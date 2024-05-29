Для CD Projekt RED "Ведьмак 4" станет самой масштабной во всех смыслах RPG

Польская компания CD Projekt RED недавно опубликовала свой финансовый отчет, где поделилась не только успехами студии, но и планами на ближайшее будущее. После долгой и непростой истории с Cyberpunk 2077 команда возвращается к знаменитой саге "Ведьмак", бросив все ресурсы на The Witcher 4. С большой вероятностью это будет первая игра в серии без самого Геральта из Ривии и при этом станет самым масштабным проектом CD Projekt RED.
В опубликованных документах студия CD Projekt RED подчеркнула, что у неё есть весьма амбициозные планы на игровую серию "Ведьмак". Деталей о будущих играх пока ждать не стоит, но главные силы сейчас направлены на The Witcher 4, создаваемую на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5. Над игрой уже трудится порядка 400 сотрудников студии, и это не предел. По словам руководства команды, это крупнейший во всех смыслах проект, над которым когда-либо работала CD Projekt RED.
The Witcher 4 — масштабная RPG, как с точки зрения затраченных ресурсов, включая разработчиков и бюджет, так и с точки зрения наполненности игрового контента и возможностей игрока. Судя по словам разработчиков, уже скоро мы сможем получить первый взгляд на игру в виде какого-то тизера. По словам операционного директора Петра Карковского, команда может выпустить что-то вроде «тизер-трейлеров или информационных трейлеров» перед полноценной маркетинговой кампанией. Это позволит игрокам лучше ознакомиться с проектом, однако ничего из этого не стоит ждать, пока команда не будет уверена в своих силах.
не надо масштаб... просто хорошую игру и всё
Верим, особенно после релиза киберпанка)))
О, новые обещания от CD Projekt RED подошли. Почему просто нельзя делать игры, а не обещать невесть чего, а потом удивляться плохим продажам и отзывам игроков на старте?
Начинается прогрев на предзаказы. Не ведитесь, ждите нормально работающую версию.
Скорее анонс мультиверса или ММОРПГ
"ВЕДЬМАК БЕЗ ГЕРАЛЬТА"???
НЕТ!!!
В смысле "НЕТ"? Шикарно же вышло:
Кто все эти люди?
Отряд отбросов :)
Трио "Дружба народов"
Очевидно же, что это не люди, а ЭЛЬФЫ! Представляю, как Сапковский в начале 90-х смотрел какую-нибудь "Полицейскую историю 3" с Джеки Чаном и не подозревал, что вот эта китаянка, бодро размахивающая ногами, однажды снимется в экранизации по мотивам его книг про Ведьмака)))
Интересно в каком году вы думаете игра может выйти? Я думаю в 2026-2027
Они еще не начали производство. Я бы поставил на 28 год или конец 27го, точно не раньше
то есть нормального продолжения киберпанка они не сделают?
Киберпанк клепает американское отделение, они сотрудников еще только набирают
Что-то мне подсказывает что будет генерация персонажа при старте. Выбор цеха ведьмаков возможно не сделают, оставят по дефолту новую школу Рыси, но вот выбор пола и настройка внешности скорее всего будет
Будем с сабами играть ...или ждать когда наши любители озвучку запилят ...
...лет через 10.
После провала киберпука пусть засунут в жопу свои обещания. Я этот кал ещё по предзаказу брал и очень разочаровался этой компанией и всеми в принципе, ведь если CDPR вертел своих фанатов на одном месте, то все остальные и подавно.
Мне нравится их политика, красавцы, одни из немногих 👏
Вы ошибаетесь. Сейчас каждый второй крупным разработчик поступает аналогичным образом - сначала наобещает много чего, а на релизе обвиняет игроков в плохих продажах.
Они уже погнались за масштабностью в своём кибер выкидыше в итоге получился кривой шлак с неработающим механиками,кучей тупых активностей и дрочильней уровня Юбисофт с совершенно не проработанными локациями и левел дизайном на уровне днища, доп квесты тоже на уровне хрени от юбисофт, лучше пусть это будут несколько локаций но максимально проработанных и наполненных нормальным контентом и квестаим.
Вообще не понимаю кого могут привлекать такие заявления это наоборот сразу настораживает, когда говорят у нас будет огромный открытый мир, самая масштабная игра то скорее всего в итоге выйдет хрень, как уже неоднократно писали в том числе и в этой тебе главное не количество а качество, для меня лично пусть это будет игра на 20-40 часов но она будет максимально проработана чем мне подсунут очередную унылую дрочильню на 100 часов в которую играть будет тупо не интересно.
киберхрень бросил через час игры. скукота
А The Witcher 3 разве был RPG??? это приключенческий экшен в открытом мире но точно не rpg, мне лично игра вообще не понравилась, попса с плохим геймплеем, мимо точно, вот дополнение к Elden Ring жду прям сильно.
Только бы не баба что б главгероем было, честно надоело. А так вообще жду
Да, тоже этого очень не хотелось бы…
надеюсь сделают возможность создания или выбора пола… но только бы не за телку
и не обезьяна или петух.