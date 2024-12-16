CD Projekt RED стремится к тому уровню качества, который показан в трейлере The Witcher 4

Трейлер The Witcher 4 стал главным сенсацией The Game Awards 2024, вызвавшей огромный резонанс не только в игровой индустрии, при этом польские разработчики рассказали несколько интригующих подробностей из отснятого материала. Из одного из интервью с режиссером игры Себастьяном Калембой стало известно, что события происходят через несколько лет после The Witcher 3, что объясняет, почему перед нами предстала такая изменившаяся Цири. В любом случае, эти изменения вызвали бурную реакцию со стороны части игроков, которые остались недовольны внешним видом главной героини.
Впрочем, стоит признать, что постановочный трейлер выглядел крайне мрачно и атмосферно - персонажи, детали их одежды, мимика и поведение, а также сцена боя Цири с монстром впечатляют.
По всей видимости, графика The Witcher 4 будут очень близки к качеству трейлера. CD Projekt RED заявила, что эти кадры «отражают эффект, которого хочет добиться студия», и что они передают «общую атмосферу» игры.
Трейлер представляет собой кинематографический взгляд на тот опыт, который The Witcher 4 стремится предложить игрокам. Трейлер не рендерится в реальном времени, но работает на той же технологии, на которой разрабатывается The Witcher 4, а именно на Unreal Engine 5, говорится в официальном описании ролика.
О том, что польская студия сменила движок и тесно сотрудничает с Epic Games, чтобы использовать в своем проекте Unreal Engine 5, известно уже несколько лет. Разработчики уже заявили, что новая часть The Witcher станет «самой захватывающей и амбициозной игрой» CD Projekt RED, а значит, им есть что доказывать.
Если мы получим такой визуально яркий геймплей, который, к тому же, не содержит множества багов, тогда можно будет говорить о том, что релиз Cyberpunk 2077 - это действительно урок.
Угу... Увольте SBI мусор для начала...
Они скорее оставшихся нормальных сотрудников уволят
А можно хотя бы к качеству Witcher 3 из трейлеров приблизиться?
Можно меньше новостей про эту фигню? По сотне новостей о ведьмаке без повода. Уже реально задрали.
а ты не читай!!!!!!!!!!
пытаются создать видимость ажиотажа, и обсуждаемость.
Тебя кто-то заставляет читать сотни новостей по ведьмаку? Не читай! В чём проблема?
Ото прожарка кумпов будет.
Как-будто бухала лет 20.
Жду, с удовольствием пройду историю за Цири.
Главное не стремится к внешности Цири из трейлера)))
пока игра выйдет там уже и 7090 выйдет или 6090!
Будет воукнутая игра СТАТТЕРМАК 4 в главной роле Цири белый волк пивное пузо
лол) это звучит лучше того, что они собираются сделать)
Мда... Решили себя закопать!? )))
а зачем приписка про то что на новой карте инвидии запущено было? не всели равно на каком железе технодемки запускают, это же не реальная игра получается. Да и зачем тогда трейлер если он едва игры касается?
Я не хочу играть за девушку. Жаль, конечно, но идёт эта часть лесом! Я прошёл всю трилогию, а Ведьмака 3 прохожу сейчас в третий раз. Видимо, пройду ещё несколько раз позже. Надеюсь, Ведьмак 4 провалится - в назидание разработчикам и они будут уважительнее относиться к фанатам этой вселенной. Был способ поступить аккуратнее - позволить фанатам выбирать пол главгероя, как сдеали другие разработчики.
Читаю комментарии о игре ведьмак 4 , плюются желчью, читаешь комментарии про сталкер 2 , желчь так и прет, да вам не угодить, может сами начнете тогда разрабатывать!!!!!!!!!!!!!!!!!! Трейлер просто шикарный , да и сам Цирилла выглядит нормально!!!
Просто в этих микрочеликах слишком много дерьма, вот оно и прет у них из всех щелей)
Золотые слова!)
Так оно и есть!!!!!!
Из нечего не появляется, что то. Если люди плюются, значит есть за что.
В манду 4 часть, она сюжетно не будет такой же крутой как 3 часть.+ Я надеялся что новая часть вообще не будет связана с персонажами из 3 части. Хотелось новых персонажей, а не сраную Цири.
Ты то от куда знаешь какая 4я часть будет)
Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED
Дизайн пофиг, главное автор что бы талантливый был
ты еще не играл , а говоришь!!!!
а ты откуда знаешь, какая она будет?