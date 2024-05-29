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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 462 оценки

Для CD Projekt RED "Ведьмак 4" станет самой масштабной во всех смыслах RPG

Gutsz
Новости

Польская компания CD Projekt RED недавно опубликовала свой финансовый отчет, где поделилась не только успехами студии, но и планами на ближайшее будущее. После долгой и непростой истории с Cyberpunk 2077 команда возвращается к знаменитой саге "Ведьмак", бросив все ресурсы на The Witcher 4. С большой вероятностью это будет первая игра в серии без самого Геральта из Ривии и при этом станет самым масштабным проектом CD Projekt RED.

В опубликованных документах студия CD Projekt RED подчеркнула, что у неё есть весьма амбициозные планы на игровую серию "Ведьмак". Деталей о будущих играх пока ждать не стоит, но главные силы сейчас направлены на The Witcher 4, создаваемую на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5. Над игрой уже трудится порядка 400 сотрудников студии, и это не предел. По словам руководства команды, это крупнейший во всех смыслах проект, над которым когда-либо работала CD Projekt RED.

The Witcher 4 — масштабная RPG, как с точки зрения затраченных ресурсов, включая разработчиков и бюджет, так и с точки зрения наполненности игрового контента и возможностей игрока. Судя по словам разработчиков, уже скоро мы сможем получить первый взгляд на игру в виде какого-то тизера. По словам операционного директора Петра Карковского, команда может выпустить что-то вроде «тизер-трейлеров или информационных трейлеров» перед полноценной маркетинговой кампанией. Это позволит игрокам лучше ознакомиться с проектом, однако ничего из этого не стоит ждать, пока команда не будет уверена в своих силах.

19
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Дворф

не надо масштаб... просто хорошую игру и всё

8
Lenyaants

Верим, особенно после релиза киберпанка)))

2
StarDNikolaevich

О, новые обещания от CD Projekt RED подошли. Почему просто нельзя делать игры, а не обещать невесть чего, а потом удивляться плохим продажам и отзывам игроков на старте?

1
UndeniableDzvinka

Начинается прогрев на предзаказы. Не ведитесь, ждите нормально работающую версию.

1
ЛКПСС

Скорее анонс мультиверса или ММОРПГ

0
AchingGarrison

"ВЕДЬМАК БЕЗ ГЕРАЛЬТА"???

НЕТ!!!

0
BrokVud

В смысле "НЕТ"? Шикарно же вышло:

2
TameIgnacio BrokVud

Кто все эти люди?

0
ka27 BrokVud

Отряд отбросов :)

1
AchingGarrison TameIgnacio

Трио "Дружба народов"

0
BrokVud TameIgnacio

Очевидно же, что это не люди, а ЭЛЬФЫ! Представляю, как Сапковский в начале 90-х смотрел какую-нибудь "Полицейскую историю 3" с Джеки Чаном и не подозревал, что вот эта китаянка, бодро размахивающая ногами, однажды снимется в экранизации по мотивам его книг про Ведьмака)))

0
HITMAN 5

Интересно в каком году вы думаете игра может выйти? Я думаю в 2026-2027

0
Xefren

Они еще не начали производство. Я бы поставил на 28 год или конец 27го, точно не раньше

2
Oscilograf
бросив все ресурсы на The Witcher 4

то есть нормального продолжения киберпанка они не сделают?

0
Xefren

Киберпанк клепает американское отделение, они сотрудников еще только набирают

0
Dark Corsair

Что-то мне подсказывает что будет генерация персонажа при старте. Выбор цеха ведьмаков возможно не сделают, оставят по дефолту новую школу Рыси, но вот выбор пола и настройка внешности скорее всего будет

0
Go_Ra

Будем с сабами играть ...или ждать когда наши любители озвучку запилят ...

0
Миханик Шестеренкин

...лет через 10.

0
worlock92

После провала киберпука пусть засунут в жопу свои обещания. Я этот кал ещё по предзаказу брал и очень разочаровался этой компанией и всеми в принципе, ведь если CDPR вертел своих фанатов на одном месте, то все остальные и подавно.

0
Fishlex

Мне нравится их политика, красавцы, одни из немногих 👏

-1
StarDNikolaevich
одни из немногих

Вы ошибаетесь. Сейчас каждый второй крупным разработчик поступает аналогичным образом - сначала наобещает много чего, а на релизе обвиняет игроков в плохих продажах.

3
saa0891

Они уже погнались за масштабностью в своём кибер выкидыше в итоге получился кривой шлак с неработающим механиками,кучей тупых активностей и дрочильней уровня Юбисофт с совершенно не проработанными локациями и левел дизайном на уровне днища, доп квесты тоже на уровне хрени от юбисофт, лучше пусть это будут несколько локаций но максимально проработанных и наполненных нормальным контентом и квестаим.

Вообще не понимаю кого могут привлекать такие заявления это наоборот сразу настораживает, когда говорят у нас будет огромный открытый мир, самая масштабная игра то скорее всего в итоге выйдет хрень, как уже неоднократно писали в том числе и в этой тебе главное не количество а качество, для меня лично пусть это будет игра на 20-40 часов но она будет максимально проработана чем мне подсунут очередную унылую дрочильню на 100 часов в которую играть будет тупо не интересно.

-1
ЛКПСС

киберхрень бросил через час игры. скукота

0
Vidgor-int

А The Witcher 3 разве был RPG??? это приключенческий экшен в открытом мире но точно не rpg, мне лично игра вообще не понравилась, попса с плохим геймплеем, мимо точно, вот дополнение к Elden Ring жду прям сильно.

-2
1barac9U7ada7

Только бы не баба что б главгероем было, честно надоело. А так вообще жду

-4
Mr Merlegant

Да, тоже этого очень не хотелось бы…

надеюсь сделают возможность создания или выбора пола… но только бы не за телку

-4
Oscilograf

и не обезьяна или петух.

-3