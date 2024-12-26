CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней открыткой с Цири с привычной внешностью

После выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири. Многие игроки посчитали, что CD Projekt RED прогнулись под повестку и намеренно сделали Цири в четвертой части более грубые черты лица.
Тем не менее, есть намек на то, что разработчики все-таки прислушались к критике: студия поздравила игроков с предстоящими новогодними праздниками. Любопытно, что на праздничном арте представлена Цири, однако её внешность заметно ближе к третьей части игры, чем к четвертой.
В CGI к The Witcher 3: Wild Hunt внешность персонажей тоже довольно отличалась от итогового варианта - есть шанс, что и в случае с The Witcher 4 итоговая внешность героини будет отличаться от дебютного трейлера.
вот такая цири мне нравица! нет щёк пухлых
Их и не было, привет окулисту.
А это если начнёшь ныть. Всё наглядно. Щёчки, как и были, ямочки и скулы такие же. Просто лицо немного старше, плюс движок. К слову об открытке, такую Цири лично я уже не хочу видеть. Если только это до испытания.
Не лучшее изображение они выбрали, чтобы показать изменения.
Надеюсь она такой будет теперь она симпатичная
Зайди на порнохаб, там еще более симпатичней.
Там она тоже с мечом в руках? Зелья пьёт?
Сразу видно "пассажира" в порнухе. Слыхал о сценарии сестра застряла в стиралке? Меч и зелье не проблема.
Вы удивитесь, но практически все хотят играть за симпатичных персонажей. Почему-то даже Сонибои голосуют за Еву из Стелларблейд, чем Эбби из ТЛОУ2. Я так понимаю ты форумчанин из резетеры?
Игра гЫвно, играют исключительно из за жопы в латексе.....малолетние спермотоксикозники. Или ты думаешь если бы не было жопы и сисек игра была бы популярной?
На этом форуме вечно недовольных и обиженных двачеров,токсиков и игровых импотентов вообще бывают нормальные заголовки не для срача ?
То был кинематик, а тут открытка. смысл сравнивать.
PS хомячки уже забыли, как Геральд выглядел в кинематике 3 Ведьмака ? хуже, нежели в игре,если что. Или напомнить, как вообще должен выглядеть Геральд по канону книг ? как в 1 ведьмаке, а не красавчиком из Голливуда аля 3 часть. но это другое,да.
Мыши плакали, кололись, но продолжали называть Геральта Геральдом 🤣
Как же легко управлять людьми... Сделаешь арт в любимом стиле и готово. Это просто картинка, даже не игровой скриншот... Мне конечно плевать на ее внешность, меня беспокоит искажение ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ правил вселенной игры и книги Ведьмак.. НО даже так... Ребят, вы будете в картинку играть? Нарисовать и сделать новую модель для проекта это очень сильно разные вещи. Сейчас я на стороне тех, кто говорит "сначала дождитесь игру", вот именно, а то вдруг в следующем трейлере окажется что даже внешность та же, а поздравительная открытка нарисована в таком стиле потому что художник изображал Цириллу из Ведьмак 3, а не четвертой части...
А испытание боярышником они как уберут? // Александр Ковалёв
Ну ок, открытка с нормальной внешностью.
С таким ракурсом не понятно. Высосано из мпх.
Чë докопались, нормально она выглядела, после ведьмачьего пойла и схваток с нечестью я б сказал она ещë весьма симпотная... 🤔 // Александр Комаров
Тут почему-то принято считать, что если ЖГГ, то она должна быть модельной внешности с грудью минимум третьего размера, в бронелифчике, всегда чистая и с макияжем)
В таком случае стрелочка не поворачивается и про "реализм", "лор", "уместность" принято не вспоминать, да и зачем, сисикписик же есть :)
Да стрёмная она. Что в игре, что в трейлере, что на открытке. Вообще в 3ем Дерьмаке все тёлки так себе.
"После выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири. Многие игроки посчитали, что CD Projekt RED прогнулись под повестку и намеренно сделали Цири в четвертой части более грубые черты лица."
"Любопытно, что на праздничном арте представлена Цири, однако её внешность заметно ближе к третьей части игры, чем к четвертой."
Надеюсь у них хватит "яиц", чтобы прислушаться к голосу тех на ком они зарабатывают, (если хотят и дальше зарабатывать), а не скатываться в повесточную дичь, как это делают Дракманн и Ко.
p.s. Поляки, ....... верните настоящую Цири ........
Разрабы тут не сидят
мы и забыли, они на сoсkground обитают.
Вот ты и выдал себя, Адам Кичинский!
Почитай насчёт банды Animals из Киберпанка и посмотри, как они "не прогнулись", заработав при этом дохрена
"Настоящюю" Цири ты можешь на порносайтах найти)
нашли до чего докопаться вечно ноющие и всем не довольные
Цири, Ведьмак 5. :) Кушайте, не обляпайтесь.
А что они не пищат чтобы Геральда сделали как персонажей в ДМК слащавого с пЫдороватой внешностью?)
Сделайте в мрачном фэнтези няшную лоли в стрингах чтобы скуфы зафапались вусмерть.
А ты дело предлагаешь(кроме темы лоли). Скуфы самая платежеспособная аудитория видеоигр.
Мне к Цири из роликов вопросов нет. Потасканная жизнью бабища под тридцатник, довольно реалистично смотрится.
А по большому счету на кой ляд смотреть на что-то стремное, если есть выбор, и в этом выборе есть что-то красивое?
Ведьмак ведь про мрачнуху или нет? Иди в Геншин/ЗЗЗ или ЖРПГ поиграй там все красивоприторное, придраться ни к чему.
Без понятия, я ни в ведьмака ни в геншин, играть не собираюсь. (я по пиксельному гоуну)
Прост, если бы все было в порядке, то и тем таких не возникало бы. Но к счастью, у игроков есть выбор, и это игроки будут прогибать под себя разработчиков, а не наоборот.