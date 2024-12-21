CD Projekt утверждает, что в The Witcher 4 будет "более глубокий и захватывающий" открытый мир

The Witcher 4 может стать одной из самых амбициозных игр в истории CD Projekt не только из-за решения сменить игровой курс, сделав Цири новой главной героиней, но и из-за особенностей геймплея, в котором наверняка будет улучшено все то, что уже было заложено предшественником. Во многом именно The Witcher 3 стала мерилом того, как должны быть устроены открытые миры, и смогла повлиять на разработку многих видеоигр.

В интервью порталу VGC разработчики рассказали об огромных улучшениях, которые они собираются сделать в The Witcher 4, а также, что вполне предсказуемо, затронули тему открытого мира игры. Ранее CD Projekt подтвердила наличие новых регионов и в ходе интервью пояснила, что намерена создать открытый мир, который еще больше погрузит пользователей в атмосферу:

«Открытый мир не обязательно должен быть все больше и больше, но открытый мир может быть более глубоким, более захватывающим, более систематическим. Я думаю, это будет что-то захватывающее».

Очевидно, что, будучи экшен-РПГ с открытым миром, CD Projekt подтверждает, что это будет огромная игра, но она не обязательно будет такой из-за размера ее открытого мира. По всей видимости, в этом случае разработчики выбрали принцип, основанный на качестве контента, а не на еще большем, но менее проработанном игровом мире: в конце интервью они объясняют, что открытый мир может стать слишком большим, когда возникает необходимость повторять контент.

Это ошибка, которую создатели The Witcher 4 хотят не допустить: предпосылки определенно интригуют, и если у них это получится, то открытый мир может стать одним из самых запоминающихся в истории.