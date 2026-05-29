CDPR насчитывает почти тысячу разработчиков - более 500 работают над The Witcher 4

CD Projekt Red неожиданно обновила информацию о The Witcher 4. Это произошло всего через день после анонса нового дополнения к The Witcher 3, которое выйдет в 2027 году, через 12 лет после выхода базовой игры. The Witcher 4 остаётся основным проектом студии среди четырёх, находящихся в разработке, почти все из которых расширяются.

Последнее обновление информации о The Witcher 4 — это диаграмма, показывающая распределение сотрудников CD Projekt Red и то, как изменились размеры команд за два месяца. 28 февраля 2026 года к разработке The Witcher 4 было привлечено 499 разработчиков, а к 30 апреля 2026 года их число выросло до 513. Возможно, это не совсем точная цифра, так как прошел ещё месяц, но она указывает на то, что The Witcher 4 все ещё находится на основной стадии разработки. Дата релиза игры пока неизвестна.

Растущая команда разработчиков The Witcher 4 — довольно устойчивая тенденция в CD Projekt Red. В ноябре прошлого года началась активизация разработки Cyberpunk 2, и этот процесс, похоже, продолжается. За последние несколько месяцев команда Cyberpunk 2 выросла со 149 разработчиков до 163. Ожидается, что это будет следующий релиз CDPR после The Witcher 4.

Команда разработчиков Project Sirius также увеличилась с 71 до 83 человек. Неясно, включает ли это членов основной команды разработчиков The Molasses Flood, которую поддерживает CDPR. Sirius будет происходить во вселенной Ведьмака и, как сообщается, будет включать в себя как сюжетную линию для одиночной игры, так и многопользовательские элементы, но подробности об этом практически отсутствуют.

Единственная команда, численность которой сократилась с конца февраля до конца апреля, — это команда, работающая над проектом Hadar, численность которой уменьшилась с 26 до 24 человек. О проекте Hadar известно ещё меньше. Это совершенно новая интеллектуальная собственность, и это всё, что нам известно. Учитывая, что CD Projekt Red недавно нанимала новых сотрудников, это изменение в составе команды Hadar может быть просто переводом разработчиков на другие проекты, но это не подтверждено.

Численность сотрудников, не связанных непосредственно с проектами, работающих над такими конвейерами, как «Локализация, централизованное обеспечение качества, данные, аналитика и опыт, захват движений», также увеличилась на четыре человека. Численность сотрудников CDPR, просто обозначенных как «Другие», остаётся неизменной — 19 человек — с февраля.