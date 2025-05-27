CDPR вынашивала идею нового протагониста для The Witcher более 10 лет, и это была Цири

В интервью PC Gamer Себастьян Калемба, занимающий пост директора The Witcher 4 в студии CD Projekt RED, рассказал, что идеи сделать Цири героиней четвертой части серии зародились еще в 2014 году, за год до выхода The Witcher 3: Wild Hunt.

Разработчики довольно рано узнали, чем закончится история Геральта в «тройке», и довольно четко представляли себе дополнение Blood and Wine. Тогда же они начали обсуждать, как может развиваться серия, и стало ясно, что сделать Цири главной героиней - лучший выбор. Хотя, на тот момент, идеи еще не были полностью сформированы, но в целом разработчики знали, что именно они хотят сделать в четвертой части серии.

Примечательно, что первые слухи о Цири как о героине четвертой части серии появились еще в 2020 году. Тогда появилась информация на эту тему, которая предположительно была первоапрельской шуткой, но уже сейчас мы знаем, что это были реальные планы студии CD Projekt RED.

К сожалению, ждать выхода The Witcher 4 придется еще долго. По последним данным, релиз игры состоится не раньше 2027 года.