CD PROJEKT вновь входит в число самых дорогих игровых компаний Европы благодаря ожиданиям от The Witcher IV

Польская студия CD PROJEKT, известная благодаря серии The Witcher и Cyberpunk 2077, вновь оказалась в центре внимания инвесторов. Согласно данным Bloomberg, с начала 2025 года акции компании выросли на 37%, а аналитики связывают это с растущим интересом к следующей части «Ведьмака».

Инвесторы проявляют активность на фоне растущего ажиотажа вокруг The Witcher IV, над которым CD PROJEKT работает на движке Unreal Engine 5. По данным Google Finance, рыночная капитализация компании достигла 7,3 миллиарда долларов (26,54 млрд злотых), что делает её одной из самых высокооценённых игровых студий в Европе.

В частности, рыночная стоимость CD PROJEKT теперь в 28,8 раза превышает её ожидаемую годовую выручку. Для сравнения, у французской Ubisoft этот показатель составляет всего 0,7. Более того, польская студия опередила все компании из европейского фондового индекса STOXX 600 по соотношению капитализации к выручке.

Аналитики осторожны в прогнозах, напоминая, что в 2020 году аналогичная ситуация произошла на фоне выхода Cyberpunk 2077. Тогда стоимость акций CD PROJEKT взлетела до исторического максимума, но после неудачного запуска игры резко обрушилась.

Теперь рынок снова полон надежд: если The Witcher IV оправдает ожидания, акции могут продолжить рост. В противном случае, компания рискует повторить путь пятилетней давности.

Ожидается, что в ближайшие месяцы CD PROJEKT начнёт активнее продвигать игру и, возможно, поделится новыми подробностями.