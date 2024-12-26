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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 784 оценки

CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней открыткой с Цири с привычной внешностью

AceTheKing
Новости

После выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири. Многие игроки посчитали, что CD Projekt RED прогнулись под повестку и намеренно сделали Цири в четвертой части более грубые черты лица.

Тем не менее, есть намек на то, что разработчики все-таки прислушались к критике: студия поздравила игроков с предстоящими новогодними праздниками. Любопытно, что на праздничном арте представлена Цири, однако её внешность заметно ближе к третьей части игры, чем к четвертой.

В CGI к The Witcher 3: Wild Hunt внешность персонажей тоже довольно отличалась от итогового варианта - есть шанс, что и в случае с The Witcher 4 итоговая внешность героини будет отличаться от дебютного трейлера.

19
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Альбиберчери

вот такая цири мне нравица! нет щёк пухлых

17
ver9iliy

Их и не было, привет окулисту.

1
ver9iliy

А это если начнёшь ныть. Всё наглядно. Щёчки, как и были, ямочки и скулы такие же. Просто лицо немного старше, плюс движок. К слову об открытке, такую Цири лично я уже не хочу видеть. Если только это до испытания.

0
Kenn1y

Не лучшее изображение они выбрали, чтобы показать изменения.

5
Лобо

Надеюсь она такой будет теперь она симпатичная

5
Шмоня Натанзон

Зайди на порнохаб, там еще более симпатичней.

-6
Samuil84 Шмоня Натанзон

Там она тоже с мечом в руках? Зелья пьёт?

0
Шмоня Натанзон Samuil84

Сразу видно "пассажира" в порнухе. Слыхал о сценарии сестра застряла в стиралке? Меч и зелье не проблема.

-1
Александр Гоголев Шмоня Натанзон

Вы удивитесь, но практически все хотят играть за симпатичных персонажей. Почему-то даже Сонибои голосуют за Еву из Стелларблейд, чем Эбби из ТЛОУ2. Я так понимаю ты форумчанин из резетеры?

1
Шмоня Натанзон Александр Гоголев
Стелларблейд

Игра гЫвно, играют исключительно из за жопы в латексе.....малолетние спермотоксикозники. Или ты думаешь если бы не было жопы и сисек игра была бы популярной?

-1
Deacon St John

На этом форуме вечно недовольных и обиженных двачеров,токсиков и игровых импотентов вообще бывают нормальные заголовки не для срача ?

То был кинематик, а тут открытка. смысл сравнивать.

PS хомячки уже забыли, как Геральд выглядел в кинематике 3 Ведьмака ? хуже, нежели в игре,если что. Или напомнить, как вообще должен выглядеть Геральд по канону книг ? как в 1 ведьмаке, а не красавчиком из Голливуда аля 3 часть. но это другое,да.

2
Valend

Мыши плакали, кололись, но продолжали называть Геральта Геральдом 🤣

0
BossyBat

Как же легко управлять людьми... Сделаешь арт в любимом стиле и готово. Это просто картинка, даже не игровой скриншот... Мне конечно плевать на ее внешность, меня беспокоит искажение ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ правил вселенной игры и книги Ведьмак.. НО даже так... Ребят, вы будете в картинку играть? Нарисовать и сделать новую модель для проекта это очень сильно разные вещи. Сейчас я на стороне тех, кто говорит "сначала дождитесь игру", вот именно, а то вдруг в следующем трейлере окажется что даже внешность та же, а поздравительная открытка нарисована в таком стиле потому что художник изображал Цириллу из Ведьмак 3, а не четвертой части...

0
Пользователь ВКонтакте

А испытание боярышником они как уберут? // Александр Ковалёв

0
Hog2012

Ну ок, открытка с нормальной внешностью.

0
Абдула Ибн Ебн Еб

С таким ракурсом не понятно. Высосано из мпх.

0
Пользователь ВКонтакте

Чë докопались, нормально она выглядела, после ведьмачьего пойла и схваток с нечестью я б сказал она ещë весьма симпотная... 🤔 // Александр Комаров

0
Agonia Vendada

Тут почему-то принято считать, что если ЖГГ, то она должна быть модельной внешности с грудью минимум третьего размера, в бронелифчике, всегда чистая и с макияжем)

В таком случае стрелочка не поворачивается и про "реализм", "лор", "уместность" принято не вспоминать, да и зачем, сисикписик же есть :)

0
Neradzurri

Да стрёмная она. Что в игре, что в трейлере, что на открытке. Вообще в 3ем Дерьмаке все тёлки так себе.

0
AllConforD

"После выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири. Многие игроки посчитали, что CD Projekt RED прогнулись под повестку и намеренно сделали Цири в четвертой части более грубые черты лица."

"Любопытно, что на праздничном арте представлена Цири, однако её внешность заметно ближе к третьей части игры, чем к четвертой."

Надеюсь у них хватит "яиц", чтобы прислушаться к голосу тех на ком они зарабатывают, (если хотят и дальше зарабатывать), а не скатываться в повесточную дичь, как это делают Дракманн и Ко.

p.s. Поляки, ....... верните настоящую Цири ........

-1
Лев Макридичев

Разрабы тут не сидят

0
001fess Лев Макридичев

мы и забыли, они на сoсkground обитают.

0
GorryAttack Лев Макридичев

Вот ты и выдал себя, Адам Кичинский!

1
PolGhost

Почитай насчёт банды Animals из Киберпанка и посмотри, как они "не прогнулись", заработав при этом дохрена

0
Шмоня Натанзон

"Настоящюю" Цири ты можешь на порносайтах найти)

-2
Gudlakava

нашли до чего докопаться вечно ноющие и всем не довольные

-4
AllConforD

Цири, Ведьмак 5. :) Кушайте, не обляпайтесь.

2
Шмоня Натанзон

А что они не пищат чтобы Геральда сделали как персонажей в ДМК слащавого с пЫдороватой внешностью?)

-1
Шмоня Натанзон

Сделайте в мрачном фэнтези няшную лоли в стрингах чтобы скуфы зафапались вусмерть.

-4
smallhell

А ты дело предлагаешь(кроме темы лоли). Скуфы самая платежеспособная аудитория видеоигр.

2
Шмоня Натанзон smallhell

Мне к Цири из роликов вопросов нет. Потасканная жизнью бабища под тридцатник, довольно реалистично смотрится.

-2
smallhell Шмоня Натанзон

А по большому счету на кой ляд смотреть на что-то стремное, если есть выбор, и в этом выборе есть что-то красивое?

0
Шмоня Натанзон smallhell

Ведьмак ведь про мрачнуху или нет? Иди в Геншин/ЗЗЗ или ЖРПГ поиграй там все красивоприторное, придраться ни к чему.

-1
smallhell Шмоня Натанзон

Без понятия, я ни в ведьмака ни в геншин, играть не собираюсь. (я по пиксельному гоуну)
Прост, если бы все было в порядке, то и тем таких не возникало бы. Но к счастью, у игроков есть выбор, и это игроки будут прогибать под себя разработчиков, а не наоборот.

0