CDPR вынашивала идею нового протагониста для The Witcher более 10 лет, и это была Цири

В интервью PC Gamer Себастьян Калемба, занимающий пост директора The Witcher 4 в студии CD Projekt RED, рассказал, что идеи сделать Цири героиней четвертой части серии зародились еще в 2014 году, за год до выхода The Witcher 3: Wild Hunt.
Разработчики довольно рано узнали, чем закончится история Геральта в «тройке», и довольно четко представляли себе дополнение Blood and Wine. Тогда же они начали обсуждать, как может развиваться серия, и стало ясно, что сделать Цири главной героиней - лучший выбор. Хотя, на тот момент, идеи еще не были полностью сформированы, но в целом разработчики знали, что именно они хотят сделать в четвертой части серии.
Примечательно, что первые слухи о Цири как о героине четвертой части серии появились еще в 2020 году. Тогда появилась информация на эту тему, которая предположительно была первоапрельской шуткой, но уже сейчас мы знаем, что это были реальные планы студии CD Projekt RED.
К сожалению, ждать выхода The Witcher 4 придется еще долго. По последним данным, релиз игры состоится не раньше 2027 года.
Ага, ага, мы даже знаем, кто подкинул идею сделать вместо Ведьмака 4 с маскулинным мужиком, Лезбак 4 с сильной и независимой уродливой лезбухой!
А самое интересное в том что они решили завершить историю Геральта и начать новую , и при этом выбрали персонажа ,который сам по себе является чуть ли не центральным в истории Геральта , что в книгах что в дикой охоте, как раз таки самого геральта нам дали только в первых книгах и первых двух частях игры , и там ещё много чего можно было показать , и много белых пятен в истории самой вселенной , но выбрали почему то именно Цири
Хню несешь 🤦 // Артём Савельев
10 лет вынашивали самого скучного протагониста, браво!
Компания по внушению что Цири была изначально сменьщицей Геральта в игровой серий началась. Видимо после критики как узнала общественность.
Продолжается прогрев
Три части делали про Геральда, а мечтали о другом..?! Вряд-ли..
Да чтож они не затыкаются со своим бабодьмаком 4
Вам очень понравится новая часть игры с Цириллой в качестве ГГ. Да, и людей в черном не существует.
Курваки звиздаболы в своём репертуаре, дурят так же как с кп2077, обещали нового персонажа и новую историю. По факту перс старый и история тоже. Могли бы дать сделать своего ведьмака, выбрать школу итд. В итоге скорее всего будет экшен рпг, где будет с десяток выборов за всю игру и 5 концовок)
Ну да у нас же так мало персонажей или около того о ком можно создать новую игру по ВЕДЬМАКу .
Прикинем ?
1. Любой ведьмак из других школ - Кота\Змеи\Медведя\Грифона
2. Любой ведьмак с которым мы были в Каэрморхене - Вессемир и то какие ведьмаки были раньше.
3. Создание первых ведьмаков и войны с тварями в начале схождения - там вообще можно было устроить средневековый Дуум на мечах , зельях и с ведьмами. Аля Скайрим с Думом во вселенной ведьмака . Куча монстров так только началась жесть в мире , куча артефактов от схождения миров , изломов реальности и т.д.
Но не мы про Цири расскажем которая что ? Седьмая вода на киселе от могучей бабки эльфов поэтому она через порталы ходит и то не всегда по своей воле , да и мега магией как те же ведьмы из круга чародеек не обладает.