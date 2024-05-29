Для CD Projekt RED "Ведьмак 4" станет самой масштабной во всех смыслах RPG

Польская компания CD Projekt RED недавно опубликовала свой финансовый отчет, где поделилась не только успехами студии, но и планами на ближайшее будущее. После долгой и непростой истории с Cyberpunk 2077 команда возвращается к знаменитой саге "Ведьмак", бросив все ресурсы на The Witcher 4. С большой вероятностью это будет первая игра в серии без самого Геральта из Ривии и при этом станет самым масштабным проектом CD Projekt RED.

В опубликованных документах студия CD Projekt RED подчеркнула, что у неё есть весьма амбициозные планы на игровую серию "Ведьмак". Деталей о будущих играх пока ждать не стоит, но главные силы сейчас направлены на The Witcher 4, создаваемую на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5. Над игрой уже трудится порядка 400 сотрудников студии, и это не предел. По словам руководства команды, это крупнейший во всех смыслах проект, над которым когда-либо работала CD Projekt RED.

The Witcher 4 — масштабная RPG, как с точки зрения затраченных ресурсов, включая разработчиков и бюджет, так и с точки зрения наполненности игрового контента и возможностей игрока. Судя по словам разработчиков, уже скоро мы сможем получить первый взгляд на игру в виде какого-то тизера. По словам операционного директора Петра Карковского, команда может выпустить что-то вроде «тизер-трейлеров или информационных трейлеров» перед полноценной маркетинговой кампанией. Это позволит игрокам лучше ознакомиться с проектом, однако ничего из этого не стоит ждать, пока команда не будет уверена в своих силах.