Даг Кокл, актер, озвучивший Геральта, мечтает вернуться к работе над The Witcher 4 и последующими играми

Актер, озвучивающий Геральта из Ривии в играх The Witcher, Даг Кокл, намерен продолжить играть Белого Волка. Узнав, что CD Projekt RED уже работает над новыми играми для франшизы, актер вызвался принять участие в любом дальнейшем контенте, который будет выпускаться.

В интервью IGN Кокл рассказал, что будет счастлив, если его возьмут в четвертую часть серии. По его словам, он намерен участвовать в играх "до тех пор, пока я не смогу больше озвучивать Геральта". При этом актер признался, что ему ничего не известно о проектах The Witcher от CD Projekt RED. Следовательно, пока неизвестно, будет ли он и дальше озвучивать ведьмака на английском языке.

Я бы с удовольствием продолжал играть Геральта до тех пор, пока не перестану его озвучивать. Он стал частью меня. Я испытываю эмоции каждый раз, когда CDPR звонит мне и говорит: "Эй, Даг, ты свободен для того-то и того-то?" И мое сердце слегка вздрагивает, и я говорю: "Да, разумеется, свободен", потому что я так сильно люблю эту игру.



У меня нет таких близких отношений со многими другими разработчиками, и многие другие разработчики, которых я хорошо знаю, независимы, так что они гораздо меньше по масштабу в плане того, что они делают, и всего остального.



Я очень уважаю CDPR. Я не работаю на них, я работаю с ними. То есть я нахожусь немного в стороне от самой компании. Я как спутник, который вращается вокруг внутренних дел. Я ничего не знаю, и время от времени они зовут меня, я прихожу, делаю какую-то мелочь, а потом возвращаюсь на свою орбиту. И все же они такие замечательные.

В настоящее время в разработке находятся две игры серии The Witcher. Одна из них является ремейком первой части серии и будет использовать движок Unreal Engine 5, а вторая - сиквел Wild Hunt, правда, подробностей по поводу сюжета пока нет.