CD PROJEKT вновь входит в число самых дорогих игровых компаний Европы благодаря ожиданиям от The Witcher IV

Польская студия CD PROJEKT, известная благодаря серии The Witcher и Cyberpunk 2077, вновь оказалась в центре внимания инвесторов. Согласно данным Bloomberg, с начала 2025 года акции компании выросли на 37%, а аналитики связывают это с растущим интересом к следующей части «Ведьмака».
Инвесторы проявляют активность на фоне растущего ажиотажа вокруг The Witcher IV, над которым CD PROJEKT работает на движке Unreal Engine 5. По данным Google Finance, рыночная капитализация компании достигла 7,3 миллиарда долларов (26,54 млрд злотых), что делает её одной из самых высокооценённых игровых студий в Европе.
В частности, рыночная стоимость CD PROJEKT теперь в 28,8 раза превышает её ожидаемую годовую выручку. Для сравнения, у французской Ubisoft этот показатель составляет всего 0,7. Более того, польская студия опередила все компании из европейского фондового индекса STOXX 600 по соотношению капитализации к выручке.
Аналитики осторожны в прогнозах, напоминая, что в 2020 году аналогичная ситуация произошла на фоне выхода Cyberpunk 2077. Тогда стоимость акций CD PROJEKT взлетела до исторического максимума, но после неудачного запуска игры резко обрушилась.
Теперь рынок снова полон надежд: если The Witcher IV оправдает ожидания, акции могут продолжить рост. В противном случае, компания рискует повторить путь пятилетней давности.
Ожидается, что в ближайшие месяцы CD PROJEKT начнёт активнее продвигать игру и, возможно, поделится новыми подробностями.
Ожидать оказывается прибыльнее, чем играть. Так и запишем!
так стандартная практика у них. на лохах зарабатывать самое то. Киберпанком технологию обкатали с ростом и падением акций теперь повторяют опыт... как говорится главное вовремя продать, а потом скупить
Это основы капитализации. Когда благодаря грамотному пиару некий бренд набирает популярность и повышает стоимость акций, в том числе привлекая новые инвестиций.
Самый примитивный пример -- Газпром и Эпл. Разница в стоимости огромная.
Хотя с одной стороны огромная корпорация, от добычи и реализации продукции которой зависят сотни миллионов людей.
С другой -- контора, казалось бы не выпускающая ничего выдающегося, но удачно стартовавшая и раскрученная до небес. По сути яблоко -- символ 21 века. Хотя если не выйдут новые модели их гаджетов, никто не умрет.
Плюс в век информации хай-тек сегменту проще коммуницировать с покупателем и обещать.
Нефть или газ и через десяток лет таковыми останутся, а вот навешать лапши на уши про новые технологичные решения и подходы куда как проще. К игропрому подобное тоже относится.
Только нужно понимать, что слова так или иначе придется подкреплять периодически делами. На одном пиаре не уедешь, если у тебя провал за провалом. Юбисофт вот в курсе, и вернуть прежнее доверие будет сложно.
Поляки сейчас на распутье. Кредит доверия к ним по-прежнему высок, не зря они Киберпанк не бросили и три года до ума доводили. Но еще одной такой же промашки снова не простят.
Логично, что для следующего хода выбрали хайпового Ведьмака. Тут лажануть будет сложно.
Нагнетаем пузырь, потом хитрый директор сливает на хаях кучу акций в предверии релиза, пузырь лопается, хитрый директор закупает акции на низах оставаясь в прибытке, затем проворачиваем схему со вторым кибербагом, таки кошерно
шаришь
игру пока что не "продвигать" нужно, а сделать для начала. Потому что красивые мультики это хорошо, но игры-то нет еще.
Товар всегда следует начинать продвигать ещё до его создания, ибо тогда выше шансы озолотиться. Так работает бизнес. Точка.
Хороший товар не нуждается в агрессивной рекламе! Его и так все купят, сарафанное радио "прорекламирует"! А всякие повесточные помои, типа того же Лезбака 4, СжвД Проджект ПЕДы пытаются силой протолкнуть нам в рты!
Тоже самое говорили и про BioWare...
До выхода.
если их будут торопить инвесторы им хана, провал как с кибербагом будет, а геймеры им этого не простят
Вообще насколько помню в провале Киберкек2077 фанаты поляков обвинили именно игроков. Что поляки то на самом деле молодцы, игру переносили, чтобы допилить, а игроки ныли из-за этого. Вот они взяли и выпустили как есть.
Перед громкими релизами, анонсами всегда продают хомякам акции в 3 дорога, а после они падают практически всегда, это классика жанра.
а когда выйдет упадут акции из за повестки или не тех ожиданий,графики и атмосферы из за сраного unreal engine 5 где все игры одинаковы по графике
Как бы потом не оказалось, что наши ожидания - это наши проблемы.
.немамонты уже дуреют, закупаясь воздухом после технодемки, причем вонючим).