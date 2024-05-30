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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 469 оценок

CDPR в восторге от UE5, а сотрудничество с Epic Games заметно упрощает разработку The Witcher 4

Gruz_
Новости

CD Projekt Red (CDPR), создатели культовой серии игр Witcher, уверены, что переход с собственного движка (Red Engine) на Unreal Engine 5 был хорошей идеей. Во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам первого квартала 2024 года, компания выразила оптимизм по поводу возможностей, которые открывает новый движок.

Переход от собственного движка Red Engine к Unreal Engine 5 - это значительное изменение, которое влечет за собой определенные трудности. Однако CD Projekt Red уверена в правильности принятого решения. Сотрудничая с Epic Games и разрабатывая специальные инструменты для Project Polaris, разработчики движка оказывают поддержку, на которую в CDPR рассчитывали.

С Unreal Engine 5 команда разработчиков может больше сосредоточиться на создании контента, а не на оптимизации движка, что было очень обременительно при использовании собственного движка Red Engine. Возможности, предоставляемые Unreal Engine 5, облегчают работу, позволяя команде сосредоточиться на творческих аспектах.

CD Projekt Red верит в потенциал, которым обладает UE5, и, как следствие, компания настроена на улучшение процесса разработки и конечного продукта. Тем не менее, есть много аспектов, над которыми еще предстоит поработать, включая создание инструментов, специально предназначенных для следующей игры, The Witcher 4.

Что касается увольнений в индустрии, то CD Projekt назвала их прискорбными и личными трагедиями. При этом компания не планирует никаких увольнений, а сосредотачивается на потенциальных возможностях.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Deveron

Заставили сказать, что "в восторге" чтобы не получить люлей

4
Случайный Игрок

CDPR в восторге от UE5

А что им говорить, что мы обосрались отказавшись от своего движка?

4
Александр Мотошвили

а в чем проблема то?
анреал на две головы круче их собственного движка

0
Гейб 30 процентный

Разрабы сталкера 2 тоже в восторге, 6 год делают игру, уже успели с 4 анреала перейти на 5 ;)

0
Thinker_724

со сталкером проблем много но может оно и к лучшему столько переносов,такую часть выпустить гов... точно нельзя

0
HITMAN 5

Не до конца подтянули графоний на буханке хлеба.

0
SoRaS3 Thinker_724

Время как раз было переходное. АНРИАЛ активно развивался. Сейчас уже проще.

0
SoRaS3

Одни создают.

Другие приходят и режут, для оптимизации. ))

0
tesla707

главное чтобы про завоз оптимизации не забыли

0
Thinker_724

ну движок действительно шикарный а когда ещё и его создатели помогают разрабам игры то плохого можно точно не ждать.

-4
Случайный Игрок

Ты наивный до охренения, что тебе напишут тому и веришь

2
Пользователь ВКонтакте

Мда, снова 5 унреал... Готовьте rtx 10090 с 128гб памяти // Aleksei Zayats

-4
Anuar Moldagaliyev

Возможно к тому времени будет средничком какойнибудь RTX 6060Ti который будет гораздо мощнее нынешней 4090

-2
Кибер_Монах Anuar Moldagaliyev

не забывай каждая субверсия анрила жручей предыдущей

0
Goodvini

Вопрос будет не столько в железе, сколько в прямых руках и оптимизации, движок вполне позволяет нормально работать и на не сильно требовательном железе, в пользу движка скажу, что эпики продолжают работу над его улучшением , что подтверждают последние обновления убирающие заикания, проблемы с памятью и тд., какой он будет еще через 2-3 года вполне вызывает оптимизм.

3
Александр Мотошвили Anuar Moldagaliyev

такого точно не будет, на данный момент 2080 мощнее 4060

0