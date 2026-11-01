CDPR продолжает усиливаться - в команду The Witcher 4 перешёл ещё один специалист, работавший над Kingdom Come 2

Студия CD Projekt RED продолжает расширять команду, занятую разработкой The Witcher 4. К польскому коллективу присоединился ещё один специалист, ранее работавший в Warhorse Studios — создателях серии Kingdom Come: Deliverance. Это уже третий сотрудник этой студии, перешедший в CDPR за последнее время.

Новым членом команды стал Збынек Зелинка (Zbyněk Zelinka), ранее занимавший должность ведущего технического дизайнера в Warhorse Studios. В CD Projekt RED он занял позицию старшего геймдизайнера. Его опыт может оказаться весьма полезным при создании сложной системы механик и взаимодействий, ожидаемых в новой части серии «Ведьмак».

Зелинка — не первый сотрудник Warhorse, решившийся на такой переход. Ранее к CDPR присоединились Карел Колман (Karel Kolman) и Зденек Глац (Zdeněk Glatz), также участвовавшие в создании Kingdom Come: Deliverance 2. Глац работал над сценарием игры, а Колман занимался геймдизайном.

Трое специалистов из одной студии — это примечательный факт, учитывая, что Warhorse создала одну из самых высоко оценённых современных серий RPG. Kingdom Come: Deliverance 2 получила признание благодаря глубоким игровым механикам, реалистичному подходу к построению мира и высокой степени свободы для игрока. Опыт людей, работавших над этим проектом, может стать ценным активом для команды, создающей нового «Ведьмака».