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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 028 оценок

CDPR постоянно контактируют с Анджеем Сапковским при создании The Witcher 4, чтобы всё соответствовало лору

monk70 monk70

CD Projekt RED довольно громко отмечает 10-летие Ведьмака 3, о чем свидетельствует не только атмосферный трейлер, но и недавно анонсированное специальное издание контроллеров Xbox. Однако следует признать, что многие игроки никогда бы не смогли погрузиться в атмосферный мир Геральта, если бы не работа Анджея Сапковского и его сотрудничество с польской студией.

За эти годы Анджей Сапковский приобрел популярность и известность не только за создание богатого, вдохновляющего и увлекательного мира, в котором нет недостатка в актуальных темах, но и за свои несколько высокомерные и спорные заявления. Его мнение об игре, которая «натворила ему много вони и дерьма», или его мнение об интеллекте людей, играющих в видеоигры, войдут в историю индустрии — и это лишь один из многих примеров, которые могут свидетельствовать о том, что польский писатель — довольно неприятный человек.

Адам Бадовский, один из главных представителей CD Projekt RED, имеет совершенно иное мнение о Сапковском. Во время последнего разговора с совместным генеральным директором студии была поднята тема Сапковского. Бадовски очень тепло отзывался о создателе «Ведьмака» и подчеркивал, что он создал своего рода «персону» в СМИ:

Он очень умный человек, и как писатель он создал определенный образ. В личной жизни он отличный парень. Он знает свое дело. Мы друзья. Я регулярно навещаю Анджея. Когда мы ужинаем вместе, у нас прекрасные беседы. Он очень умный человек, поэтому он знал все о нашей игре и ее успехе, но старался не комментировать это... Эти два мира, по его мнению, должны быть разделены.

В то же время представитель CD Projekt RED коснулся важного вопроса новых книг автора и текущих созданных произведений — так, вероятно, и The Witcher 4. Он подчеркнул, что разработчики очень заинтересованы в сохранении целостности игры, серии с миром Сапковского и чувствуют огромную ответственность за все наследие писателя:

Как истинные поклонники книг, мы действительно заботимся о всем сюжете. Мы все обновляем, мы не создаем разные, альтернативные пути... Все последовательно. Что касается ответственности, мы чувствуем себя ответственными за все наследие Анджея Сапковского.
6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Navigor506

Вот эти вот постоянные заявления "Мы бережно относимся к лору", "Делаем всё согласно лору", лор, лор и лор... Это лишь сильнее убеждает большинство в том, что вся эта история становления Цири ведьмачкой, мягко говоря, фуфло собачье.

А что касается Сапковского, то он поливает все проекты связанные с Ведьмаком грязью, но сам ухитряется зарабатывать на этом и даже уже написал две фуфловые книжки чисто ради бабла. Хотя тут, вероятнее всего, дело ещё в уязвлённой гордости - игры сделали Ведьмака популярным, при этом многие даже не слышали про книги.

5
Balmont92

При этом Цири, не взирая на возраст и пол, проходит испытание травами и становится ведьмачкой. Такое вот соответствие лору.

2
LincolnRimes

да сам невкуриваю как это возможно, но сразу на мысль выводит старшая кровь бла бла и все такое

Сережаа LincolnRimes

Когда надо сделать гг бабой - возможно все!

Никита Дроздоvv

В игре вероятно объяснят

mongol312

ссылаться на Сапковского, который за копейку похвалит что угодно по своей вселенной, а без нее обосрет - ну такой себе пиар-ход. То, что Сапковский в пику Прожектам сделал Лютика блондином в "Сезон Гроз", хотя во всех играх поэта показывали шатеном, показывает его мелочный, мстительный характер. А что касается лора - Сапковский одобрит все, только злотых дайте. Не удивлюсь, если он уже сидит над циклом приключений Цири.

Меня лично мнение автора, который относится к своему творению скорее как сутенер, а не отец, совершенно не волнует. Вся дичь, которую Прожекты собираются внести в лор Ведьмака, будет на их совести, пусть не прикрываются Сапковским.