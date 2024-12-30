CD Projekt утверждает, что The Witcher 4 будет мрачной игрой с множеством сложных тем

Возможно, до релиза The Witcher 4 пройдет не один год, но за последние время CD Projekt RED предоставила довольно много информации о фэнтезийной ролевой игре. В частности, стало известно о приблизительном размере карты The Witcher 4 и о том, что польская студия намерена и дальше развивать в игре мрачные и сложные сюжеты, на которые нет простых ответов, и некоторые из них будут связаны с самой Цири.

Режиссер и нарративный директор игры, Себастьян Калемба и Флипп Вебер, в интервью Eurogamer рассказали, что The Witcher 4 будет мрачной игрой, в которой Цири придется не раз столкнуться с непростыми и сложными для решения проблемами, и что отчасти игроки сами будут формировать личность протагониста своими решениями.

Я бы сказал, что мир The Witcher очень мрачный и вдохновлен, прежде всего, темным фэнтезийным фольклором, - прокомментировал Вебер, когда его спросили об изображении в игре гендерной политики и сексизма. Но также и средневековой историей и историей раннего Ренессанса, а это мир, который был жесток - жесток по отношению ко многим различным группам, в том числе и к женщинам. Также в серии The Witcher мы не раз сталкивались с расизмом, когда речь шла о нелюдях, и это то, что мы хотим сохранить в The Witcher 4.



Мы делаем игры для взрослых, а это значит, что мы затрагиваем и сложные темы. Мы затрагиваем их интересными способами. Мы не даем простых ответов, но часто задаем сложные вопросы, на которые должны ответить игроки. Думаю, какие-то из них могут быть и в этом направлении, потому что да, Цири - женщина, и как женщина-ведьма в этом мире, эта ситуация необычна. Вряд ли сексизм будет в центре сюжета, но так как он является частью этого мира, и мы хотим затронуть много разных вопросов, он точно будет затронут..



Одним из моментов, благодаря которым Цири стала для нас новым интересным протагонистом, стало, в первую очередь, то, что она только начинает свой путь ведьмака. Геральт был очень опытным и даже создал свой собственный кодекс, свою ценность нейтралитета, выработанную в процессе огромного количества опыта. В то время как Цири еще только предстоит пройти через многие из этих вещей. Ей еще предстоит пройти через множество испытаний. The Witcher 4 открывает новую эру для франшизы, и Цири будет находиться в центре всей ее повествовательной дуги.

The Witcher 4 (ранее носившая кодовое название Polaris) - это первая игра из новой трилогии The Witcher. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для PC и консолей.