CDPR обвинили в использовании ботов для защиты The Witcher 4 на фоне споров о Цири

The Witcher 4 был одним из самых популярных анонсов на прошлогодней церемонии The Game Awards, удивив игроков, терпеливо ожидавших сиквела. Несмотря на большой ажиотаж, некоторые поклонники были весьма расстроены решением CDPR сделать Цири главной героиней.
Теперь CDPR обвиняют в использовании фермы ботов для защиты игры от интернет-критиков. Эти аккаунты обвиняют в использовании одних и тех же тезисов в любом аргументе, из-за чего он выглядит как заготовленный сценарий.
Пользователь Twitter @AydinPaladin утверждает, что CDPR наняла ботов для обсуждения распространенных аргументов против The Witcher 4. Спор начался, когда другой аккаунт, @subtaxia92, начал спорить с AydinPaladin о чем-то, что ранее не поднималось.
Обвиняемый аккаунт начинает говорить о том, что Цири — ведьмачка в книгах, что, как утверждают многие другие пользователи, неправда. Чрезмерная защита Цири не осталась незамеченной другими пользователями.
The Witcher 4 следует иному пути, нежели книги, поэтому она станет мутировавшей ведьмачкой. Однако неясно, как она впишется в темный и суровый мир, охваченный войной. В целом, лучше воспринимать эти заявления с долей скепсиса. Найм ботов CDPR для защиты своей следующей крупной игры — это неправдоподобно, но то, как реагирует аккаунт, определенно убедило многих.
хахаххаххахх топ
Боюсь, ничего хорошего в компании уже не осталось, теперь будут только обещать шедевр и на выходе требовать снисхождения за баги и изнасилованных персонажей
просто у каждого индивида свое уникальное мнение, которое даже невозможно вообразить, что оно существует - никаких ботов нету
Что так однобоко. Там одни боты обвиняют другие отвечают.
Сделают интересный сюжет и геймплей и все быстро забудут всякий хейт. Лично мне хотелось бы сыграть в игру, где действие разворачивалось бы до разрушения Каэр Морхена, в которой мне позволил ли бы создать своего ведьмака, только что вышедшего из школы и отправленного на большак. Странствовать по миру, выполнять контракты, а попутно ввязаться в разборки королей, к примеру. Но имеем, что имеем.
Хаха я ботик
- CDPR обвиняют в использовании фермы ботов для защиты игры от интернет-критиков.
- А кто обвиняет?
- Какой-то ноунейм из твиттера.
- Оу, ну это серьезно- надо срочно пост на пегаче запилить.
*довольно потирает пухлые и вспотевшие ладони*
- Хосссспаде, это жеж сколько я баллов нафармлю.
все они пользуются ботами, это уже некий стандарт дна, привыкай
я не бот, всё норм