CD Projekt утверждает, что The Witcher 4 будет мрачной игрой с множеством сложных тем

Возможно, до релиза The Witcher 4 пройдет не один год, но за последние время CD Projekt RED предоставила довольно много информации о фэнтезийной ролевой игре. В частности, стало известно о приблизительном размере карты The Witcher 4 и о том, что польская студия намерена и дальше развивать в игре мрачные и сложные сюжеты, на которые нет простых ответов, и некоторые из них будут связаны с самой Цири.
Режиссер и нарративный директор игры, Себастьян Калемба и Флипп Вебер, в интервью Eurogamer рассказали, что The Witcher 4 будет мрачной игрой, в которой Цири придется не раз столкнуться с непростыми и сложными для решения проблемами, и что отчасти игроки сами будут формировать личность протагониста своими решениями.
Я бы сказал, что мир The Witcher очень мрачный и вдохновлен, прежде всего, темным фэнтезийным фольклором, - прокомментировал Вебер, когда его спросили об изображении в игре гендерной политики и сексизма. Но также и средневековой историей и историей раннего Ренессанса, а это мир, который был жесток - жесток по отношению ко многим различным группам, в том числе и к женщинам. Также в серии The Witcher мы не раз сталкивались с расизмом, когда речь шла о нелюдях, и это то, что мы хотим сохранить в The Witcher 4.
Мы делаем игры для взрослых, а это значит, что мы затрагиваем и сложные темы. Мы затрагиваем их интересными способами. Мы не даем простых ответов, но часто задаем сложные вопросы, на которые должны ответить игроки. Думаю, какие-то из них могут быть и в этом направлении, потому что да, Цири - женщина, и как женщина-ведьма в этом мире, эта ситуация необычна. Вряд ли сексизм будет в центре сюжета, но так как он является частью этого мира, и мы хотим затронуть много разных вопросов, он точно будет затронут..
Одним из моментов, благодаря которым Цири стала для нас новым интересным протагонистом, стало, в первую очередь, то, что она только начинает свой путь ведьмака. Геральт был очень опытным и даже создал свой собственный кодекс, свою ценность нейтралитета, выработанную в процессе огромного количества опыта. В то время как Цири еще только предстоит пройти через многие из этих вещей. Ей еще предстоит пройти через множество испытаний. The Witcher 4 открывает новую эру для франшизы, и Цири будет находиться в центре всей ее повествовательной дуги.
The Witcher 4 (ранее носившая кодовое название Polaris) - это первая игра из новой трилогии The Witcher. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для PC и консолей.
всё понятно. опять игра про угнетённых, ущемлённых и обиженных. только бабы будут сильные и независимые спасать ноющих и беспомощных белых мужиков... проходили уже
Почему же? Ведьмак 3 тоже был с множеством сложных тем. По крайней мере мрачной точно, а потом светлой, иногда веселой. В общем всё как в жизни, повествование зебра.
Всех с наступающим новым годом!
А это мы увидим уже не выходе. И если это так, то утащим ее на дно игрового мира
Игра про ущемлённых гомосексуалистов и о том, как им хреново жилось, ну и конечно, о главной лесбиянке.
ну вот дастборн вся игра построенна на сложных тем , угнетение прав женщин,лгбт, черных и тд
Мне кажется что пошла таже тема с новостями что и с CP2077, наплетут всякие обещания, а потом всем известные извинения будут.
да чет уже страшно, Цири гг, главные разрабы ушли...что они там сделают...
Какая жизнь такая и игра. // Лидия Чурюмова
Лучше б сделали игру про Весемира, Беренгара.
Его мочканули в третьей части или тебе хотелось что бы он стал Фредди Крюгером?)
Тут скорее за предысторию имелось ввиду, молодость похотливого дядюшки Весемира
да не смешите игры где гг это баба не могут быть мрачными они все весёлые радужные
не те игры значит играешь
Какие-нибудь Plague Tale или Hellblade именно таковыми и яаляются, да-да