Digital Foundry: Если кто и может решить проблемы с заиканием движка UE5, так это CD Projekt Red

The Witcher 4, также известная как проект "Polaris", станет первой частью серии на движке Unreal Engine 5. Хотя для многих фанатов это стало разочарованием из-за известных проблем с заиканием движка, этот шаг может привести к некоторым улучшениям, которые пойдут на пользу всем играм на этом движке.
По мнению технических экспертов из Digital Foundry, если и есть команда разработчиков, которая может решить проблемы с заиканием, возникающие при работе движка, то это CD Projekt Red. Кроме того, команда прекрасно осведомлена о них, о чем свидетельствует фотография, которой поделился Алекс Батталья на видео ниже, сделанная во время презентации Unreal Fest от CD Projekt Red. Поэтому можно не сомневаться, что разработчики постараются сделать все возможное, чтобы решить проблемы, и все, что им удастся придумать, скорее всего, будет интегрировано в движок, тем самым улучшив каждую игру на Unreal Engine 5.
Сами epic не смогли в форточке, а если ещё RTX на пк включить ещё более будет видно заикания, и видео на Digital Foundry про это.
с сюжетом киберпранка уже решили🪤🏴☠️
Ага. Лет через пять после выхода игры на этом движке
Причём пофиксят это модеры...
Это те самые СжвД Проджект ПЕД в котором работают фермер, ярая ЛГБТ активистка и специалисты по инклюзивности? Это они то решат проблемы с движком? Ахахаха!!!
Да, прикинь.
Думаешь эти люди умеют кодить, они больше говорящие головы чем программисты.
Так все-таки, чем этот Анреал 5 лучше их собственного движка, что понадобилось на него переходить?...
Они со своим движком конкретно обосрались в Кибербаге куда там им UE5.
Чё они там решать будут!Выпустят очередной бич марк под какую нибудь 8090!
Мм раньшеьрешали проблемы только мои и своего вдмжка, теперь вместо работы над ведьмаком будут решать чужие проблемы для всех.
В выгода. // Иван Ермошин
До сих пор не верю что они это действительно сказали в варианте вселенной где вышел тот самый ремастер...
да они свой движок ели ели, душа в теле привели в чувство и то не до конца, а уж унреаловскую кривоту и подавно не смогут, единственное что имх спасет так это то что им эпики помогают