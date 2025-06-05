CDPR черпает вдохновение из KCD2 и Baldur's Gate 3 при создании The Witcher 4

За десятилетие с момента выхода The Witcher 3 жанр RPG продвинулся вперед, а ожидания изменились. CD Projekt знает об этом, поэтому создатели The Witcher 4 внимательно изучили, какие элементы игр, таких как Kingdom Come: Deliverance 2 и Baldur's Gate 3, понравились игрокам больше всего.

Однако это не означает, что студия намерена устроить великую революцию в дизайне своих игр. Содиректоры Адам Бадовски и Михал Новаковски заверили редакцию PC Gamer, что основной игровой процесс в The Witcher 4 и Cyberpunk 2 останется таким же, как и в старых играх. Бадовски отметил, что в этом аспекте польская студия отличается от BioWare. Каждая последующая часть Dragon Age все меньше и меньше напоминала классическую RPG, двигаясь в сторону ролевых игр в жанре экшен.

CD Projekt чувствует свою сильную сторону в построении повествования, персонажей и истории, но видит место для экспериментов и инноваций в плане игрового процесса.

С момента выхода The Witcher 3 в сфере игрового процесса появилось много замечательных вещей. Так чего же ожидают игроки? За эти годы появились замечательные игры, замечательные механики и улучшения интерфейса. Это направление, в котором мы хотим развивать нашу игру — это то, на чем мы сосредоточены, но в то же время мы твердо верим в то, что является основой нашей работы.

Когда его попросили привести конкретные примеры, Бадовски сослался на серию Kingdom Come: Deliverance и, в частности, на впечатляющий уровень реализма, который она предлагает в симуляции живого мира.

Там так много возможностей, которые позволяют вам влиять на окружение — это действительно здорово. Мы хотели бы сохранить это, следовать этой тенденции. Это, безусловно, будет нашим следующим шагом. В некотором смысле, мы столкнулись с похожей проблемой с The Witcher 3 — из-за повествования и свободы выбора в открытом мире.

Вопрос об уроках, извлеченных из успеха Baldur's Gate 3, более сложен, потому что мы говорим о RPG-игре из совершенно другого поджанра. И здесь, однако, CD Projekt видит определенные элементы, из которых она может черпать вдохновение в своей работе над последующими проектами.

Новаковски сообщил:

Мы определенно не собираемся делать игру в том же стиле, что и Larian . Они те, кто хорош в создании таких игр. Но многое из того, что касается персонажей и того, как они взаимодействуют с миром и имеют определенные эффекты, определенно вдохновило нас.

Техническая демонстрация The Witcher 4 показала, что CD Projekt хочет поднять планку в разработке живого и реагирующего мира.