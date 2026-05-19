CD Projekt RED заявила, что The Witcher 4 и Cyberpunk 2 не повторят ошибок Cyberpunk 2077

CD Projekt RED уверяет, что извлекла уроки из проблемной разработки Cyberpunk 2077 и не собирается повторять те же ошибки в The Witcher 4 и Cyberpunk 2. По словам сотрудников студии, ключевые изменения произошли внутри самого производственного процесса.

Разработчики признались, что в прошлом компания практически не занималась системной документацией проектов. Во времена первых частей The Witcher многие технические решения и наработки существовали лишь «в головах сотрудников», из-за чего спустя годы студии оказалось сложно восстановить часть информации для ремейка оригинальной игры.

Особенно серьёзно проблема проявилась во время создания Cyberpunk 2077. Команда накопила тысячи страниц документации, разбросанной по разным сервисам и внутренним системам. Со временем поддерживать её в актуальном состоянии стало слишком сложно, а разработчики и аутсорс-команды сталкивались с путаницей и нехваткой информации.

Теперь CD Projekt RED изменила подход. В студии ввели единые стандарты хранения данных и сделали документацию обязательной частью каждого этапа производства. Без этого команды больше не смогут переходить к следующей стадии разработки.

Авторы уверяют, что новая система позволит разработчикам The Witcher 4 и Cyberpunk 2 быстрее обмениваться решениями между командами и избегать хаоса, который сопровождал производство Cyberpunk 2077.