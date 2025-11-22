Даг Кокл сказал, что актриса озвучки Цири в The Witcher 4 отлично справится со своей ролью

CD Projekt RED подтвердила, что Цири станет главной героиней в The Witcher 4 вместо традиционного главного героя франшизы – Геральта. Тем временем актёр озвучки Геральта, Даг Кокл, рассказал о встрече с актрисой озвучки Цири, Сиарой Беркли, и о том, что, по его мнению, она отлично справится с ролью главной героини в предстоящей игре.

В интервью GamesRadar Кокл рассказал о знакомстве с Беркли и общении с ней в личных сообщениях. В целом, он довольно позитивно отозвался о своём общении и даже признался, что не может дать ей никаких советов.

Я встретился и переговорил с ней совсем немного, буквально сегодня. Мы обменялись личными сообщениями пару недель назад, просто чтобы поздороваться. Она замечательная, и я думаю, что она отлично справится. В реальной жизни она производит потрясающее впечатление. У меня нет никаких советов. Я предложил ей пообщаться, если у неё возникнут вопросы или что-то подобное, но она сильный человек. С ней всё будет хорошо.

The Witcher 4 разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.