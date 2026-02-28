CD Projekt Red вновь покажет The Witcher 4 на грядущем Unreal Fest в июне

Прошло некоторое время с тех пор, как CD Projekt RED демонстрировала The Witcher 4. Хотя игра всё ещё находится в разработке, создатели готовятся к ещё одной презентации того, как может выглядеть долгожданный проект от польской студии.

Вчера CD Projekt RED выпустила новый эпизод своего подкаста AnsweRED. Материал в первую очередь предназначен для энтузиастов разработки игр, интересующихся техническими и дизайнерскими аспектами, а также тем, как поляки подходят к анимации. Однако есть и кое-что интересное для тех, кто с нетерпением ждёт конкретных деталей геймплея или следующей презентации.

The Witcher 4 снова будет представлена ​​на Unreal Fest. В ходе обсуждения было заявлено, что CD Projekt RED будет присутствовать на мероприятии, которое в этом году пройдет с 16 по 18 июня в Чикаго. Пока неизвестно, что именно планируют показать польские разработчики, но ожидается, что это будет техническая демонстрация возможностей Unreal Engine 5.

Однако в ходе обсуждения были раскрыты некоторые подробности игрового процесса. В подкасте, среди прочего, стало известно, что Цири сможет произносить заклинания во время движения и бега, а также плавать под водой. Кроме того, в игре будет отдельная кнопка прыжка.

Разработчики хотят подчеркнуть различия между новым ведьмаком и Геральтом, поэтому для передачи эмоций Цири, которая, в отличие от своего наставника, совсем не стоична, была использована передовая технология захвата движений. Разработчики также вернулись к прошлогодней презентации, подтвердив идею о том, что NPC будут разнообразны, а открытый мир будет гораздо более интерактивным, чем в третьей части.

Кроме того, любители анимации найдут закулисную информацию о работе над первым трейлером и The Witcher 3, например, о том, что анимация боев с боссами — одна из самых сложных задач, с которыми приходится сталкиваться создателям.