Даг Кокл, актер, озвучивший Геральта, мечтает вернуться к работе над The Witcher 4 и последующими играми

Актер, озвучивающий Геральта из Ривии в играх The Witcher, Даг Кокл, намерен продолжить играть Белого Волка. Узнав, что CD Projekt RED уже работает над новыми играми для франшизы, актер вызвался принять участие в любом дальнейшем контенте, который будет выпускаться.
В интервью IGN Кокл рассказал, что будет счастлив, если его возьмут в четвертую часть серии. По его словам, он намерен участвовать в играх "до тех пор, пока я не смогу больше озвучивать Геральта". При этом актер признался, что ему ничего не известно о проектах The Witcher от CD Projekt RED. Следовательно, пока неизвестно, будет ли он и дальше озвучивать ведьмака на английском языке.
Я бы с удовольствием продолжал играть Геральта до тех пор, пока не перестану его озвучивать. Он стал частью меня. Я испытываю эмоции каждый раз, когда CDPR звонит мне и говорит: "Эй, Даг, ты свободен для того-то и того-то?" И мое сердце слегка вздрагивает, и я говорю: "Да, разумеется, свободен", потому что я так сильно люблю эту игру.
У меня нет таких близких отношений со многими другими разработчиками, и многие другие разработчики, которых я хорошо знаю, независимы, так что они гораздо меньше по масштабу в плане того, что они делают, и всего остального.
Я очень уважаю CDPR. Я не работаю на них, я работаю с ними. То есть я нахожусь немного в стороне от самой компании. Я как спутник, который вращается вокруг внутренних дел. Я ничего не знаю, и время от времени они зовут меня, я прихожу, делаю какую-то мелочь, а потом возвращаюсь на свою орбиту. И все же они такие замечательные.
В настоящее время в разработке находятся две игры серии The Witcher. Одна из них является ремейком первой части серии и будет использовать движок Unreal Engine 5, а вторая - сиквел Wild Hunt, правда, подробностей по поводу сюжета пока нет.
Даг Кокл очень хочет денег. И поэтому он так красиво распинается
История Геральта уже закончена, да и следующий Witcher по некоторой инфе будет содержать гг, которого сами игроки будут создавать. Либо Ламберта сделать гг, он помоложе будет)
можно бахнуть сюжет, где геральд только начинал свой путь ведьмака
Тут вопрос в другом, что смогут ли они превзойти предыдущую игру по ведьмаку или нет
я думаю нет, геральт был богат из-за книг, книги кончились.
Сначала подумал Путин