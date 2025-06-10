Digital Foundry считают, если обычная PS5 показывает в Witcher 4 60 FPS, то и порт на Switch 2 потянет хотя бы в 30 FPS

Последняя техническая демонстрация The Witcher 4 привлекла внимание по всему миру, так как многие были в восторге от того что показала CDPR, ведь игра каким-то образом работала на базовой PS5 при 60 FPS. Это также привело к вопросам о том, как игра будет работать на более слабом оборудовании.

После того, как CDPR зарекомендовала себя как компания, занимающаяся оптимизацией, и недавно выпустившая Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, фанаты начали сомневаться, сможет ли команда сделать то же самое с The Witcher 4. По мнению аналитиков, порт на Nintendo Switch 2, безусловно, кажется вполне возможным.

The Witcher 3 ранее был выпущен на Nintendo Switch, и многие считали это невозможным, и теперь фанаты интересуются, повторится ли история.

Аналитики Digital Foundry считают, что пока сложно сказать что-либо наверняка, но выход The ​​Witcher 4 на Nintendo Switch 2 вполне возможен.

Они утверждают, что поскольку техническая демонстрация работала на 60 FPS на PS5, возможно преобразование в 30 FPS для Nintendo Switch 2. Конечно, это потребовало бы сильно урезанной или отсутствующей трассировки лучей среди других графически интенсивных элементов.

Ранее Doom Eternal были портирован на Nintendo Switch аналогичным образом. Эти игры были фактически такими же, как и их аналоги для домашней консоли, но работали на 30 FPS с существенно худшим графическим качеством. Поэтому Digital Foundry полагает, что то же самое может произойти и с The Witcher 4.

Стоит отметить, что элементы Unreal Engine 5, такие как Lumen, еще не были протестированы на новейшем оборудовании Nintendo. Поэтому все еще существует много неопределенности относительно такой игры, как The Witcher 4.

Fortnite, которая недавно получила масштабную переработку движка Unreal Engine 5 для консоли, не использует эту функцию, но будущие порты могут послужить показателем того, насколько хорошо Nintendo Switch 2 справляется с Lumen и другими современными технологиями.