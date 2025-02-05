Даниэль Вавра: The Witcher 4 в производственном аду из-за UE5 - движок не умеет работать со сложными открытыми мирами

Геймдиректор Warhorse Studios Даниэль Вавра поделился своими мыслями касательно движке Unreal Engine 5, на котором создается The Witcher 4.
По словам разработчика, он разговаривал с коллегой из CD Projekt RED и тот признался ему, что игра находится в производственном аду из-за движка.
Если вы делаете игру с пустыней и камнями - Unreal Engine классно подойдет, но движок долго время не умел нормально обрабатывать деревья. Их технология Nanite просто не может нормально генерировать растительность.
Этот движок не способен работать со сложным открытым миром. Я не понимаю зачем CDPR решила отказаться от неплохого RED Engine в пользу Unreal Engine 5.
Вавра считает, что Unreal Engine 5 способен выдавать красивую картинку, но для этого требуется PC стоимостью в несколько тысяч евро - у большинства игроков нет таких устройств.
требуется PC стоимостью в несколько тысяч евро - у большинства игроков нет таких устройств.
Варва просто не был на PG. Такие машины тут у каждого второго, на словах правда - но это уже другая история)
Лучше бы Red Engine оставили. Тот же Киберпанк 2077 на нем и сейчас выглядит очень красиво. А если бы они еще и улучшили его для Ведьмака 4, не знаю какая бы там красота была
UE5 позволяет достичь +- того же уровня, если не выше, с гораздо меньшей затратой ресурсов
ага, то и видно, что не игра, то лагающее г
Может у тебя обоссаное ведро вместо компухтера? А как вымер вавры? Нигде не лагает?
да что ты? а может ты просто в игры не играешь?
Никто не понимает, они перешли на него якобы легче людей найти для работ с ним чем обучать людей работать с Редэнжн, хотя другим студиям это не мешает делать свои игры на своих же движках
На своих движках работают единицы
Я бы перефразировал- другим студиям,перешедшим на анрилку не мешало не находить людей умеющих работать с UE, по крайней мере смотря на оптимизацию этих игр
Там после небывалых кранчей над ведьмаком и киберпанком очень много людей уволились и скорее всего среди них дофига технических специалистов по движку, от чего обучать новых сотрудников работать с ним посчитали слишком временно затратным.
Но надо все же подождать полноценно геймплейной демонстрации, сейчас все это спекуляции на пустом месте.
RED Engine мне больше нравился, очень жаль что Проджекты от него отказались. Загрузки на нём были просто моментальные, при том что в играх большие открытые миры. Надеюсь у них ещё будет возможность откатиться назад.
был свой хороший движок, нет надо на шляпу уе5 уйти.
столько лет работать на своем, апгрейдить стараться выжать все, и в один момент забыть о нем.
руководство явно не в адеквате.
Чё то опять какие то отговорки начались, то ли продолжаются у них там, я чё то запутался уже ))))))
Пк несколько тысяч долларов не поможет. Взять их же родной фортнайт. Казалось бы, они должны шарить в движке. Но фортнайт статерит на любом пк. Это неустранимая проблема UE
Или разрабы не умеют с ним работать
UE5 может буквально все, разве что настройка света хромает, проблема в том, что его очень сложно оптимизировать. То, что они ушли от red engine, свидетельствует только о том, что ушли многие из тех, кто работал с ним.
Теперь это чмо будет из каждого утюга вешать, какой же он гений и иксперд во всех сферах игротворения.
мой опыт работы с движком говорит что в теории он может отрисовать гиганские прострасва с деревьями. просто деревья сложно готовить. лично я особо не распробывал как потому что все равно нужны промежуточные лоды и смотря на какие компромисы идти с листвой. тонкая работа нада много эсперементов с производительностью каждого дерева. в прчем у любого движка такие проблемы будут. едисвенное что старый се3 справлялся с листвой сильно быстрее уе4 но не уверен жертвовал он чем то или нет при этом.
Нужно было допиливать свой движ. выбор и переход на UN5 ооочень тупая была идея, просто потеряли кучу времени. Хотели-бы красоты, поговорили-бы с ускоглазыми и их движком REengine, да он то-же не любит открытые миры, НО от него плясать можно было-бы и он не то что красивый, он охренеть насколько производительный, запустить что-то , без проблем, в U5 уже достижение Т.ч. может для разработки КП2 они дважды почухаются, ибо не знаю чё их укусило, но их движок вполне себе ДЛЯ ВЕДЬМАКА был годный, он с Киберпанком как раз херово дружил, вот с ним и стоило думать о замене движка , ибо переход на другие рельсы явно дурная затея. КОРОЧЕ- боюсь что 4я часть запомнится как баго-набор, а не как вау игра.
Ну да, ну да.
Может еще накидать вавре "нормально обработанные деревья" из STALKER 2?
ля каша