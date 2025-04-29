Дениз Гоф ничего не знает о будущем Йеннифэр в "Ведьмаке 4"

Дениз Гоф, актриса, чей голос знаком поклонникам "Ведьмака 3: Дикая Охота" благодаря Йеннифэр, не обладает информацией о возможном возвращении персонажа в четвёртой части. CD Projekt RED пока не делились планами на этот счёт, а сама Гоф утверждает, что ей ничего не известно о судьбе чародейки в новой игре.

Интересно, что до "Ведьмака 3" опыт Гоф в озвучивании видеоигр был весьма скромным, ограничиваясь лишь ролью в Divinity: Dragon Commander. Йеннифэр стала для неё прорывной работой в этой сфере, и актрису часто узнают именно по этому персонажу.

По словам Гоф, в начале работы над "Ведьмаком 3" она была новичком в индустрии видеоигр и даже не знала, кто такая Йеннифэр. "Многие люди, особенно мужчины, подходили ко мне и спрашивали, озвучивала ли я Йеннифэр. А я даже не знала, кто это", – вспоминает актриса.

Впрочем, не исключено, что Гоф просто не может раскрывать детали из-за соглашения о конфиденциальности. Похожая ситуация произошла с Дагом Коклом, актёром, озвучившим Геральта. Он поделился информацией о том, что новая игра не будет фокусироваться на старом герое, а затем отказался от своих слов под давлением CD Projekt RED.

Уже известно, что Сиара Беркли заменила актрису, озвучивавшую Цириллу в третьей части, для роли повзрослевшей героини. Возможно, такая же участь ждёт и Йеннифэр.

Релиз The Witcher 4 от CD Projekt RED ожидается не раньше 2027 года. Пока игроки могут довольствоваться дебютным трейлером, представленным в декабре 2024 года, и роликом о создании игры, в котором показано участие реальных актёров в захвате движений.