CD Projekt в очередной раз предупреждает: The Witcher 4 может заметно отличаться от технической демонстрации

Техническая демонстрация The Witcher 4, показанная CD Projekt RED в прошлом месяце на мероприятии Unreal Engine, впечатлила многих фанатов, однако менеджер по производству Ян Германович поспешил развеять иллюзии. В интервью GamesRadar он подчеркнул, что ролик — всего лишь технологическая демонстрация, а не полноценный игровой процесс. Конечная версия игры, по его словам, может заметно отличаться от увиденного.
Германович уточнил, что хотя локация Ковир, показанная в демо, действительно войдет в The Witcher 4, сама демонстрация не является отражением готовой игры. При этом она создана на базе реальных ресурсов студии, что подчеркивает технический прогресс, достигнутый разработчиками. Тем не менее, художественный стиль и визуальное оформление останутся близки к показанному, сохраняя дух и атмосферу серии.
«Мы не называем это геймплеем и не притворяемся, что это игра», — говорит Германович. Он добавляет, что CD Projekt RED намерена оставаться максимально честной с сообществом и четко разграничивать демонстрацию технологий и реальную игру.
Эти слова перекликаются с заявлением официального представителя студии, который еще при анонсе демо подчеркнул, что это лишь взгляд на новые технологии Unreal Engine 5 и продвинутую основу для создания открытого мира. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Epic Games для реализации более амбициозного дизайна.
Демонстрация технически работала на PS5 с включенным трассированием лучей и частотой 60 кадров в секунду, показывая новую героиню Цири в исследовании живописного Вальдреста. В ролике использовались инновационные визуальные решения, например, Nanite Foliage для реалистичного лесного окружения.
Ранее Германович говорил, что разработчики ставят цель сделать мир The Witcher 4 таким же живым и насыщенным, как в техническом демо. Для этого они пересмотрели подход к наполнению мира NPC, вдохновившись максимально заселенным Новиградом из The Witcher 3.
The Witcher 4 разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S, но точная дата выхода пока не объявлена. Игрокам остается ждать новых подробностей и воспринимать демонстрацию как обещание технологических возможностей, а не финальный продукт.
Как они ловко сошли с темы о качестве игры, помнят прошлый опыт, что показывали одно в Ведьмаке 3 а вышло другое.
Так-то изначально говорилось, что это всего лишь технодемка
Разумеется ведь мало кто поверил им тогда из нормальных людей в их чушь. Вот теперь чтобы саломку подстелить и занимается этим. Как говорится учли опыт.
игра не успела выйти, а они уже заднюю дали, умора
Всё может быть.
Польские шарлатаны, то же самое было с ведьмаком 3 и кп2077.
Продают медь по цене золота?
продают kал по цене понoсa.
опять наверное всё освещение построят на Lumen и будет такой же визуальный ад полный глитчей как у второго Сталкера
А ты видел визуально красивые игры на UE5?) Вот и всё
Да дело не в сталкере, в любой игре на UE5 из-за люмена освещение шумит.
Fortnite, The Finals, Jusant.
А что людей реально так сильно впечатлила графика в этой технодемке?
Весь нюанс в том, что там и псевдогеймплей был постановкой. Но говорят только про графен.
На этикетке изображен вариант сервировки! всё ясно
ну посмотрим. им теперь надо даже делать лучше показанного
ДАУНГРЕЙТ за ранее чтобы губу не раскатывали