Директор The Witcher 4 чувствует "огромную ответственность" перед игроками - CD Projekt RED усердно трудится над игрой

Минувшей ночью игровая франшиза Ведьмак отметилась на престижной церемонии Golden Joystick Awards 2026, забрав сразу две заветные статуэтки благодаря достижениям The Witcher 3 и The Witcher 4. Разумеется, столь важное признание игрового сообщества не могли оставить без комментариев в самой польской студии CD Projekt RED.

В рамках шоу The Witcher 4 удостоилась главной награды в категории «Самая ожидаемая игра», сумев обойти таких серьезных соперников, как Fable и потенциальный ремейк Resident Evil Veronica. Получала награду от лица студии CD Projekt RED вышла директор по производству Малгожата Митренга. Представительница команды разработчиков заметно волновалась, однако обратилась к фанатам с искренней речью, отметив колоссальный груз ожиданий, лежащий на плечах авторов:

Это огромная, невероятная честь для нас, но в то же время и колоссальная ответственность. Мы все это прекрасно осознаем. Мы усердно трудимся, вкладываем в проект душу и сердце, весь наш опыт и страсть. Подобные признания служат чертовски мощным стимулом и придают нам сил двигаться дальше, чтобы представить игру в наилучшем виде, когда придет нужное время.

Разработка продолжения одной из самых высокооцененных RPG в истории индустрии требует от авторов предельной концентрации. При этом студия не только развивает новую сагу на движке Unreal Engine 5, но и продолжает поддерживать фанатов оригинальной трилогии. Напомним, сейчас параллельно ведется работа над крупным дополнением Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt. Точной даты релиза у The Witcher 4 пока нет — разработчики неоднократно подчеркивали, что не намерены торопиться в ущерб качеству. Скорее всего релиз игры придется ждать аж до 2028 года.