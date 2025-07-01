CD Projekt в очередной раз предупреждает: The Witcher 4 может заметно отличаться от технической демонстрации

Техническая демонстрация The Witcher 4, показанная CD Projekt RED в прошлом месяце на мероприятии Unreal Engine, впечатлила многих фанатов, однако менеджер по производству Ян Германович поспешил развеять иллюзии. В интервью GamesRadar он подчеркнул, что ролик — всего лишь технологическая демонстрация, а не полноценный игровой процесс. Конечная версия игры, по его словам, может заметно отличаться от увиденного.

Германович уточнил, что хотя локация Ковир, показанная в демо, действительно войдет в The Witcher 4, сама демонстрация не является отражением готовой игры. При этом она создана на базе реальных ресурсов студии, что подчеркивает технический прогресс, достигнутый разработчиками. Тем не менее, художественный стиль и визуальное оформление останутся близки к показанному, сохраняя дух и атмосферу серии.

«Мы не называем это геймплеем и не притворяемся, что это игра», — говорит Германович. Он добавляет, что CD Projekt RED намерена оставаться максимально честной с сообществом и четко разграничивать демонстрацию технологий и реальную игру.

Эти слова перекликаются с заявлением официального представителя студии, который еще при анонсе демо подчеркнул, что это лишь взгляд на новые технологии Unreal Engine 5 и продвинутую основу для создания открытого мира. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Epic Games для реализации более амбициозного дизайна.

Демонстрация технически работала на PS5 с включенным трассированием лучей и частотой 60 кадров в секунду, показывая новую героиню Цири в исследовании живописного Вальдреста. В ролике использовались инновационные визуальные решения, например, Nanite Foliage для реалистичного лесного окружения.

Ранее Германович говорил, что разработчики ставят цель сделать мир The Witcher 4 таким же живым и насыщенным, как в техническом демо. Для этого они пересмотрели подход к наполнению мира NPC, вдохновившись максимально заселенным Новиградом из The Witcher 3.

The Witcher 4 разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S, но точная дата выхода пока не объявлена. Игрокам остается ждать новых подробностей и воспринимать демонстрацию как обещание технологических возможностей, а не финальный продукт.