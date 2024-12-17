CD Projekt Red заверила, что The Witcher 4 никак не будет связана с сериалом "Ведьмак" от Netflix

С прошлых выходных многие геймеры получили возможность посмотреть первый официальный трейлер к The Witcher 4. Вдобавок представители студии CD Projekt Red высказались по поводу возможной связи между игрой и «знаменитым» сериалом Netflix.

На YouTube-канале Games.ch состоялась беседа с Себастьяном Калембой (игровой директор) и Малгожатой Митрагой (исполнительный продюсер). В ходе разговора их спросили, вдохновлялись ли они каким-либо образом сериалом «Ведьмак» от Netflix при работе над четвертой частью серии.

Как заверили CD Projekt Red, в игре не будет никаких связей с сериалом стримингового гиганта, что, несомненно, порадует его многочисленных поклонников. История нового приключения Цири полностью создана польской компанией, черпающей непосредственное вдохновение только из книг Анджея Сапковского.