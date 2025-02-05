Даниэль Вавра: The Witcher 4 в производственном аду из-за UE5 - движок не умеет работать со сложными открытыми мирами

Геймдиректор Warhorse Studios Даниэль Вавра поделился своими мыслями касательно движке Unreal Engine 5, на котором создается The Witcher 4.

По словам разработчика, он разговаривал с коллегой из CD Projekt RED и тот признался ему, что игра находится в производственном аду из-за движка.

Если вы делаете игру с пустыней и камнями - Unreal Engine классно подойдет, но движок долго время не умел нормально обрабатывать деревья. Их технология Nanite просто не может нормально генерировать растительность.



Этот движок не способен работать со сложным открытым миром. Я не понимаю зачем CDPR решила отказаться от неплохого RED Engine в пользу Unreal Engine 5.

Вавра считает, что Unreal Engine 5 способен выдавать красивую картинку, но для этого требуется PC стоимостью в несколько тысяч евро - у большинства игроков нет таких устройств.