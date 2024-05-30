CDPR в восторге от UE5, а сотрудничество с Epic Games заметно упрощает разработку The Witcher 4

CD Projekt Red (CDPR), создатели культовой серии игр Witcher, уверены, что переход с собственного движка (Red Engine) на Unreal Engine 5 был хорошей идеей. Во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам первого квартала 2024 года, компания выразила оптимизм по поводу возможностей, которые открывает новый движок.

Переход от собственного движка Red Engine к Unreal Engine 5 - это значительное изменение, которое влечет за собой определенные трудности. Однако CD Projekt Red уверена в правильности принятого решения. Сотрудничая с Epic Games и разрабатывая специальные инструменты для Project Polaris, разработчики движка оказывают поддержку, на которую в CDPR рассчитывали.

С Unreal Engine 5 команда разработчиков может больше сосредоточиться на создании контента, а не на оптимизации движка, что было очень обременительно при использовании собственного движка Red Engine. Возможности, предоставляемые Unreal Engine 5, облегчают работу, позволяя команде сосредоточиться на творческих аспектах.

CD Projekt Red верит в потенциал, которым обладает UE5, и, как следствие, компания настроена на улучшение процесса разработки и конечного продукта. Тем не менее, есть много аспектов, над которыми еще предстоит поработать, включая создание инструментов, специально предназначенных для следующей игры, The Witcher 4.

Что касается увольнений в индустрии, то CD Projekt назвала их прискорбными и личными трагедиями. При этом компания не планирует никаких увольнений, а сосредотачивается на потенциальных возможностях.