The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 268 оценок

CDPR увеличила штат разработчиков до 850 человек, большая часть из них работает над The Witcher 4

monk70 monk70

CD Projekt нарастила команды разработки: по состоянию на 31 октября 2025 года над проектами студии работают 851 специалист против 799 в июле. Самый заметный рост пришёлся на Cyberpunk 2, где количество разработчиков увеличилось с 116 до 135 человек.

Команды The Witcher 4, Sirius и Hadar также расширились, отражая активную фазу производства сразу нескольких проектов. Наибольшее число сотрудников по-прежнему задействовано в создании новой части «Ведьмака» — 447 человек.

10
1
Комментарии:  1
Everect

Плевать на Ведьмака 4. Где ремейк первой части?

5