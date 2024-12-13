CD Projekt RED задействовала NVIDIA RTX 50xx с целью демонстрации The Witcher 4

На мероприятии TGA 2024 компания CD Projekt RED представила первый кинематографический трейлер игры The Witcher 4. И, что примечательно, CDPR сообщила об использовании «неанонсированной видеокарты NVIDIA» для создания этого трейлера. Иными словами, они применили NVIDIA RTX 50.

Как следует из пресс-релиза, кинематографический трейлер был предварительно отрендерен в пользовательской сборке Unreal Engine 5 на неанонсированном графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX. Таким образом, данный трейлер не является продуктом работы с движком. Он также не даёт представления о том, как будет выглядеть игра. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что CDPR использовала для создания трейлера графический процессор NVIDIA RTX 50.

Если рассматривать этот вопрос более детально, то предварительно отрендеренный трейлер функционирует на той же технологической платформе, что и The Witcher 4. Он задействует ресурсы и модели из самой игры, стремясь предоставить игрокам кинематографическое представление о том опыте, который игра стремится предложить.

Трейлер был создан в результате тесного сотрудничества между CD PROJEKT RED и Platige Image.

Это напоминает трейлер игры Gears of War: E-Day 2024. Он был предварительно отрендерен с использованием внутриигровых ресурсов, и хотя разработчики стремятся максимально приблизить его к конечному продукту, он всё же не отражает его качества.