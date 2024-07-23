Digital Foundry: Если кто и может решить проблемы с заиканием движка UE5, так это CD Projekt Red

The Witcher 4, также известная как проект "Polaris", станет первой частью серии на движке Unreal Engine 5. Хотя для многих фанатов это стало разочарованием из-за известных проблем с заиканием движка, этот шаг может привести к некоторым улучшениям, которые пойдут на пользу всем играм на этом движке.

По мнению технических экспертов из Digital Foundry, если и есть команда разработчиков, которая может решить проблемы с заиканием, возникающие при работе движка, то это CD Projekt Red. Кроме того, команда прекрасно осведомлена о них, о чем свидетельствует фотография, которой поделился Алекс Батталья на видео ниже, сделанная во время презентации Unreal Fest от CD Projekt Red. Поэтому можно не сомневаться, что разработчики постараются сделать все возможное, чтобы решить проблемы, и все, что им удастся придумать, скорее всего, будет интегрировано в движок, тем самым улучшив каждую игру на Unreal Engine 5.