CD Projekt утверждает, что в The Witcher 4 будет "более глубокий и захватывающий" открытый мир

The Witcher 4 может стать одной из самых амбициозных игр в истории CD Projekt не только из-за решения сменить игровой курс, сделав Цири новой главной героиней, но и из-за особенностей геймплея, в котором наверняка будет улучшено все то, что уже было заложено предшественником. Во многом именно The Witcher 3 стала мерилом того, как должны быть устроены открытые миры, и смогла повлиять на разработку многих видеоигр.
В интервью порталу VGC разработчики рассказали об огромных улучшениях, которые они собираются сделать в The Witcher 4, а также, что вполне предсказуемо, затронули тему открытого мира игры. Ранее CD Projekt подтвердила наличие новых регионов и в ходе интервью пояснила, что намерена создать открытый мир, который еще больше погрузит пользователей в атмосферу:
«Открытый мир не обязательно должен быть все больше и больше, но открытый мир может быть более глубоким, более захватывающим, более систематическим. Я думаю, это будет что-то захватывающее».
Очевидно, что, будучи экшен-РПГ с открытым миром, CD Projekt подтверждает, что это будет огромная игра, но она не обязательно будет такой из-за размера ее открытого мира. По всей видимости, в этом случае разработчики выбрали принцип, основанный на качестве контента, а не на еще большем, но менее проработанном игровом мире: в конце интервью они объясняют, что открытый мир может стать слишком большим, когда возникает необходимость повторять контент.
Это ошибка, которую создатели The Witcher 4 хотят не допустить: предпосылки определенно интригуют, и если у них это получится, то открытый мир может стать одним из самых запоминающихся в истории.
Уже начался спам незначительных новостей, которые за..бут до выхода игры.
а потом выпустят забагованную игру
Сейчас это стабильность!
The Witcher 4 лучше раскроет темы сексизма и расизма во вселенной The Witcher, пообещал Нарративный директор Филипп Веббер в интервью Eurogamer.
Помянем.
Главное чтобы там был "более глубокий и захватывающий" сюжет, а открытым миром уже никого не удивишь.
Не надо раньше времени расхваливать, все мы знаем, что получается на выходе
Игра что выйдет скоро что бы кормили такой лапшой?
Человек не видел игры, игра еще не разрабатывается; еще даже в руках видеокарты, способной тянуть эту игру у человека нет, но он уже говорит про "лапшу". Помилуй господь тебя, бестолочь, простите
Мне тебя уже жаль, человек не видел игры, игра еще не разрабатывается, но уже верит во всё, тут господь уже не поможет тут санитары нужны. бедолага
Я где-то писала про то что я во что-то верю? Боже уже 31-е в голове у человека. Просто читай мой первый ☝️☝️ комментарий и стой на коленях
вижу новость по The Witcher 4
Вижу комментарий malars0 с дебильной авой - дизлайк не ГЛЯДЯ!
пи**и больше.... в отличии от игры из которой взята эта ава скелетик вырваный из контекста выглядит прикольно
Как и твои комментарии))
Судя по постеру играть придётся за старую бабку.. тогда это уже не Ведьмак, а ведьма)
Вообщем понятно, РПГ жанр убит окончательно "борцами" против сексизму.
ну до этого мы играли за старика)
Дальше можно не читать.
Костолом, - вижу такой ник, можно комментарий не читать и бить по экрану. Но мы же тебя терпим?
Хочу в Зериканию и Ковир
интересная тема - типа через дофига лет разработки различных успешных проектов и понимания аудитории типа приходит помешательство чтоли или кризис жанра ? что хочется про сексизм вспомнить и гг бабой сделать понимая что бабы в выдьмака играют кратно меньше… вроде в Полонии к вокнутым относятся так как и должно , однако почему то одна из крупнейших компаний разработчиков так и жаждет чтобы мальчишки за телку ноги раздвигали 👌🏻даже не на жепку смотрели как в корейских поделках и не в ниере под юбку не обращая внимания на сюжет и геймплей 🤌 а тут именно чтоб играющего мужчину поставили в позу другие 🤣сколько от вокнутых или из китая получили любопытно?
есть игры чисто за женских персонажей в которых играли мальчиши.
не вижу в этом вобще проблемы. какой то маразм.
если говорить что когда то там девочки играли в играх где есть женские персонажи просто игр особо небыло. они были ососредоточены на мужской аудитории.
женская аудитория скорее играет где есть какие то социальные взаимодейсвия в виде сюжетной болтологии например и гендер гг тут думаю не принципиально сильно влияет. еще незвесно что там за игра в конечном итоге будет.
другой вопрос что много или мало игр с гг женским персонажем - у меня статистики нет. я не знаю. может в какой то момент по некоторому совпадению их стало много. т.е ситуация перевернулась.
Скорее всего, опять нагенерируют пустых полей с одинаковыми вопросиками и будут это выдавать за глубину
Это уже активная рекламная компания началась?)
если какой то системный открытый мир то интересно. а так как бы современные технологии скорее подталкивают к тому чтобы делать миры больше потому что они плохо выглядят когда маленькие из за высокой точности и дальности прорисовки. и не особо приятно когда мир заканчивается достаточно быстро метрически. никогда этого не любил пожалуй. всегда хотел получить какой то опыт типа фантазий о даггерфоле но не сам даггерфол пек-пек.
Никакой повесточки в «Ведьмаке 4» не будет. Нарративный директор Филипп Вебер рассказал, что в игре будет сексизм и расизм, поскольку «Ведьмак 4» – это мрачное фэнтези, где действия разворачиваются в средневековой эпохе. Именно поэтому разработчики не собираются обходить стороной сложные темы как и в прошлых частях.
Посмотрим когда выйдет что там будет.
надеюсь так, а то как пример, по одисее было бегать в ас очень утомительно
Ну да точно. Сделать игру, называющаяся номерной частью ведьмака, из которой этого ведьмака выпилили, заменив гг. Браво, че. Это как из Индианы Джонса выпилить Индиану, как из Джеймса Бонда выпилить Джеймса Бонда.... Ой точно, это уже сделали. Ну и как результат?😂 // Вячеслав Мазовецкий
Поглядите ролик Сонника про четвертого Ведьмака. Годные вещи говорит.
Ага. Вертикальный геймплей, бег по стенам, невиданная до селе нелинейность. Кто-то из разработчиков недавно кукарекал что они не повторят ошибок кибервсранка. Но как вижу все тоже самое "это наша лучшая игра" "все будет больше и лучше чем когда либо"
Как бы не получился сралкер 2 на все том же UE на котором CDPR еще не делала игоръ
Магия с двух рук)
Ведьмачка - пародия на ведьмака, похожа в этом кадре на сериального дерьмака-качка:
Открытый мир - худшее, что можеь быть с Ведьмаком после повестки
Главное твой радужный ник - явно не признак, извините, известного всем флага🏳️🌈