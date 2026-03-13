Дэниель Вавра восхитился новым видео Ведьмака 4 и заявил, что благодаря ИИ мы будем получать такие игры гораздо чаще

Известный геймдизайнер и создатель серии Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра вновь вмешался в дискуссию об использовании искусственного интеллекта в разработке игр. Поводом для этого стала демонстрация новой технологии NVIDIA RTX Mega Geometry в The Witcher 4. Вавра не скрывает своего восхищения: по его словам, видео выглядит великолепно и произвело на него сильное впечатление.

Однако главной темой его высказываний стали не только графические красоты, но и производственные перспективы. Вавра задался вопросом: что, если ИИ, которого многие опасаются, не отнимет рабочие места, а, напротив, демократизирует создание игр? По его логике, технологии позволят большему числу людей и студий, включая CD Projekt Red, разрабатывать проекты масштаба "Ведьмака 4", но в разы быстрее.

Новое видео о Ведьмаке выглядит потрясающе! Я впечатлен! А теперь представьте... Что, если ненавистный ИИ не отнимет рабочие места у разработчиков, а позволит гораздо большему числу людей создавать игры вроде Witcher 4? Что, если он позволит CD Projekt сделать игру, которая будет во много раз больше и сложнее, с тем же количеством людей? Игру, которая будет переведена и озвучена на все языки мира сразу же в день релиза, будет иметь гораздо более реалистичный мир, намного больше заданий, а у неигровых персонажей будет во много раз больше активностей и анимаций, потому что громоздкий захват движений уйдет в прошлое. Вместо убогого ИИ-шлака мы получим больше таких игр, как Crimson Desert, GTA VI или "Ведьмак 4", но нам не придется ждать по 10 лет выхода каждой из них. И это станет возможным без "кранчей" и без того, чтобы разработчики убивали себя в процессе (я знаю, о чем говорю).

Интересно, что позиция Вавры во многом совпадает с тем, что уже заявляют в самой CD Projekt Red. Ранее в студии подтвердили, что видят "значительные" преимущества в использовании ИИ и уже внедряют его в "производственные области" для оптимизации рабочих процессов. Однако, как и Вавра, руководство CDPR подчеркивает, что технология является лишь инструментом в руках людей и не способна заменить творческий процесс.