CD Projekt Red заверяет, что Witcher 4 будет следовать повествовательным урокам Witcher 3

The Witcher 4 был на прицеле у всех с момента выхода трейлера-презентации в начале этого года. Появились подробности о спорах вокруг Цири, и некоторые пользователи обеспокоены тем, что его механика RPG может оказаться совершенно иной, чем в предыдущей игре.

Однако CD Projekt Red теперь развеяла эти опасения и пояснила, что The Witcher 4 будет следовать повествовательным урокам, извлеченным из The Witcher 3. Другими словами, студия не будет ломать системы, которые хорошо работали в последней RPG.

Ведьмак 3 был популярен благодаря своим повествовательным элементам, поэтому CDPR не будет менять систему и будет следовать той же философии в предстоящей RPG, чтобы успокоить фанатов.

Персонажи «Ведьмака 4» будут детализированы и станут уникальными.

В интервью GamesRadar нарративный директор The Witcher 4 Филипп Вебер утверждает, что разработчики хотят добавить новые и амбициозные механики, но они также прекрасно осведомлены обо всем, что сделало The Witcher 3 выдающейся в жанре RPG.

Многие повествовательные уроки из «Ведьмака 3» мы используем точно так же. […] Иногда у нас есть что-то новое для новых функций, но в основе лежит та же философия, которую мы хотели.

У студии даже есть правила, как делать задания для новых разработчиков, чтобы гарантировать сохранение основной философии Ведьмака 3. Филипп говорит, что CDPR понимает, что все, чего люди ждут от Ведьмака 4, не должно меняться под видом инноваций.

Мы знаем, в чем The Witcher 3 был хорош, что мы хотели сделать в The Witcher 3, и мы должны действительно продвинуться в этом. Мы не можем это сломать.

В прошлом было подтверждено, что над The ​​Witcher 4 работают одни из лучших талантов в индустрии. В RPG также будет больше свободы игрока и более сложные решения.