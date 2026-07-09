Чудо в стенах офиса CD Projekt RED - создатели "Ведьмак 4" похвастались неожиданным пернатым пополнением

В варшавской штаб-квартире CD Projekt RED, где в настоящий момент кипит активное производство The Witcher 4, произошло крайне милое событие. Команда польской студии с гордостью сообщила в своих социальных сетях об удивительной находке — на территории их современного офисного комплекса дикая утка-кряква свила самое настоящее гнездо.

По словам разработчиков, пернатая гостья чувствовала себя настолько комфортно, что успешно снесла восемь яиц. Как только «секретный» инкубатор был обнаружен, руководство CDPR организовало вокруг гнезда строгие меры безопасности: весь коллектив бдительно оберегал будущую маму, старался не шуметь и обеспечил дикой птице максимально безопасное, тихое и просторное укрытие вплоть до конца периода высиживания.

Забота команды принесла свои плоды. Недавно благополучно вылупились восемь очаровательных здоровых утят. После того как птенцы окрепли, студия обратилась за поддержкой к специалистам экологического патруля Муниципальной гвардии Варшавы. Всё пернатое семейство бережно транспортировали и выпустили в один из безопасных природных парков столицы.

Примечательно, что выбор птицы свить гнездо именно в логове игровых разработчиков вряд ли был простой случайностью. В свете этого события CD Projekt RED с гордостью поделилась архитектурными фактами о своем пятиэтажном штабе. Комплекс задумывался не только как площадка для студий захвата движений, спортзалов и звуковых комнат. Этот офис официально признан независимым аудитом углеродного следа одним из самых экологичных и «зеленых» зданий в Варшаве. Крышу строения украшает крупнейшая в Польше «зеленая стена», насчитывающая свыше 40 000 живых растений, а здание полностью обеспечивает себя солнечной энергией и использует переработанную дождевую воду. Судя по всему, птице просто понравился ухоженный и экологически чистый "биом" комплекса.

Как подчеркивают руководители, создавая мировые хиты «Ведьмака» или Cyberpunk 2077, компания делает огромную ставку на физическое благополучие не только сотрудников, но и окружающей природы.