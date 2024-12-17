ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 696 оценок

CD Projekt RED завела страницу The Witcher 4 на русском языке; игра получила вкладку в лаунчере CDPR

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания CD Projekt RED завела официальную страницу с игрой The Witcher 4 на русском языке.

При этом ранее представленные официальные обои тоже имели локализованный логотип - это намекает на то, что The Witcher 4 будет обладать русской локализацией. Однако на данный момент неизвестно: перевод будет текстовым или же это будет полноценный дубляж. Кроме того, The Witcher 4 получила вкладку в лаунчере CD Projekt RED - она тоже переведена на русский язык.

Дата выхода и платформы (помимо PC) The Witcher 4 на данный момент неизвестны.

27
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Андрей Зеленый

сралкер тоже по началу на русском был(озвучка), ну как бы учитывая что дополнение к киберпанку не было озвучено то шансы не стопроцентные что ведьмак будет озвучен, надеюсь к выходу уже прекратятся все эти конфликты и разрабы снова будут работать с россией

12
Альбиберчери

о каких конфликтах идёт речь? мы все дружно живём

-15
Андрей Зеленый Альбиберчери

ну например конфликт под названием "этот товар недоступен в вашем регионе"

10
askazanov

Ни чего страшного, свою сделаем как обычно)

0
Илья Бажанов

Ну удивительно, что они до сих пор есть в Вконтакте и Телеграмм, как будто и не собираются и не собирались покидать СНГ аудиторию. Жалко правда, что да пока их товары под санкциями, но за перевод хоть переживать не придется)

0
ZAUSA Андрей Зеленый
ну например конфликт под названием "этот товар недоступен в вашем регионе"

А может быть и другое: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании..."

1
вупсич пупсич

Если не будет русской озвучки, это будет первый раз когда я задоначу на нее какой либо студии

5
TastelessGerman

Готовь значит деньги, её не будет.

0
Кей Овальд

Лицемеры.

2
maximus388

Недавно была информация от них, что не повторят ошибки маркетинговой компании Киберпанка с лапшой на уши и будут рассказывать/пиарить нового Ведьмака уже ближе к его окончательной готовности.
При этом активная часть разработки, с их же слов, только стартовала, то есть в лучшем случае 2027г в качестве релиза маячит. Но уже чуть ли не каждый день информация об этом проекте или анонсы оной. Осталось предзаказы открыть в своем ларьке и повторится все, как встарь.

1
Илья Бажанов

Они писали, что по крошкам будут разбрасывать информацию, также как это было до трейлера, но активная рекламная компания будет не скоро.

1
maximus388 Илья Бажанов

Накрошили на год вперед.

1
demon33251

Я что то сомневаюсь что это будет 27 ой, думаю не раньше 28 го года. Да и смысл слушать этих лицемеров....

0
Koegorn

Я считаю, что это определенно хороший знак)

1
TastelessGerman

Какой знак? Обычный буквенный перевод завезут и всё.

0
TastelessGerman

Меню и диалоги текстовые переведут. Озвучки не будет 100% Посмотрите на тот же Фантом Либерти, и ещё игра от поляков правда другой студии, Дайн лайт ве Бест. Только буквенный перевод.

1
spaMER_ID

Ну, не такой уж и ве бест твой Дайн лайт.

0
Ден

Уверен, что бобр-курвы не исправятся и Русской озвучки не будет.

0
Гомер11

Пшeкcкий доширачный завод заработал в полную силу!

-1
Альбиберчери

учитывая насколько цири непривлекательна я не буду играть фу

-9
MаnGo

А геральд с волосатой потной жопой норм был?

2
Альбиберчери MаnGo

откуда ты знаешь какая у него попа?

1
MаnGo Альбиберчери

"Попа" хаахахах.

1
Sion2 MаnGo

Ну геральд уже наш выбор, его сочная попка, прес.Уууу. Так и хочется облизать. Согласен цири фу. Мужики наше все.

Вы только посмотрите на эту гадость.

0
aearone

Ну так не играй, без тебя потеря невелика будет.

1