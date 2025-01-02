CDPR обвинили в использовании ботов для защиты The Witcher 4 на фоне споров о Цири

The Witcher 4 был одним из самых популярных анонсов на прошлогодней церемонии The Game Awards, удивив игроков, терпеливо ожидавших сиквела. Несмотря на большой ажиотаж, некоторые поклонники были весьма расстроены решением CDPR сделать Цири главной героиней.

Теперь CDPR обвиняют в использовании фермы ботов для защиты игры от интернет-критиков. Эти аккаунты обвиняют в использовании одних и тех же тезисов в любом аргументе, из-за чего он выглядит как заготовленный сценарий.

Пользователь Twitter @AydinPaladin утверждает, что CDPR наняла ботов для обсуждения распространенных аргументов против The Witcher 4. Спор начался, когда другой аккаунт, @subtaxia92, начал спорить с AydinPaladin о чем-то, что ранее не поднималось.

Обвиняемый аккаунт начинает говорить о том, что Цири — ведьмачка в книгах, что, как утверждают многие другие пользователи, неправда. Чрезмерная защита Цири не осталась незамеченной другими пользователями.

The Witcher 4 следует иному пути, нежели книги, поэтому она станет мутировавшей ведьмачкой. Однако неясно, как она впишется в темный и суровый мир, охваченный войной. В целом, лучше воспринимать эти заявления с долей скепсиса. Найм ботов CDPR для защиты своей следующей крупной игры — это неправдоподобно, но то, как реагирует аккаунт, определенно убедило многих.