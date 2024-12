CD Projekt RED стремится к тому уровню качества, который показан в трейлере The Witcher 4

Трейлер The Witcher 4 стал главным сенсацией The Game Awards 2024, вызвавшей огромный резонанс не только в игровой индустрии, при этом польские разработчики рассказали несколько интригующих подробностей из отснятого материала. Из одного из интервью с режиссером игры Себастьяном Калембой стало известно, что события происходят через несколько лет после The Witcher 3, что объясняет, почему перед нами предстала такая изменившаяся Цири. В любом случае, эти изменения вызвали бурную реакцию со стороны части игроков, которые остались недовольны внешним видом главной героини.

Впрочем, стоит признать, что постановочный трейлер выглядел крайне мрачно и атмосферно - персонажи, детали их одежды, мимика и поведение, а также сцена боя Цири с монстром впечатляют.

По всей видимости, графика The Witcher 4 будут очень близки к качеству трейлера. CD Projekt RED заявила, что эти кадры «отражают эффект, которого хочет добиться студия», и что они передают «общую атмосферу» игры.

Трейлер представляет собой кинематографический взгляд на тот опыт, который The Witcher 4 стремится предложить игрокам. Трейлер не рендерится в реальном времени, но работает на той же технологии, на которой разрабатывается The Witcher 4, а именно на Unreal Engine 5, говорится в официальном описании ролика.

О том, что польская студия сменила движок и тесно сотрудничает с Epic Games, чтобы использовать в своем проекте Unreal Engine 5, известно уже несколько лет. Разработчики уже заявили, что новая часть The Witcher станет «самой захватывающей и амбициозной игрой» CD Projekt RED, а значит, им есть что доказывать.

Если мы получим такой визуально яркий геймплей, который, к тому же, не содержит множества багов, тогда можно будет говорить о том, что релиз Cyberpunk 2077 - это действительно урок.