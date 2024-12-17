CD Projekt RED завела страницу The Witcher 4 на русском языке; игра получила вкладку в лаунчере CDPR

Как стало известно, компания CD Projekt RED завела официальную страницу с игрой The Witcher 4 на русском языке.

При этом ранее представленные официальные обои тоже имели локализованный логотип - это намекает на то, что The Witcher 4 будет обладать русской локализацией. Однако на данный момент неизвестно: перевод будет текстовым или же это будет полноценный дубляж. Кроме того, The Witcher 4 получила вкладку в лаунчере CD Projekt RED - она тоже переведена на русский язык.

Дата выхода и платформы (помимо PC) The Witcher 4 на данный момент неизвестны.