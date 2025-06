CDPR считают, что технологии в The Witcher 4 помогут не только The Witcher 5-6 и Cyberpunk 2, но и всей индустрии

CD Projekt Red подтвердили, что технологические наработки для The Witcher 4 ускорят разработку будущих игр серии, включая The Witcher 5 и The Witcher 6, а также сиквел Cyberpunk 2077 — Project Orion.

В интервью с Яном Германовичем, техническим продакт-менеджером The Witcher 4, стало ясно, что студия пока не готова раскрывать детали сюжета и геймплея новой RPG. Однако переход на Unreal Engine 5 и созданные инструменты значительно упростят производство следующих проектов.

«Чем лучше наши технологии адаптированы под игры такого масштаба, тем быстрее и эффективнее идёт разработка», — пояснил Германович.

Эти улучшения пригодятся не только для The Witcher 4, но и для других проектов CDPR, включая Project Orion, который уже перешёл в стадию пре-продакшена.

«Все наши проекты используют общие технологические наработки, — отметил разработчик. — Технодемо The Witcher 4 — это шаг вперёд не только для нас, но и для всей индустрии, так как улучшения в Unreal Engine 5 смогут применять и другие студии».

Хотя о сюжете и игровых особенностях новой трилогии «Ведьмака» говорить рано, ясно одно: CD Projekt Red закладывает фундамент для будущих RPG, которые станут ещё масштабнее и детализированнее.