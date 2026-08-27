CDPR рассказали о том, как учли ошибки Cyberpunk 2077 при оптимизации Ведьмака 4

Cyberpunk 2077 стал уроком для CD Projekt Red. После провального запуска и последующего удаления из PlayStation Store, разработчик CD Projekt Red теперь гарантирует работоспособность своих игр на всех платформах на протяжении всего процесса разработки, рассказал со-генеральный директор Михал Новаковски изданию Game Developer.

Вы приходите в студию, запускаете Witcher 4 прямо сейчас, — сказал Новаковски. — Вы можете запустить его на ПК. Вы можете запустить его на PS5. Вы можете запустить его на Xbox Series X, и он будет работать.

Это контрастирует с тем, как разрабатывался Cyberpunk 2077 — весь процесс был ориентирован на ПК, сказал Новаковски.

Студия руководствовалась принципом достижения наилучшей возможной графики, — добавил он. Мы хотели расширить границы возможного в плане кинематографичности и тому подобного, и ПК оказался для этого наиболее подходящей конфигурацией. Как оказалось, существовало ошибочное убеждение, что адаптировать игру к текущему поколению консолей не составит большого труда.

Новаковски сказал, что CD Projekt Red столкнулись с подобными трудностями при разработке The Witcher 3, но «немного повезло», что заставило студию поверить, что Cyberpunk 2077 тоже получится хорошо. «С тех пор мы не рискуем», — сказал он. «Мы хотим быть уверены, что всё действительно работает».

Если что-то не так с The Witcher 4 на одной платформе, разработчик останавливается, чтобы исправить всё, пока не будет уверен в проблеме. Это означает, что процесс достижения контрольных точек для игры немного отличается.

Например, технически, мы должны достичь, скажем, 10 контрольных точек, — предположил он. Раньше, если мы пропускали одну или две, мы говорили: Мы наверстаем это позже. Иногда нам это удавалось, иногда нет, а потом, через две или три контрольные точки, у вас уже четыре или пять недостающих контрольных точек, и это уже не так просто.

Говоря о недавно анонсированном дополнении и ремастере The Witcher 3, Новаковски сказал, что CD Projekt Red сотрудничает с венгерской компанией Geeksoft, благодаря их обширным знаниям движка The Witcher 3 — Red Engine.

Новаковски отметил, что Red Engine, использованный в Cyberpunk 2077, отличается от того, что использовался в The Witcher 3, и возвращение к нему может быть сложной задачей. Geeksoft — это компания из сообщества моддеров, которая «очень активно участвует в мире Ведьмака», — сказал он. Компания наняла их для помощи в выпуске инструментов для моддинга The Witcher 3.