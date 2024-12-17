ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 696 оценок

CD Projekt Red заверила, что The Witcher 4 никак не будет связана с сериалом "Ведьмак" от Netflix

Gruz_
Новости

С прошлых выходных многие геймеры получили возможность посмотреть первый официальный трейлер к The Witcher 4. Вдобавок представители студии CD Projekt Red высказались по поводу возможной связи между игрой и «знаменитым» сериалом Netflix.

На YouTube-канале Games.ch состоялась беседа с Себастьяном Калембой (игровой директор) и Малгожатой Митрагой (исполнительный продюсер). В ходе разговора их спросили, вдохновлялись ли они каким-либо образом сериалом «Ведьмак» от Netflix при работе над четвертой частью серии.

Как заверили CD Projekt Red, в игре не будет никаких связей с сериалом стримингового гиганта, что, несомненно, порадует его многочисленных поклонников. История нового приключения Цири полностью создана польской компанией, черпающей непосредственное вдохновение только из книг Анджея Сапковского.

11
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Go_Ra

А Болы они ещё те , от слова Пиз.а -)))

2
ZAUSA

Если сам сериал не связан с Ведьмаком, то логично.

1
TastelessGerman

Связанвроде, только не с игрой а книгой

-2
Han Yslat TastelessGerman
Связан вроде, только не с игрой а книгой

Возможно, но не с книгами Анджея Сапковского это точно, с какими то другими наверное

3
PolGhost
0
-zotik-

Я смотрел толтко 2 сезона, так это типа по книгам, а не по игре) с чего бы игре быть связаным с сериалом?)))

-1
TastelessGerman

В чем была проблема нетфликс, снять сериал по игре? Что неужели авторские права?

-1
spaMER_ID

Они книги не потянули, ты игры захотел.

0
askazanov

Ну ну, мы уже не верим после трейлера с Циви)))))

-1
Альбиберчери

от вида превью стало как то не по себе будто передо мной кракен

-2
illund

Ну слава те! Значит, у ясновельможных панов кукуха ещё местами на месте! Нам вот только гнусных негрил с наистрашнейшими цыганками в игре не хватало... Я же правильно всё понял? Или сюжетных маразмов из "фильмы" не будет, а вот мерзкие и гнусные рожи будут?

-2
Кей Овальд

Ага, ага, а как же добавленная броня из сериала в обновление 2.0 третьего ведьмака? Врите больше.

-2
Nebuchadnezzar228

Другой год, другая игра. Ты сюда прибегаешь с какой целью?

-1
Кей Овальд Nebuchadnezzar228

Так же компания, та же серия, то же общественное бытие, в котором мы живём.

-2
Пользователь ВКонтакте

Лжецы и лицемеры, что сказать. После показанного в трейлере ругать сериал даже как то неловко // Александр Ковалёв

-3
TastelessGerman

А что не так с трейлером?

1
Кей Овальд

Ну да, нетфликс прям на лице.

0
Nebuchadnezzar228

Сериал просто отвратительная жижа по кастингу, а игра еще не вышла, ну и кто тут лицемер?

0
Пользователь ВКонтакте

дооооо раскажешь, Сант сотку верни мне и перестанешь быть лицемером // Влад Бондаренко

0