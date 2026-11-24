Компания CD Projekt Red объявила о заключении маркетингового соглашения с Sony, касающегося игры «Ведьмак 4». Ранее аналогичное соглашение для продвижения Grand Theft Auto 6 заключила студия Rockstar. Благодаря этому Sony смогла заявить, что PlayStation 5 — «лучшая» платформа для игры в GTA 6, а версия для PS5 получила ряд эксклюзивных аппаратных функций.
О партнёрстве с Sony представители CDPR рассказали в ходе обсуждения последнего финансового отчёта с инвесторами.
Финансовый директор CDPR Петр Нелюбович сообщил:
Буквально сегодня мы подписали новые партнёрские соглашения с Sony Interactive Entertainment. Они касаются присутствия наших игр на платформе PlayStation и в подписочном сервисе PlayStation Plus, а также нашего сотрудничества в рамках предстоящей маркетинговой кампании "Ведьмака 4".
Это сотрудничество укрепит наши бизнес-показатели и финансовые перспективы как в текущем, так и в последующие годы.
Пока неясно, как именно будет выглядеть эта маркетинговая кампания на практике, однако можно ожидать, что «Ведьмака 4» будут демонстрировать на презентациях PlayStation, а не Xbox. Вероятно, основной упор будет сделан на то, как игра работает на консолях PlayStation, а также на уникальных функциях, доступных при использовании контроллеров PlayStation.
Тем временем в CD Projekt RED сообщили, что выход «Ведьмака 4» запланирован на 2028 год, поэтому начало маркетинговой кампании стоит ожидать ближе к этому сроку.
Че, Ведьмака тоже выпустят эксклюзивно на консолях, а на ПК когда-нибудь потом за отдельный прайс? Пусть идут найух с такими практиками
Я, конечно, безумный фанат серии игр «Ведьмак». Ну прям вообще не верится в успех 4-й части на уровне «Тройки» или даже «Киберпанка», ГГ жен в таком мире минус вайб, а если учитывать, что русской озвучки не будет, то придется воспользоваться зеленой площадкой благо cd pr не добовляют Denuvo.
Ну удачи сделать эксклюзивом сони.
Небось ещё и временным эксклюзивом сделают, засранцы.
В принципе логичное решение, которое напрашивалось - повесточная игра на повесточной консоли.