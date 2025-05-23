CDPR постоянно контактируют с Анджеем Сапковским при создании The Witcher 4, чтобы всё соответствовало лору

CD Projekt RED довольно громко отмечает 10-летие Ведьмака 3, о чем свидетельствует не только атмосферный трейлер, но и недавно анонсированное специальное издание контроллеров Xbox. Однако следует признать, что многие игроки никогда бы не смогли погрузиться в атмосферный мир Геральта, если бы не работа Анджея Сапковского и его сотрудничество с польской студией.

За эти годы Анджей Сапковский приобрел популярность и известность не только за создание богатого, вдохновляющего и увлекательного мира, в котором нет недостатка в актуальных темах, но и за свои несколько высокомерные и спорные заявления. Его мнение об игре, которая «натворила ему много вони и дерьма», или его мнение об интеллекте людей, играющих в видеоигры, войдут в историю индустрии — и это лишь один из многих примеров, которые могут свидетельствовать о том, что польский писатель — довольно неприятный человек.

Адам Бадовский, один из главных представителей CD Projekt RED, имеет совершенно иное мнение о Сапковском. Во время последнего разговора с совместным генеральным директором студии была поднята тема Сапковского. Бадовски очень тепло отзывался о создателе «Ведьмака» и подчеркивал, что он создал своего рода «персону» в СМИ:

Он очень умный человек, и как писатель он создал определенный образ. В личной жизни он отличный парень. Он знает свое дело. Мы друзья. Я регулярно навещаю Анджея. Когда мы ужинаем вместе, у нас прекрасные беседы. Он очень умный человек, поэтому он знал все о нашей игре и ее успехе, но старался не комментировать это... Эти два мира, по его мнению, должны быть разделены.

В то же время представитель CD Projekt RED коснулся важного вопроса новых книг автора и текущих созданных произведений — так, вероятно, и The Witcher 4. Он подчеркнул, что разработчики очень заинтересованы в сохранении целостности игры, серии с миром Сапковского и чувствуют огромную ответственность за все наследие писателя:

Как истинные поклонники книг, мы действительно заботимся о всем сюжете. Мы все обновляем, мы не создаем разные, альтернативные пути... Все последовательно. Что касается ответственности, мы чувствуем себя ответственными за все наследие Анджея Сапковского.