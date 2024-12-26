CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней открыткой с Цири с привычной внешностью

После выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири. Многие игроки посчитали, что CD Projekt RED прогнулись под повестку и намеренно сделали Цири в четвертой части более грубые черты лица.

Тем не менее, есть намек на то, что разработчики все-таки прислушались к критике: студия поздравила игроков с предстоящими новогодними праздниками. Любопытно, что на праздничном арте представлена Цири, однако её внешность заметно ближе к третьей части игры, чем к четвертой.

В CGI к The Witcher 3: Wild Hunt внешность персонажей тоже довольно отличалась от итогового варианта - есть шанс, что и в случае с The Witcher 4 итоговая внешность героини будет отличаться от дебютного трейлера.