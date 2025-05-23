CDPR постоянно контактируют с Анджеем Сапковским при создании The Witcher 4, чтобы всё соответствовало лору

CD Projekt RED довольно громко отмечает 10-летие Ведьмака 3, о чем свидетельствует не только атмосферный трейлер, но и недавно анонсированное специальное издание контроллеров Xbox. Однако следует признать, что многие игроки никогда бы не смогли погрузиться в атмосферный мир Геральта, если бы не работа Анджея Сапковского и его сотрудничество с польской студией.
За эти годы Анджей Сапковский приобрел популярность и известность не только за создание богатого, вдохновляющего и увлекательного мира, в котором нет недостатка в актуальных темах, но и за свои несколько высокомерные и спорные заявления. Его мнение об игре, которая «натворила ему много вони и дерьма», или его мнение об интеллекте людей, играющих в видеоигры, войдут в историю индустрии — и это лишь один из многих примеров, которые могут свидетельствовать о том, что польский писатель — довольно неприятный человек.
Адам Бадовский, один из главных представителей CD Projekt RED, имеет совершенно иное мнение о Сапковском. Во время последнего разговора с совместным генеральным директором студии была поднята тема Сапковского. Бадовски очень тепло отзывался о создателе «Ведьмака» и подчеркивал, что он создал своего рода «персону» в СМИ:
Он очень умный человек, и как писатель он создал определенный образ. В личной жизни он отличный парень. Он знает свое дело. Мы друзья. Я регулярно навещаю Анджея. Когда мы ужинаем вместе, у нас прекрасные беседы. Он очень умный человек, поэтому он знал все о нашей игре и ее успехе, но старался не комментировать это... Эти два мира, по его мнению, должны быть разделены.
В то же время представитель CD Projekt RED коснулся важного вопроса новых книг автора и текущих созданных произведений — так, вероятно, и The Witcher 4. Он подчеркнул, что разработчики очень заинтересованы в сохранении целостности игры, серии с миром Сапковского и чувствуют огромную ответственность за все наследие писателя:
Как истинные поклонники книг, мы действительно заботимся о всем сюжете. Мы все обновляем, мы не создаем разные, альтернативные пути... Все последовательно. Что касается ответственности, мы чувствуем себя ответственными за все наследие Анджея Сапковского.
Вот эти вот постоянные заявления "Мы бережно относимся к лору", "Делаем всё согласно лору", лор, лор и лор... Это лишь сильнее убеждает большинство в том, что вся эта история становления Цири ведьмачкой, мягко говоря, фуфло собачье.
А что касается Сапковского, то он поливает все проекты связанные с Ведьмаком грязью, но сам ухитряется зарабатывать на этом и даже уже написал две фуфловые книжки чисто ради бабла. Хотя тут, вероятнее всего, дело ещё в уязвлённой гордости - игры сделали Ведьмака популярным, при этом многие даже не слышали про книги.
При этом Цири, не взирая на возраст и пол, проходит испытание травами и становится ведьмачкой. Такое вот соответствие лору.
да сам невкуриваю как это возможно, но сразу на мысль выводит старшая кровь бла бла и все такое
Когда надо сделать гг бабой - возможно все!
В игре вероятно объяснят
ссылаться на Сапковского, который за копейку похвалит что угодно по своей вселенной, а без нее обосрет - ну такой себе пиар-ход. То, что Сапковский в пику Прожектам сделал Лютика блондином в "Сезон Гроз", хотя во всех играх поэта показывали шатеном, показывает его мелочный, мстительный характер. А что касается лора - Сапковский одобрит все, только злотых дайте. Не удивлюсь, если он уже сидит над циклом приключений Цири.
Меня лично мнение автора, который относится к своему творению скорее как сутенер, а не отец, совершенно не волнует. Вся дичь, которую Прожекты собираются внести в лор Ведьмака, будет на их совести, пусть не прикрываются Сапковским.