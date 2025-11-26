CDPR увеличила штат разработчиков до 850 человек, большая часть из них работает над The Witcher 4

CD Projekt нарастила команды разработки: по состоянию на 31 октября 2025 года над проектами студии работают 851 специалист против 799 в июле. Самый заметный рост пришёлся на Cyberpunk 2, где количество разработчиков увеличилось с 116 до 135 человек.

Команды The Witcher 4, Sirius и Hadar также расширились, отражая активную фазу производства сразу нескольких проектов. Наибольшее число сотрудников по-прежнему задействовано в создании новой части «Ведьмака» — 447 человек.