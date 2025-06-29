CD Projekt Red заверяет, что Witcher 4 будет следовать повествовательным урокам Witcher 3

The Witcher 4 был на прицеле у всех с момента выхода трейлера-презентации в начале этого года. Появились подробности о спорах вокруг Цири, и некоторые пользователи обеспокоены тем, что его механика RPG может оказаться совершенно иной, чем в предыдущей игре.
Однако CD Projekt Red теперь развеяла эти опасения и пояснила, что The Witcher 4 будет следовать повествовательным урокам, извлеченным из The Witcher 3. Другими словами, студия не будет ломать системы, которые хорошо работали в последней RPG.
Ведьмак 3 был популярен благодаря своим повествовательным элементам, поэтому CDPR не будет менять систему и будет следовать той же философии в предстоящей RPG, чтобы успокоить фанатов.
В интервью GamesRadar нарративный директор The Witcher 4 Филипп Вебер утверждает, что разработчики хотят добавить новые и амбициозные механики, но они также прекрасно осведомлены обо всем, что сделало The Witcher 3 выдающейся в жанре RPG.
Многие повествовательные уроки из «Ведьмака 3» мы используем точно так же. […] Иногда у нас есть что-то новое для новых функций, но в основе лежит та же философия, которую мы хотели.
У студии даже есть правила, как делать задания для новых разработчиков, чтобы гарантировать сохранение основной философии Ведьмака 3. Филипп говорит, что CDPR понимает, что все, чего люди ждут от Ведьмака 4, не должно меняться под видом инноваций.
Мы знаем, в чем The Witcher 3 был хорош, что мы хотели сделать в The Witcher 3, и мы должны действительно продвинуться в этом. Мы не можем это сломать.
В прошлом было подтверждено, что над The Witcher 4 работают одни из лучших талантов в индустрии. В RPG также будет больше свободы игрока и более сложные решения.
Слушать обещания от CDPR после Киберпанка – это как верить прогнозу погоды от пьяного шамана. Не будут ломать то что работало, говорят они, видимо забыв про некстген-патч к Ведьмаку 3, который превратил игру в слайд-шоу даже на топовом железе. Повествовательные уроки они извлекли, какая прелесть, неужели целых 10 лет раздумий понадобилось чтобы понять, что игрокам нравятся хорошие квесты, а не симулятор курьера в городе пустых болванчиков. А эти амбициозные механики, это случайно не кодовое название для очередной порции вырезанного контента и багов, которые потом будут чинить годами? жалкая попытка заранее подстелить соломку и успокоить инвесторов, которым уже один раз плюнули в кашу.
Ага, ага верим! В Ведьмаке 3 повествование идёт от лица брутального мужика, который сражается с чудищами и романсит женщин, а в Лецбаке 4 - от лица уродливой лецбо-фемки, которая сражается с мужиками и романсит других лецбо-фемок! Вы не правильно усвоили свои повествовательные уроки! Скорее всего СжвД Проджект ПЕД хотели заверить, что Лецбачка 4 будет следовать ПОВЕСТОЧНЫМ урокам! Вот в такое охотно верим!
А главное, что уже в В3 был одноклеточный сюжет, чтобы даже самые амёбы его поняли
Ничего сложного потом просто взять и поменять модами модельку лецбо-фемки на брутального мужика...😉
Ага, брутального мужика который будет говорить тоненьким голосом лецбо-фемки и в диалогах будут фразы, типа: Я пошла, я сделала, я сильная женщина и прочее. По-моему лютый кринж!
сколько трындят... так и времени на разработку не останется
Это интервью, а не пресс-конференция или брифинг.
Им не привыкать
Да заткн*ться бы им уже. Как уже отмечалось, видимо CP2077 действительно чему-то их научил - можно нап*здеть горы всего, половину из этого не выполнить, а народ все равно будет хвалить и покупать, ведь они когда-то сделали полюбившийся многим The Witcher 3
Ну уже из названия понятно что повесточка будет и будет её много.
А пока что они заняты повествованием разработки
Эхх опять ведьмачьим чутьем занюхивать кусты. 🌳
Лучше Cyberpunk-а уже не будет.
Лучший - враг хорошего. Не наломайте дров, разрабы. Упор должен быть на сценарии.
Правильно фраза пишется - "Лучшее враг хорошего"
Согласен, подзабыл.
хух, а то я уже начал беспокоиться, что сегодня еще не было новостей по CD Projekt Red