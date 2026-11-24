Компания CD Projekt Red объявила о заключении маркетингового соглашения с Sony, касающегося игры «Ведьмак 4». Ранее аналогичное соглашение для продвижения Grand Theft Auto 6 заключила студия Rockstar. Благодаря этому Sony смогла заявить, что PlayStation 5 — «лучшая» платформа для игры в GTA 6, а версия для PS5 получила ряд эксклюзивных аппаратных функций.

О партнёрстве с Sony представители CDPR рассказали в ходе обсуждения последнего финансового отчёта с инвесторами.

Финансовый директор CDPR Петр Нелюбович сообщил:

Буквально сегодня мы подписали новые партнёрские соглашения с Sony Interactive Entertainment. Они касаются присутствия наших игр на платформе PlayStation и в подписочном сервисе PlayStation Plus, а также нашего сотрудничества в рамках предстоящей маркетинговой кампании "Ведьмака 4".



Это сотрудничество укрепит наши бизнес-показатели и финансовые перспективы как в текущем, так и в последующие годы.

Пока неясно, как именно будет выглядеть эта маркетинговая кампания на практике, однако можно ожидать, что «Ведьмака 4» будут демонстрировать на презентациях PlayStation, а не Xbox. Вероятно, основной упор будет сделан на то, как игра работает на консолях PlayStation, а также на уникальных функциях, доступных при использовании контроллеров PlayStation.

Тем временем в CD Projekt RED сообщили, что выход «Ведьмака 4» запланирован на 2028 год, поэтому начало маркетинговой кампании стоит ожидать ближе к этому сроку.