Даг Кокл до сих пор не приступил к озвучке The Witcher 4 и не знает масштабов участия Геральта

Исполнитель роли Геральта из Ривии в англоязычной версии серии Даг Кокл до сих пор не привлекался студией CD Projekt Red к работе над The Witcher 4. В интервью на трансляции Kinda Funny Gamescast артист развеял предположения фанатов о скором возвращении Белого Волка в студию звукозаписи и открыто признался в полном неведении относительно своего экранного времени.

По словам актера, производство четвертой номерной части продвигается без его непосредственного участия, а сам он находится на внушительной дистанции от первых сессий у микрофона. Разработчики не делились со старым составом сценарием проекта, из-за чего актер не может оценить даже примерное количество реплик стареющего ведьмака.

Кокл подчеркнул, что фанатам не стоит ждать повторения масштабов третьей части, поскольку авторы сменили фокус повествования.

На самом деле неизвестно, насколько масштабным окажется участие Геральта, ведь до работы над четвертой частью еще очень далеко. История посвящена не Геральту, а Цири, поэтому появление персонажа наверняка ограничится ролью поддержки на втором плане.

- Даг Кокл, актер озвучки Геральта из Ривии

Причиной столь затянувшейся паузы в работе ветерана франшизы стало официальное решение польских разработчиков сделать Цири единоличным протагонистом новой саги. При этом студия уже активно сотрудничает с новой исполнительницей роли наследницы Старшей крови Кьярой Беркли, которая сменила актрису Джо Уайетт, тогда как появление прежнего героя планируется лишь в качестве эпизодического наставника.