CD Projekt RED выплатит акционерам 27 млн долларов. Треть достанется ее руководителям

Польская группа компаний CD PROJEKT в этом году потратит на выплату дивидендов 99,9 млн злотых (27,1 млн долларов). Переводить деньги будут из расчета 1 злотый на акцию.

Как прежде, значительную часть дивидендов получат ключевые руководители CD PROJEKT. Четырем менеджерам принадлежит 32% акций группы, поэтому соответствующая доля выплат им и достанется. В частности:

сооснователь Марчин Ивински (Marcin Iwiński) получит 12,65 млн злотых (3,4 млн долларов);

сооснователь Михал Кичински (Michał Kiciński) — 8,43 млн злотых (2,29 млн долларов);

финансовый директор Петр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) — 6,85 млн злотых (1,86 млн долларов);

сопредседатель Адам Кичински (Adam Kiciński) — 4,04 млн злотых (1,09 млн долларов).

Выделенная сейчас на дивиденды суммы — в целом стандартная для CD PROJEKT. Крупнейшими за последние пять лет были выплаты в 2021 году, когда на фоне успеха Cyberpunk 2077 группа разделила между акционерами 503,7 млн злотых (136,7 млн долларов).