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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 182 оценки

CD Projekt в очередной раз предупреждает: The Witcher 4 может заметно отличаться от технической демонстрации

butcher69 butcher69

Техническая демонстрация The Witcher 4, показанная CD Projekt RED в прошлом месяце на мероприятии Unreal Engine, впечатлила многих фанатов, однако менеджер по производству Ян Германович поспешил развеять иллюзии. В интервью GamesRadar он подчеркнул, что ролик — всего лишь технологическая демонстрация, а не полноценный игровой процесс. Конечная версия игры, по его словам, может заметно отличаться от увиденного.

Германович уточнил, что хотя локация Ковир, показанная в демо, действительно войдет в The Witcher 4, сама демонстрация не является отражением готовой игры. При этом она создана на базе реальных ресурсов студии, что подчеркивает технический прогресс, достигнутый разработчиками. Тем не менее, художественный стиль и визуальное оформление останутся близки к показанному, сохраняя дух и атмосферу серии.

«Мы не называем это геймплеем и не притворяемся, что это игра», — говорит Германович. Он добавляет, что CD Projekt RED намерена оставаться максимально честной с сообществом и четко разграничивать демонстрацию технологий и реальную игру.

Эти слова перекликаются с заявлением официального представителя студии, который еще при анонсе демо подчеркнул, что это лишь взгляд на новые технологии Unreal Engine 5 и продвинутую основу для создания открытого мира. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Epic Games для реализации более амбициозного дизайна.

Демонстрация технически работала на PS5 с включенным трассированием лучей и частотой 60 кадров в секунду, показывая новую героиню Цири в исследовании живописного Вальдреста. В ролике использовались инновационные визуальные решения, например, Nanite Foliage для реалистичного лесного окружения.

Ранее Германович говорил, что разработчики ставят цель сделать мир The Witcher 4 таким же живым и насыщенным, как в техническом демо. Для этого они пересмотрели подход к наполнению мира NPC, вдохновившись максимально заселенным Новиградом из The Witcher 3.

The Witcher 4 разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S, но точная дата выхода пока не объявлена. Игрокам остается ждать новых подробностей и воспринимать демонстрацию как обещание технологических возможностей, а не финальный продукт.

9
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Kratos.s

Как они ловко сошли с темы о качестве игры, помнят прошлый опыт, что показывали одно в Ведьмаке 3 а вышло другое.

5
vvvjust

Так-то изначально говорилось, что это всего лишь технодемка

1
Egik81

Разумеется ведь мало кто поверил им тогда из нормальных людей в их чушь. Вот теперь чтобы саломку подстелить и занимается этим. Как говорится учли опыт.

Рука Летудзика

игра не успела выйти, а они уже заднюю дали, умора

2
Yoshemitsu
ZAUSA

Всё может быть.

Dark1994

Польские шарлатаны, то же самое было с ведьмаком 3 и кп2077.

vertehwost

Продают медь по цене золота?

001fess

продают kал по цене понoсa.

2
Tommy.

опять наверное всё освещение построят на Lumen и будет такой же визуальный ад полный глитчей как у второго Сталкера

Кирилл Ренкевич

А ты видел визуально красивые игры на UE5?) Вот и всё

vvvjust

Да дело не в сталкере, в любой игре на UE5 из-за люмена освещение шумит.

JustA_NiceGuy Кирилл Ренкевич

Fortnite, The Finals, Jusant.

1
Сережаа

А что людей реально так сильно впечатлила графика в этой технодемке?

Anglerfish

Весь нюанс в том, что там и псевдогеймплей был постановкой. Но говорят только про графен.

ChunChunMaru_ver-3_8_0

На этикетке изображен вариант сервировки! всё ясно

DIZNX

ну посмотрим. им теперь надо даже делать лучше показанного

WerGC

ДАУНГРЕЙТ за ранее чтобы губу не раскатывали

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