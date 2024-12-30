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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 809 оценок

CD Projekt утверждает, что The Witcher 4 будет мрачной игрой с множеством сложных тем

Gruz_
Новости

Возможно, до релиза The Witcher 4 пройдет не один год, но за последние время CD Projekt RED предоставила довольно много информации о фэнтезийной ролевой игре. В частности, стало известно о приблизительном размере карты The Witcher 4 и о том, что польская студия намерена и дальше развивать в игре мрачные и сложные сюжеты, на которые нет простых ответов, и некоторые из них будут связаны с самой Цири.

Режиссер и нарративный директор игры, Себастьян Калемба и Флипп Вебер, в интервью Eurogamer рассказали, что The Witcher 4 будет мрачной игрой, в которой Цири придется не раз столкнуться с непростыми и сложными для решения проблемами, и что отчасти игроки сами будут формировать личность протагониста своими решениями.

Я бы сказал, что мир The Witcher очень мрачный и вдохновлен, прежде всего, темным фэнтезийным фольклором, - прокомментировал Вебер, когда его спросили об изображении в игре гендерной политики и сексизма. Но также и средневековой историей и историей раннего Ренессанса, а это мир, который был жесток - жесток по отношению ко многим различным группам, в том числе и к женщинам. Также в серии The Witcher мы не раз сталкивались с расизмом, когда речь шла о нелюдях, и это то, что мы хотим сохранить в The Witcher 4.

Мы делаем игры для взрослых, а это значит, что мы затрагиваем и сложные темы. Мы затрагиваем их интересными способами. Мы не даем простых ответов, но часто задаем сложные вопросы, на которые должны ответить игроки. Думаю, какие-то из них могут быть и в этом направлении, потому что да, Цири - женщина, и как женщина-ведьма в этом мире, эта ситуация необычна. Вряд ли сексизм будет в центре сюжета, но так как он является частью этого мира, и мы хотим затронуть много разных вопросов, он точно будет затронут..

Одним из моментов, благодаря которым Цири стала для нас новым интересным протагонистом, стало, в первую очередь, то, что она только начинает свой путь ведьмака. Геральт был очень опытным и даже создал свой собственный кодекс, свою ценность нейтралитета, выработанную в процессе огромного количества опыта. В то время как Цири еще только предстоит пройти через многие из этих вещей. Ей еще предстоит пройти через множество испытаний. The Witcher 4 открывает новую эру для франшизы, и Цири будет находиться в центре всей ее повествовательной дуги.

The Witcher 4 (ранее носившая кодовое название Polaris) - это первая игра из новой трилогии The Witcher. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для PC и консолей.

-4
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Инcайдер
с множеством сложных тем

всё понятно. опять игра про угнетённых, ущемлённых и обиженных. только бабы будут сильные и независимые спасать ноющих и беспомощных белых мужиков... проходили уже

9
вупсич пупсич

Почему же? Ведьмак 3 тоже был с множеством сложных тем. По крайней мере мрачной точно, а потом светлой, иногда веселой. В общем всё как в жизни, повествование зебра.
Всех с наступающим новым годом!

0
illero

А это мы увидим уже не выходе. И если это так, то утащим ее на дно игрового мира

1
MNM 1985
6
ИЗВРАЩЕНКА

Игра про ущемлённых гомосексуалистов и о том, как им хреново жилось, ну и конечно, о главной лесбиянке.

5
StrelitziaReg
множеством сложных тем

ну вот дастборн вся игра построенна на сложных тем , угнетение прав женщин,лгбт, черных и тд

2
KIBERMAX

Мне кажется что пошла таже тема с новостями что и с CP2077, наплетут всякие обещания, а потом всем известные извинения будут.

2
SnobbishGhost

да чет уже страшно, Цири гг, главные разрабы ушли...что они там сделают...

2
Пользователь ВКонтакте

Какая жизнь такая и игра. // Лидия Чурюмова

0
Лицо со шрамом

Лучше б сделали игру про Весемира, Беренгара.

-3
ИЗВРАЩЕНКА

Его мочканули в третьей части или тебе хотелось что бы он стал Фредди Крюгером?)

0
A.Frost ИЗВРАЩЕНКА

Тут скорее за предысторию имелось ввиду, молодость похотливого дядюшки Весемира

0
Альбиберчери

да не смешите игры где гг это баба не могут быть мрачными они все весёлые радужные

-5
rtnrwv

не те игры значит играешь

-1
Agonia Vendada

Какие-нибудь Plague Tale или Hellblade именно таковыми и яаляются, да-да

0