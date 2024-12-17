CD Projekt Red заверила, что The Witcher 4 никак не будет связана с сериалом "Ведьмак" от Netflix

С прошлых выходных многие геймеры получили возможность посмотреть первый официальный трейлер к The Witcher 4. Вдобавок представители студии CD Projekt Red высказались по поводу возможной связи между игрой и «знаменитым» сериалом Netflix.
На YouTube-канале Games.ch состоялась беседа с Себастьяном Калембой (игровой директор) и Малгожатой Митрагой (исполнительный продюсер). В ходе разговора их спросили, вдохновлялись ли они каким-либо образом сериалом «Ведьмак» от Netflix при работе над четвертой частью серии.
Как заверили CD Projekt Red, в игре не будет никаких связей с сериалом стримингового гиганта, что, несомненно, порадует его многочисленных поклонников. История нового приключения Цири полностью создана польской компанией, черпающей непосредственное вдохновение только из книг Анджея Сапковского.
А Болы они ещё те , от слова Пиз.а -)))
Если сам сериал не связан с Ведьмаком, то логично.
Связанвроде, только не с игрой а книгой
Возможно, но не с книгами Анджея Сапковского это точно, с какими то другими наверное
Я смотрел толтко 2 сезона, так это типа по книгам, а не по игре) с чего бы игре быть связаным с сериалом?)))
В чем была проблема нетфликс, снять сериал по игре? Что неужели авторские права?
Они книги не потянули, ты игры захотел.
Ну ну, мы уже не верим после трейлера с Циви)))))
от вида превью стало как то не по себе будто передо мной кракен
Ну слава те! Значит, у ясновельможных панов кукуха ещё местами на месте! Нам вот только гнусных негрил с наистрашнейшими цыганками в игре не хватало... Я же правильно всё понял? Или сюжетных маразмов из "фильмы" не будет, а вот мерзкие и гнусные рожи будут?
Ага, ага, а как же добавленная броня из сериала в обновление 2.0 третьего ведьмака? Врите больше.
Другой год, другая игра. Ты сюда прибегаешь с какой целью?
Так же компания, та же серия, то же общественное бытие, в котором мы живём.
Лжецы и лицемеры, что сказать. После показанного в трейлере ругать сериал даже как то неловко // Александр Ковалёв
А что не так с трейлером?
Ну да, нетфликс прям на лице.
Сериал просто отвратительная жижа по кастингу, а игра еще не вышла, ну и кто тут лицемер?
дооооо раскажешь, Сант сотку верни мне и перестанешь быть лицемером // Влад Бондаренко