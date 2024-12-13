CD Projekt RED задействовала NVIDIA RTX 50xx с целью демонстрации The Witcher 4

На мероприятии TGA 2024 компания CD Projekt RED представила первый кинематографический трейлер игры The Witcher 4. И, что примечательно, CDPR сообщила об использовании «неанонсированной видеокарты NVIDIA» для создания этого трейлера. Иными словами, они применили NVIDIA RTX 50.
Как следует из пресс-релиза, кинематографический трейлер был предварительно отрендерен в пользовательской сборке Unreal Engine 5 на неанонсированном графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX. Таким образом, данный трейлер не является продуктом работы с движком. Он также не даёт представления о том, как будет выглядеть игра. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что CDPR использовала для создания трейлера графический процессор NVIDIA RTX 50.
Если рассматривать этот вопрос более детально, то предварительно отрендеренный трейлер функционирует на той же технологической платформе, что и The Witcher 4. Он задействует ресурсы и модели из самой игры, стремясь предоставить игрокам кинематографическое представление о том опыте, который игра стремится предложить.
Трейлер был создан в результате тесного сотрудничества между CD PROJEKT RED и Platige Image.
Это напоминает трейлер игры Gears of War: E-Day 2024. Он был предварительно отрендерен с использованием внутриигровых ресурсов, и хотя разработчики стремятся максимально приблизить его к конечному продукту, он всё же не отражает его качества.
Опять этот пропердоленый, багнутый урина 5, для которого нужно промышленное железо. Значит на выходе будет не игра, а очередной симулятор тестировщика 100%.
Все зависит от разработчиков, взять например Satisfactory, то же 5й анрил, но игру тянет да же старая GTX-770.
Поляки по-любому набрали sweet baby. Скорее всего сделают высококачественное и высокобюджетное гуано. 💩
Так же как и биоварэ, смерть придёт с 4 части франшизы. // Павел Давиденко
Да там как раз новая сценаристка от туда, цири будет ковырялкой и фемкой скорее всего 😅 // Александр Громов
где тут дизлайк поставить // Артём Савельев
таки да, набрали аналог какой-то. сценаристка оттуда работает над вторым киберпанком, в студии педалируются идеи толерантности, инклюзивности и прочего, ещё поговаривают, что их калифорнийский филиал крупнее польского отделения, а blackrock владеет 5% конторы. так что скепсис с новым ведьмаком вполне уместен, я бы не стала бежать делать предзаказ
Mass Effect 3 эталон хорошей игры с концовками светофор?🙂 ск людей ее хейтили на релизе, за плохую проработку сценария? // Сергей Римский
Ну всяко лучше Андромеды:) // Павел Давиденко
Ну тогда можно верить.
Обмазываемся Люменами в 30 фпс 1080p на 5090ti
Ну по классике всё будет на релизе, либо повторится как киберпанк, либо будет даунгрейд(а он будет) и на выходе получим графику в 2-3 разу хуже показанного.
Это сиджи-ай-мультик ёп та... нет ни одной игры, которая соотвествовала-бы показанному МУЛЬТИКУ за всю историю гейм-дева. Геймплей не показали, а панты по поводу 5х карты, тупо байт на покупку.
Кароче игру ждёт провал. Всё понятно. Можно не ждать, надежда на киберпанк
Анрил 5 - на месте
Топовое железо для запуска - на месте
ГГ подвергнут DEI - на месте
Как всегда отличное комбо для отличных продаж.
Бл*, меня этот UE 5 беспокоит. По любому ведь не оптимизируют и оставят кучу багов. Жаль они не стали делать игру на своём движке REDengine, а погнались за хайпом.
ещё и модов не будет на нём
Если учтут все промахи с предыдущей культовой игрой, то будет очень даже круто. Вопрос только во времени, сколько они еще ее будут пилить, Киберпанк тоже показали чуть ли не за 10 лет итог мы занем.
Чувствую что 5090 лишь в 1080р потянет
Этот всратый 5й антреал , ничего в 60 ФПС(нативке) на харды не в состоянии тянуть , ибо сам по себе движ(именно 5я часть) то еще дерьмо.
согласен, проблема в том, что сейчас многие переходят на 5 анрил, ибо им так проще...чем делать или дорабатывать свои движки.. грустно(
Быстро она как-то в аля седая бабушка превратилась, страшно представить как выглядит (если он будет) основной состав.
Да понятно дело что мы и близко такого результата что в трейлере не увидим. Возможно конечно обладатели только 5090ти поиграют в что то отдалённо напоминающее по качеству. Ну вот кстати вам и пример сотрудничества куртки и игровой компании. Полюбому спецом подкручивать гайки для продажи своего супер мощного хлама за овер прайс
снова арил этот... я не спорю, на нем получается красивая картинка, но почти никто не пытается его нормально оптимизировать, а просто клепают на нем игры ибо так проще, чем заморачиваться со своим движком и к сожалению так скорее всего будет со всеми будущими играми. Нет теперь индивидуальности игр...грустно. Я 100% уверен на выходе игра будет дичайше не оптимизирована и лагать. Вспомним что было с киберпанком, а ведь он был на фирменном движке, а тут анрил....
И только они запустят игру // Александр Елисейкин
И то с трудом // Кейт Фостер
Пока игра выйдет, уже 6000-е, а то и 7000-е карты появятся // Стас Конищев
Меня беспокоит, что они ее обещают в 26 выпустить. Два года на "самую масштабную и проработанную в серии" кажется маловато.
они ее уже могут года 2 как делать
Во первых её начали прорабатывать после тройки, если не параллельно, сюжет там и прочее. Во вторых делают на UE, что проще чем на своём, как минимум потому что не нужно обучать новых ваятелей.
Они только в этом году заявили о том, что игра перешла в активную фазу разработки. В нынешних реалиях, 2 года на полноценную разработку - это мало
Почему мало? Они мб уже пол игры сделали за эти 2 года, а сейчас полноценно взялись за работу. У них 400 сотрудников трудится на проектом, вполне возможно что где-нибудь в середине 26го закончат
Цири уже бабушка, судя по виду:)
Которая слева это не Цири
начинается)
А кто тогда ?!
Да, так изуродовали героя, что стала на бабку похожа...
Цири страшна как смертный грех! // Андрей Князев
Постарела малыха // Александр Громов
А ты думал,что она всё время молодая будет? // Али Керимов
Ля, я думал вас уже трое ботов. А оказывается у чувака растроение личности. Бедолага...
Я думал у них уже давно 6090. Мелочные
У Анрила есть отдельная ветка, где интегрированы новые технологии Нвидия. // Александр Дельтазавр
трилогия закончена, нет смысла в четвертой части
Можно мне тройной чизбургер пожалуйста, в честь трилогии Ведьмака?
С этой точки зрения в играх по ведьмаку вообще и 8-9 книге смысла не было,в 7 сюжет закончен.Новая часть не собирается доить старые темы,просто происходит в том же мире.Это не атсосин,где всё анимус и братство доят.
предвидится очередное технодемо судя по всему.
Через месяц после выпуска Цири станет 15 красотулей! Мододелы постараются имхо