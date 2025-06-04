Директор The Witcher 4 ответил на опасения игроков по поводу будущего даунгрейда

Технодемка The Witcher 4 оказалась отличной рекламой возможностей Unreal Engine 5. Однако, когда пыль после показа осела, возникли сомнения относительно железа, способного достойно представить приключения Цири. На предположение о возможном графическом "даунгрейде" Себастьян Калемба - директор и исполнительный директор игры - ответил коротким "спокойно ;)".

Это заявление может говорить о том, что разработчики не ожидают ухудшения визуального качества. Демоверсия была запущена на базовой PlayStation 5 и работала при 60 fps.

Однако, как подчеркивают разработчики, презентация далека от того, что мы увидим в финальной версии игры. Поэтому некоторые фанаты задаются вопросом, не разрабатывается ли The Witcher 4 с учетом особенностей PS6, а не PS5. Сомнения игроков не должны вызывать удивления из-за проблемного запуска Cyberpunk 2077 на консолях восьмого поколения, которые не справились с игрой.

Эксперты индустрии (в том числе и сайт IGN) также не остались в стороне от этой темы. Однако журналисты убеждены, что The Witcher 4 выйдет на PS5 и Xbox серии S/X, а также на консолях следующего поколения. Новая часть ролевой серии (по заверениям создателей) дебютирует не раньше 2027 года - с учетом возможных задержек в производстве, возможно, нам придется ждать дебюта до 2029 года или даже дольше.

Вполне вероятно, что и Sony, и Microsoft к тому времени уже представят или даже выпустят новые консоли. Ведь с момента выхода PlayStation 5 и Xbox Series X/S прошло уже более четырех лет, а последующие поколения консолей обычно выходят на рынок примерно раз в семь лет.