CDPR в восторге от UE5, а сотрудничество с Epic Games заметно упрощает разработку The Witcher 4

CD Projekt Red (CDPR), создатели культовой серии игр Witcher, уверены, что переход с собственного движка (Red Engine) на Unreal Engine 5 был хорошей идеей. Во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам первого квартала 2024 года, компания выразила оптимизм по поводу возможностей, которые открывает новый движок.
Переход от собственного движка Red Engine к Unreal Engine 5 - это значительное изменение, которое влечет за собой определенные трудности. Однако CD Projekt Red уверена в правильности принятого решения. Сотрудничая с Epic Games и разрабатывая специальные инструменты для Project Polaris, разработчики движка оказывают поддержку, на которую в CDPR рассчитывали.
С Unreal Engine 5 команда разработчиков может больше сосредоточиться на создании контента, а не на оптимизации движка, что было очень обременительно при использовании собственного движка Red Engine. Возможности, предоставляемые Unreal Engine 5, облегчают работу, позволяя команде сосредоточиться на творческих аспектах.
CD Projekt Red верит в потенциал, которым обладает UE5, и, как следствие, компания настроена на улучшение процесса разработки и конечного продукта. Тем не менее, есть много аспектов, над которыми еще предстоит поработать, включая создание инструментов, специально предназначенных для следующей игры, The Witcher 4.
Что касается увольнений в индустрии, то CD Projekt назвала их прискорбными и личными трагедиями. При этом компания не планирует никаких увольнений, а сосредотачивается на потенциальных возможностях.
Заставили сказать, что "в восторге" чтобы не получить люлей
CDPR в восторге от UE5
А что им говорить, что мы обосрались отказавшись от своего движка?
а в чем проблема то?
анреал на две головы круче их собственного движка
Разрабы сталкера 2 тоже в восторге, 6 год делают игру, уже успели с 4 анреала перейти на 5 ;)
со сталкером проблем много но может оно и к лучшему столько переносов,такую часть выпустить гов... точно нельзя
Не до конца подтянули графоний на буханке хлеба.
Время как раз было переходное. АНРИАЛ активно развивался. Сейчас уже проще.
Одни создают.
Другие приходят и режут, для оптимизации. ))
главное чтобы про завоз оптимизации не забыли
ну движок действительно шикарный а когда ещё и его создатели помогают разрабам игры то плохого можно точно не ждать.
Ты наивный до охренения, что тебе напишут тому и веришь
Мда, снова 5 унреал... Готовьте rtx 10090 с 128гб памяти // Aleksei Zayats
Возможно к тому времени будет средничком какойнибудь RTX 6060Ti который будет гораздо мощнее нынешней 4090
не забывай каждая субверсия анрила жручей предыдущей
Вопрос будет не столько в железе, сколько в прямых руках и оптимизации, движок вполне позволяет нормально работать и на не сильно требовательном железе, в пользу движка скажу, что эпики продолжают работу над его улучшением , что подтверждают последние обновления убирающие заикания, проблемы с памятью и тд., какой он будет еще через 2-3 года вполне вызывает оптимизм.
такого точно не будет, на данный момент 2080 мощнее 4060