ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 592 оценки

CD Projekt RED задействовала NVIDIA RTX 50xx с целью демонстрации The Witcher 4

Serious Ash
Новости

На мероприятии TGA 2024 компания CD Projekt RED представила первый кинематографический трейлер игры The Witcher 4. И, что примечательно, CDPR сообщила об использовании «неанонсированной видеокарты NVIDIA» для создания этого трейлера. Иными словами, они применили NVIDIA RTX 50.

Как следует из пресс-релиза, кинематографический трейлер был предварительно отрендерен в пользовательской сборке Unreal Engine 5 на неанонсированном графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX. Таким образом, данный трейлер не является продуктом работы с движком. Он также не даёт представления о том, как будет выглядеть игра. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что CDPR использовала для создания трейлера графический процессор NVIDIA RTX 50.

Если рассматривать этот вопрос более детально, то предварительно отрендеренный трейлер функционирует на той же технологической платформе, что и The Witcher 4. Он задействует ресурсы и модели из самой игры, стремясь предоставить игрокам кинематографическое представление о том опыте, который игра стремится предложить.

Трейлер был создан в результате тесного сотрудничества между CD PROJEKT RED и Platige Image.

Это напоминает трейлер игры Gears of War: E-Day 2024. Он был предварительно отрендерен с использованием внутриигровых ресурсов, и хотя разработчики стремятся максимально приблизить его к конечному продукту, он всё же не отражает его качества.

-18
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
snorkfear

Опять этот пропердоленый, багнутый урина 5, для которого нужно промышленное железо. Значит на выходе будет не игра, а очередной симулятор тестировщика 100%.

13
Qwa7

Все зависит от разработчиков, взять например Satisfactory, то же 5й анрил, но игру тянет да же старая GTX-770.

1
Пользователь ВКонтакте

Поляки по-любому набрали sweet baby. Скорее всего сделают высококачественное и высокобюджетное гуано. 💩

Так же как и биоварэ, смерть придёт с 4 части франшизы. // Павел Давиденко

6
Пользователь ВКонтакте

Да там как раз новая сценаристка от туда, цири будет ковырялкой и фемкой скорее всего 😅 // Александр Громов

7
Пользователь ВКонтакте

где тут дизлайк поставить // Артём Савельев

-3
annie_leonhardt

таки да, набрали аналог какой-то. сценаристка оттуда работает над вторым киберпанком, в студии педалируются идеи толерантности, инклюзивности и прочего, ещё поговаривают, что их калифорнийский филиал крупнее польского отделения, а blackrock владеет 5% конторы. так что скепсис с новым ведьмаком вполне уместен, я бы не стала бежать делать предзаказ

3
Пользователь ВКонтакте

Mass Effect 3 эталон хорошей игры с концовками светофор?🙂 ск людей ее хейтили на релизе, за плохую проработку сценария? // Сергей Римский

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну всяко лучше Андромеды:) // Павел Давиденко

0
ZAUSA
Как следует из пресс-релиза

Ну тогда можно верить.

6
Queenessy

Обмазываемся Люменами в 30 фпс 1080p на 5090ti

4
Schong Di

Ну по классике всё будет на релизе, либо повторится как киберпанк, либо будет даунгрейд(а он будет) и на выходе получим графику в 2-3 разу хуже показанного.

2
Ang Dark

Это сиджи-ай-мультик ёп та... нет ни одной игры, которая соотвествовала-бы показанному МУЛЬТИКУ за всю историю гейм-дева. Геймплей не показали, а панты по поводу 5х карты, тупо байт на покупку.

4
vegas99

Кароче игру ждёт провал. Всё понятно. Можно не ждать, надежда на киберпанк

2
StrelitziaReg

Анрил 5 - на месте
Топовое железо для запуска - на месте
ГГ подвергнут DEI - на месте
Как всегда отличное комбо для отличных продаж.

2
Jarvis666

Бл*, меня этот UE 5 беспокоит. По любому ведь не оптимизируют и оставят кучу багов. Жаль они не стали делать игру на своём движке REDengine, а погнались за хайпом.

1
annie_leonhardt

ещё и модов не будет на нём

0
yagaorl

Если учтут все промахи с предыдущей культовой игрой, то будет очень даже круто. Вопрос только во времени, сколько они еще ее будут пилить, Киберпанк тоже показали чуть ли не за 10 лет итог мы занем.

1
Pecos_Bill

Чувствую что 5090 лишь в 1080р потянет

1
Ang Dark

Этот всратый 5й антреал , ничего в 60 ФПС(нативке) на харды не в состоянии тянуть , ибо сам по себе движ(именно 5я часть) то еще дерьмо.

9
RaspyPierce Ang Dark

согласен, проблема в том, что сейчас многие переходят на 5 анрил, ибо им так проще...чем делать или дорабатывать свои движки.. грустно(

0
Ang Dark

Быстро она как-то в аля седая бабушка превратилась, страшно представить как выглядит (если он будет) основной состав.

0
TastelessGerman

Да понятно дело что мы и близко такого результата что в трейлере не увидим. Возможно конечно обладатели только 5090ти поиграют в что то отдалённо напоминающее по качеству. Ну вот кстати вам и пример сотрудничества куртки и игровой компании. Полюбому спецом подкручивать гайки для продажи своего супер мощного хлама за овер прайс

0
RaspyPierce

снова арил этот... я не спорю, на нем получается красивая картинка, но почти никто не пытается его нормально оптимизировать, а просто клепают на нем игры ибо так проще, чем заморачиваться со своим движком и к сожалению так скорее всего будет со всеми будущими играми. Нет теперь индивидуальности игр...грустно. Я 100% уверен на выходе игра будет дичайше не оптимизирована и лагать. Вспомним что было с киберпанком, а ведь он был на фирменном движке, а тут анрил....

0
Пользователь ВКонтакте

И только они запустят игру // Александр Елисейкин

-2
Пользователь ВКонтакте

И то с трудом // Кейт Фостер

1
Пользователь ВКонтакте

Пока игра выйдет, уже 6000-е, а то и 7000-е карты появятся // Стас Конищев

0
Ой извините

Меня беспокоит, что они ее обещают в 26 выпустить. Два года на "самую масштабную и проработанную в серии" кажется маловато.

-2
Buzill

они ее уже могут года 2 как делать

4
DezkQ

Во первых её начали прорабатывать после тройки, если не параллельно, сюжет там и прочее. Во вторых делают на UE, что проще чем на своём, как минимум потому что не нужно обучать новых ваятелей.

2
PolGhost Buzill

Они только в этом году заявили о том, что игра перешла в активную фазу разработки. В нынешних реалиях, 2 года на полноценную разработку - это мало

0
TastelessGerman PolGhost

Почему мало? Они мб уже пол игры сделали за эти 2 года, а сейчас полноценно взялись за работу. У них 400 сотрудников трудится на проектом, вполне возможно что где-нибудь в середине 26го закончат

0
Rograx

Цири уже бабушка, судя по виду:)

-3
Serious Ash

Которая слева это не Цири

2
BigusDickus Serious Ash

начинается)

-1
Go_Ra Serious Ash

А кто тогда ?!

1
barabear

Да, так изуродовали героя, что стала на бабку похожа...

-4
Пользователь ВКонтакте

Цири страшна как смертный грех! // Андрей Князев

-3
Пользователь ВКонтакте

Постарела малыха // Александр Громов

0
Пользователь ВКонтакте

А ты думал,что она всё время молодая будет? // Али Керимов

0
Elanu

Ля, я думал вас уже трое ботов. А оказывается у чувака растроение личности. Бедолага...

0
Abarmot90

Я думал у них уже давно 6090. Мелочные

-3
Пользователь ВКонтакте

У Анрила есть отдельная ветка, где интегрированы новые технологии Нвидия. // Александр Дельтазавр

-3
Чизбургер

трилогия закончена, нет смысла в четвертой части

-4
Mr Malfoy

Можно мне тройной чизбургер пожалуйста, в честь трилогии Ведьмака?

-3
samosan

С этой точки зрения в играх по ведьмаку вообще и 8-9 книге смысла не было,в 7 сюжет закончен.Новая часть не собирается доить старые темы,просто происходит в том же мире.Это не атсосин,где всё анимус и братство доят.

1
A E

предвидится очередное технодемо судя по всему.

-5
Leopold1951

Через месяц после выпуска Цири станет 15 красотулей! Мододелы постараются имхо

-5