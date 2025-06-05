CDPR черпает вдохновение из KCD2 и Baldur's Gate 3 при создании The Witcher 4

За десятилетие с момента выхода The Witcher 3 жанр RPG продвинулся вперед, а ожидания изменились. CD Projekt знает об этом, поэтому создатели The Witcher 4 внимательно изучили, какие элементы игр, таких как Kingdom Come: Deliverance 2 и Baldur's Gate 3, понравились игрокам больше всего.
Однако это не означает, что студия намерена устроить великую революцию в дизайне своих игр. Содиректоры Адам Бадовски и Михал Новаковски заверили редакцию PC Gamer, что основной игровой процесс в The Witcher 4 и Cyberpunk 2 останется таким же, как и в старых играх. Бадовски отметил, что в этом аспекте польская студия отличается от BioWare. Каждая последующая часть Dragon Age все меньше и меньше напоминала классическую RPG, двигаясь в сторону ролевых игр в жанре экшен.
CD Projekt чувствует свою сильную сторону в построении повествования, персонажей и истории, но видит место для экспериментов и инноваций в плане игрового процесса.
С момента выхода The Witcher 3 в сфере игрового процесса появилось много замечательных вещей. Так чего же ожидают игроки? За эти годы появились замечательные игры, замечательные механики и улучшения интерфейса. Это направление, в котором мы хотим развивать нашу игру — это то, на чем мы сосредоточены, но в то же время мы твердо верим в то, что является основой нашей работы.
Когда его попросили привести конкретные примеры, Бадовски сослался на серию Kingdom Come: Deliverance и, в частности, на впечатляющий уровень реализма, который она предлагает в симуляции живого мира.
Там так много возможностей, которые позволяют вам влиять на окружение — это действительно здорово. Мы хотели бы сохранить это, следовать этой тенденции. Это, безусловно, будет нашим следующим шагом. В некотором смысле, мы столкнулись с похожей проблемой с The Witcher 3 — из-за повествования и свободы выбора в открытом мире.
Вопрос об уроках, извлеченных из успеха Baldur's Gate 3, более сложен, потому что мы говорим о RPG-игре из совершенно другого поджанра. И здесь, однако, CD Projekt видит определенные элементы, из которых она может черпать вдохновение в своей работе над последующими проектами.
Новаковски сообщил:
Мы определенно не собираемся делать игру в том же стиле, что и Larian . Они те, кто хорош в создании таких игр. Но многое из того, что касается персонажей и того, как они взаимодействуют с миром и имеют определенные эффекты, определенно вдохновило нас.
Техническая демонстрация The Witcher 4 показала, что CD Projekt хочет поднять планку в разработке живого и реагирующего мира.
Ну, это зря, не нужно там вдохновение черпать. Им лучше еще Скайрим перепройти и научится делать открытый мир без сотен однообразных вопросиков на карте.
Что же касается повествования и сюжета, их игры и так в этом плане лучше обеих вышеуказанных.
Лучше бы взяли пример с рокстаров
Не помню от Рокстар ни одной игры в жанре РПГ. Да и вряд ли методы и особенности Рокстар будут эффективны в играх, которые создает CDPR
Так и ведьмак не РПГ. Или ты не в курсе?
Ты по ходу в гвинт рубишь
Не там черпают вдохновение, Смута -вот где надо черпать вдохновение:)
я досих пор неиграл в ведьмак 3
Исправь эту ошибку
У тебя ещё есть время в неё поиграть
Много людей не играло, потому что понимают масштабы игры.
Если начинать, то там сюжетка около 50 часов, с дополнениями около 100, а если исследовать и вникать во всё, то не меньше 180 часов.
У Лариан все игры партийные , кроме первой Divine, а так же Divinity Ego Draconis и его ответвлений.
Там и взаимодействия персонажей друг с другом и миром соответствующие. Что от туда можно подчеркнуть в сугубо персональной одиночной игре, чего не было в 1,2,3 ведьмаках ?
Интересно.
Слишком много болтовни.Сто раз ещё всё поменяют.У Ведьмака 3 была анимация костра для медитации, но перед самым выходом игры её убрали и интерфейс изменили