CD Projekt RED завела страницу The Witcher 4 на русском языке; игра получила вкладку в лаунчере CDPR

Как стало известно, компания CD Projekt RED завела официальную страницу с игрой The Witcher 4 на русском языке.
При этом ранее представленные официальные обои тоже имели локализованный логотип - это намекает на то, что The Witcher 4 будет обладать русской локализацией. Однако на данный момент неизвестно: перевод будет текстовым или же это будет полноценный дубляж. Кроме того, The Witcher 4 получила вкладку в лаунчере CD Projekt RED - она тоже переведена на русский язык.
Дата выхода и платформы (помимо PC) The Witcher 4 на данный момент неизвестны.
сралкер тоже по началу на русском был(озвучка), ну как бы учитывая что дополнение к киберпанку не было озвучено то шансы не стопроцентные что ведьмак будет озвучен, надеюсь к выходу уже прекратятся все эти конфликты и разрабы снова будут работать с россией
о каких конфликтах идёт речь? мы все дружно живём
ну например конфликт под названием "этот товар недоступен в вашем регионе"
Ни чего страшного, свою сделаем как обычно)
Ну удивительно, что они до сих пор есть в Вконтакте и Телеграмм, как будто и не собираются и не собирались покидать СНГ аудиторию. Жалко правда, что да пока их товары под санкциями, но за перевод хоть переживать не придется)
А может быть и другое: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании..."
Если не будет русской озвучки, это будет первый раз когда я задоначу на нее какой либо студии
Готовь значит деньги, её не будет.
Лицемеры.
Недавно была информация от них, что не повторят ошибки маркетинговой компании Киберпанка с лапшой на уши и будут рассказывать/пиарить нового Ведьмака уже ближе к его окончательной готовности.
При этом активная часть разработки, с их же слов, только стартовала, то есть в лучшем случае 2027г в качестве релиза маячит. Но уже чуть ли не каждый день информация об этом проекте или анонсы оной. Осталось предзаказы открыть в своем ларьке и повторится все, как встарь.
Они писали, что по крошкам будут разбрасывать информацию, также как это было до трейлера, но активная рекламная компания будет не скоро.
Накрошили на год вперед.
Я что то сомневаюсь что это будет 27 ой, думаю не раньше 28 го года. Да и смысл слушать этих лицемеров....
Я считаю, что это определенно хороший знак)
Какой знак? Обычный буквенный перевод завезут и всё.
Меню и диалоги текстовые переведут. Озвучки не будет 100% Посмотрите на тот же Фантом Либерти, и ещё игра от поляков правда другой студии, Дайн лайт ве Бест. Только буквенный перевод.
Ну, не такой уж и ве бест твой Дайн лайт.
Уверен, что бобр-курвы не исправятся и Русской озвучки не будет.
Пшeкcкий доширачный завод заработал в полную силу!
учитывая насколько цири непривлекательна я не буду играть фу
А геральд с волосатой потной жопой норм был?
откуда ты знаешь какая у него попа?
"Попа" хаахахах.
Ну геральд уже наш выбор, его сочная попка, прес.Уууу. Так и хочется облизать. Согласен цири фу. Мужики наше все.
Вы только посмотрите на эту гадость.
Ну так не играй, без тебя потеря невелика будет.