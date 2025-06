Действительно ли техническая демоверсия The Witcher 4 работала на стандартной PS5? Отвечает Digital Foundry

Digital Foundry опубликовала первоначальный анализ технической демоверсии The Witcher 4, ответив на вопрос, который задавали многие пользователи: действительно ли она работала на стандартной PS5?

Прежде всего, пояснил Алекс Батталья, на карту поставлен вопрос доверия, учитывая, что Epic Games выбрала эти сцены в качестве главной демонстрации State of Unreal, мероприятия, призванного продемонстрировать потенциал своего графического движка.

Если бы они лгали, это было бы большой проблемой как для инвесторов, так и для компаний, которые платят за использование Unreal Engine. Другими словами, слишком многое поставлено на карту, чтобы это было предварительно отрендеренным роликом или ПК, маскирующимся под консоль.

Кроме того, при внимательном рассмотрении видео в его высококачественной версии обнаруживается несколько графических недостатков, и это не случайные дефекты: мы говорим о небольших визуальных артефактах и ​​деталях окружения, которые вряд ли присутствовали бы в сборке, разработанной, чтобы произвести впечатление любой ценой.

Очевидно, что мы не смотрим на что-то специально созданное для презентации на ПК. Даже в версии 4K при 30 кадрах в секунду презентации была определенная мягкость изображения, почти как если бы мы смотрели игру, которая стремится к 1440p с использованием масштабирования.

Для Алекса Баттальи демоверсия The Witcher 4, показанная на State of Unreal, похоже, ведет себя так же, как и другие недавно выпущенные на PS5 игры, такие как Alan Wake 2 или Avatar: Frontiers of Pandora, которые используют динамические разрешения и методы масштабирования для поддержания 60 кадров в секунду.

Впрочем, следует соблюдать определенную степень осторожности, учитывая, что показанное не обязательно представляет собой финальную игру, и сама CD Projekt RED ясно дала понять об этом, говоря о «технологической презентации». Это означает, что многие из показанных решений могут не найти своего места в финальной версии.

Однако один факт остается фактом: демоверсия отлично работала на 60 кадрах в секунду, без падений или статтеров.

Я также проанализировал её с помощью наших инструментов, и она безупречна от начала до конца.