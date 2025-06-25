CDPR считают, что технологии в The Witcher 4 помогут не только The Witcher 5-6 и Cyberpunk 2, но и всей индустрии

CD Projekt Red подтвердили, что технологические наработки для The Witcher 4 ускорят разработку будущих игр серии, включая The Witcher 5 и The Witcher 6, а также сиквел Cyberpunk 2077 — Project Orion.
В интервью с Яном Германовичем, техническим продакт-менеджером The Witcher 4, стало ясно, что студия пока не готова раскрывать детали сюжета и геймплея новой RPG. Однако переход на Unreal Engine 5 и созданные инструменты значительно упростят производство следующих проектов.
«Чем лучше наши технологии адаптированы под игры такого масштаба, тем быстрее и эффективнее идёт разработка», — пояснил Германович.
Эти улучшения пригодятся не только для The Witcher 4, но и для других проектов CDPR, включая Project Orion, который уже перешёл в стадию пре-продакшена.
«Все наши проекты используют общие технологические наработки, — отметил разработчик. — Технодемо The Witcher 4 — это шаг вперёд не только для нас, но и для всей индустрии, так как улучшения в Unreal Engine 5 смогут применять и другие студии».
Хотя о сюжете и игровых особенностях новой трилогии «Ведьмака» говорить рано, ясно одно: CD Projekt Red закладывает фундамент для будущих RPG, которые станут ещё масштабнее и детализированнее.
забавно будет наблюдать как они в 2027 покажут уровень рдр2, которой 10 лет будет на тот момент
и это мы еще технологий жта6 не видели, которая будет где то в 2030м по уровню проработки
Ага щас, у польских трешоделов нет ни шанса достичь уровня рдр2, максимум гта 3 и то ремастер
Ага, и все эти технологии будут пытаться впихнуть в ущербные консоли.
Надеюсь они поиграют в Кодзиму и сделают такую игру
Помню их заявление, что они не станут распиариваться до того момента когда игре осталось выйти буквально вот вот. Что же видим, условно ведьмак 4 дай бог выйдет в 2027 году, но инфополе они будут занимать теперь каждый месяц. Мб это и хорошо, но я им не простила пиар компанию киберпанка построена на лжи. Ведь благодаря ей руководство стало долларовыми миллионерами и это прокатило. А в новых реалиях ожидаем очередной байкой от поляков в виде отсутствия русского языка.
Каждую неделю что-то новостное вбрасывают. Если честно этот бесконечный поток уже надоедает. И ладно бы что-то по делу но все буквально ни о чем. Какие-то комментарии, какие-то обещания, будет это, будет сё. По делу одна конкретная новость в год, все остальное попробуй проверь и запомни. Ну работают над движком и что. ДЕ словно не работали над ним же. По факту любая студия работающая над любым движком разрабатывая серьезный проект работает над движком тоже ну чтобы достичь своих игровых целей. Заткните их что ли на месяц хотя бы.
Пока они сделают 4-ку, выйдет уже 6-ка. ))
Я не против прогресса , но если честно жаль что технологии заменяют работу художников , всетаки как бы не был хорош ртх или новая технология отрисовки деревьев -это не сможет заменить человеческий труд, в этих технологиях есть реализм, но нет эстетики , нет взгляда творческого человека.
The Witcher 5-6? 😲😲😲😲😲 // Nvidia Power
вичнер 5 и 6 наверно крутые будут игры