочу играть за девушку. Жаль, конечно, но идёт эта часть лесом! Я прошёл всю трилогию, а Ведьмака 3 прохожу сейчас в третий раз. Видимо, пройду ещё несколько раз позже. Надеюсь, Ведьмак 4 провалится - в назидание разработчикам и они будут уважительнее относиться к фанатам этой вселенной. Был способ поступить аккуратнее - позволить фанатам выбирать пол главгероя, как сдеали другие разработчики.

0
PartisanTravis

Читаю комментарии о игре ведьмак 4 , плюются желчью, читаешь комментарии про сталкер 2 , желчь так и прет, да вам не угодить, может сами начнете тогда разрабатывать!!!!!!!!!!!!!!!!!! Трейлер просто шикарный , да и сам Цирилла выглядит нормально!!!

-1
AndralStormborn

Просто в этих микрочеликах слишком много дерьма, вот оно и прет у них из всех щелей)

0
Sahem

Золотые слова!)

0
PartisanTravis Sahem

Так оно и есть!!!!!!

1
Рома Валевский

Из нечего не появляется, что то. Если люди плюются, значит есть за что.

-1
Whiplasher95

В манду 4 часть, она сюжетно не будет такой же крутой как 3 часть.+ Я надеялся что новая часть вообще не будет связана с персонажами из 3 части. Хотелось новых персонажей, а не сраную Цири.

-4
RareEnok

Ты то от куда знаешь какая 4я часть будет)

5
Whiplasher95 RareEnok

Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED

4
Elanu Whiplasher95

Дизайн пофиг, главное автор что бы талантливый был

0
PartisanTravis

ты еще не играл , а говоришь!!!!

-3
Рома Валевский RareEnok

а ты откуда знаешь, какая она будет?

0